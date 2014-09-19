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    19 сентября 2014

    Специалисты Osterhout Design Group разрабатывают умные очки с функцией дополненной реальности на платформе Qualcomm: Модель R-7 первоначально тоже будет ориентирована на госструктуры и корпорации

    19:287

    Gigabyte открывает серию G1 Gaming 3D-картами GV-N980G1 Gaming-4GD и GV-N970G1 Gaming-4GD: Модели GV-N980G1 Gaming-4GD и GV-N970G1 Gaming-4GD оснащены системами охлаждения WindForce

    18:566

    Samsung готовит «умные» часы со сканером отпечатков пальцев и поддержкой новой платёжной системы: Samsung готовит часы с дактилоскопом

    18:1053

    Inno3D представила несколько видеокарт GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980: Inno3D анонсировала карты iChill GeForce GTX 970 и iChill GeForce GTX 980

    17:322

    Появились «живые» фото смартфона Samsung Galaxy A5 (SM-A500): Смартфон Samsung Galaxy A5 (SM-A500) засветился на фото

    16:3559

    Galax представляет свои первые видеокарты: вариации на тему Nvidia GeForce GTX 980 и GTX 970: Один из первых пресс-релизов на сайте компании проливает свет на новинки

    16:152

    CoinTerra AIRE Miner — первая система для добычи Bitcoin, в которой используются 16-нанометровые ASIC: 16-нанометровые ASIC SHIVA для CoinTerra AIRE Miner будет выпускать TSMC

    15:0934

    Zotac представила шесть видеокарт GeForce GTX 980 и GTX 970, в том числе модели с рекордными частотами: Адаптеры Zotac GeForce GTX 980 и GTX 970 подвергнуты заводскому разгону

    15:024

    В смартфоне Lenovo A330e используется однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 200: Lenovo A330e относится к довольно объемному сегменту бюджетных 5-дюймовый смартфонов

    14:592

    Карты MSI GTX 970 и GTX 980 Gaming 4G оснащены кулерами с гибридным режимом работы: Старрый знакомый Twin Frozr стал бесшумным при низкой нагрузке

    14:50

    Прямой эфир из офиса iXBT.com — беседуем с компанией Asus!: Онлайн-встреча начнется 19.09.2014 в 14:00

    13:207

    Обновление Навител Навигатор 9.2 для Windows Phone 7.5/8:

    13:172

    Охладитель видеокарты Palit GeForce GTX 970 JetStream отключает вентиляторы при температуре GPU менее 60°C: Palit представла три новые видеокарты

    12:503

    Samsung приступила к серийному выпуску 20-нанометровых чипов памяти для мобильных устройств DRAM LPDDR3 плотностью 6 Гбит: Новая память поддерживает скорость передачи данных 2133 Мбит/с в расчете на один вывод

    12:2569

    Совет безопасности обсудит отключение России от глобального интернета: Эта мера рассматривается как временная на случай чрезвычайной ситуации

    12:2160

    EK Water Blocks применила в водоблоке для 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 схему с разделением потока охлаждающей жидкости: По оценке производителя, новая схема обеспечивает дополнительное снижение температуры на 3°С по сравнению с предыдущими моделями

    11:524

    Смартфон Oppo R1L поступил в продажу: Oppo R1L стоит $370

    11:284

    У Club 3D готова стыковочная станция с поддержкой 4K, подключаемая по USB 3.0: Стыковочная станция Club 3D 4K Docking Station (CSV-3103D) поступит в продажу в конце октября по цене 130 евро

    11:054

    Ларри Эллисон уходит с поста генерального директора Oracle, который он занимал 37 лет, но остается работать в компании: Вместо Ларри Эллисона в Oracle будет два генеральных директора

    10:217

    Объектив Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZM оценен в $2290: Производитель называет Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZM объективом для профессиональной репортажной съемки

    09:4011

    Представлены 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 и 970, названы цены: Основой 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980 и 970 служит GPU на базе архитектуры Maxwell

    08:2030

    Google намерена создать вторую лабораторию Google X: Google задумывается над новыми направлениями работы

    08:156

    EK Water Blocks выпускает водоблок для 3D-карты Sapphire Vapor-X R9 290X: Водоблок EK-FC R9-290X VaporX отводит тепло от GPU, микросхем памяти и регуляторов напряжения в цепях питания

    08:002

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