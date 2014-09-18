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    18 сентября 2014

    Яндекс.Штрафы доступны на мобильном:

    23:043

    Ricoh анонсирует разработку трех объективов с байонетом Pentax K: Продажи объектива HD Pentax DA 16-85mm f/3.5-5.6ED DC WR должны начаться зимой этого года

    21:325

    В конфигурацию смартфона Pioneer K88L входит платформа MediaTek MT6592: Смартфон Pioneer K88L получил дисплей диагональю 5,5 дюйма

    19:5511

    Объектив Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS (SEL1635Z) предназначен для камер с байонетом Sony E: В продаже объектив Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS (SEL1635Z) должен появиться в ноябре по цене около $1350

    18:503

    MediaTek MT7628 — первая однокристальная система с поддержкой 802.11n 2T2R для домашних роутеров и оборудования интернета вещей: В оснащение MediaTek MT7628 входит USB, PCIe, SD-XC и другие интерфейсы

    18:313

    Gartner: в 2015 году можно ожидать умные часы на платформе Android Wear дешевле $150: Помогут в удешевлении китайские ODM

    18:2513

    Видеокарта Inno3D GeForce GTX 980 iChill Air Boss оснащена новым охладителем HerculeZ X4 с дополнительным вентилятором: Видеокарта Inno3D GeForce GTX 980 iChill Air Boss работает на частоте 1329 МГц

    18:104

    Google приостанавливает программу Android Silver: Можно рассчитывать на выход очередного устройства семейства Nexus

    18:0437

    В камере Panasonic Lumix DMC-LX100 установлен датчик формата Four Thirds и зум-объектив с максимальной диафрагмой F/1,7-2,8: Камера Panasonic Lumix DMC-LX100 поддерживает съемку видео 4К

    17:3919

    Amazon Kindle — самая доступная электронная книга компании стоимостью $80: Amazon Kindle оснащена шестидюймовым сенсорным экраном

    17:373

    Смартфон Samsung Galaxy SM-A500 из линейки Alpha получит пятидюймовый дисплей HD: Смартфон Samsung Galaxy SM-A500 оснастят 13-мегапиксельной камерой

    17:127

    OnePlus не будет выпускать сменные крышки StyleSwap для смартфона One: Смартфон OnePlus One не получит сменные крышки из различных материалов

    16:087

    Toshiba анонсирует реструктуризацию направления персональных компьютеров: И сместит фокус на корпоративный сегмент

    15:501

    Компания Harman представила новую линейку спортивных наушников: Новинка получила признание международной премии Red Dot Diesign Awards за звучание и внешний вид

    15:482

    Прототип объектива Samsung S 300mm f/2.8 ED OIS NX показан на выставке Photokina : Список объективов Samsung NX уже насчитывает полтора десятка позиций

    15:454

    Появились «живые» фото видеокарт Colorful iGame GeForce GTX 970 Flame Wars и Galax GTX 970 GC: Видеокарты Colorful iGame GeForce GTX 970 Flame Wars и Galax GTX 970 GC получили оригинальные печатные платы и СО

    15:361

    Объектив Voigtländer Nokton 10.5mm/F0,95 предназначен для камер системы Micro Four Thirds: Цена объектива Voigtländer Nokton 10.5mm/F0,95 пока неизвестна

    15:3018

    Panasonic анонсирует макрообъектив системы Micro Four Thirds с фокусным расстоянием 30 мм и максимальной диафрагмой F/2,8 : Объектив Panasonic Lumix G Macro с фокусным расстоянием 30 мм оснащен оптическим стабилизатором

    15:002

    Корпус BitFenix Pandora с закругленными углами рассчитан на платы типоразмера microATX и оснащен жидкокристаллическим дисплеем: Корпус BitFenix Pandora изготовлен из алюминия

    14:245

    Планшетный ПК GammaTech Durabook R11 способен работать при отрицательных температурах и после падения с метровой высоты: Чехлы и защитные пленочки такому устройству не особо нужны

    14:0015

    В планшетном компьютере Amazon Fire HDX 8.9 используется однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 805: Amazon Fire HDX 8.9 получил адаптер Wi-Fi 802.11ac и поддержку Dolby Audio

    13:483

    SD Association расширяет спецификацию iSDIO, добавляя в карты SD поддержку технологии беспроводного подключения TransferJet : Скорость передачи с помощью TransferJet достигает 560 Мбит/с

    12:592

    Новый механизм защиты Windows 8.1 можно взломать: Результаты анализа безопасности свидетельствуют о ряде слабых мест

    12:575

    Электронная книга Amazon Kindle Voyage стала самой дорогой в линейке производителя: минимальная стоимость Amazon Kindle Voyage — $199

    12:3115

    Флэшка Adata UV131 в монолитном металлическом корпусе оснащена интерфейсом USB 3.0: Флэш-накопитель Adata UV131 выпускается объемом 16, 32 и 64 ГБ

    12:297

    Монитор Eizo DuraVision FDF2305W предназначен для систем видеонаблюдения: Размер экрана Eizo DuraVision FDF2305W — 23 дюйма, разрешение — 1920 х 1080 пикселей

    12:059

    Представлено новое поколение 7-дюймовых планшетов Amazon — Fire HD 7: Стартовая цена Amazon Fire HD 7 — $139

    11:354

    Стоимость 6-дюймовых планшетов Amazon Fire HD 6 стартует с отметки $100: Amazon Fire HD 6 работает под управлением Fire OS 4 Sangria

    10:593

    3D-карта Colorful GeForce GTX 980 iGame впечатляет системой охлаждения и печатной платой : 3D-карта Colorful GeForce GTX 980 iGame оснащается парой восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания

    10:303

    Новый хромбук Samsung будет основан на платформе Intel Celeron N2840: Samsung готовит хромбук с платформой Intel Bay Trail

    10:002

    MediaTek рассчитывает, что до конца года в Индии реализуют до 2 млн смартфонов программы Android One: В Индии до конца года продатут около 2 млн смартфонов программы Android One

    09:45

    Представлен смартфон BlackBerry Porsche Design P’9983: Смартфон BlackBerry Porsche Design P’9983 получил старую платформу Snapdragon S4

    09:158

    Монитор Samsung S27D590C выделяется изогнутой панелью разрешением Full HD: Монитор Samsung S27D590C появится в продаже в следующем месяце

    09:0014

    Лазерный датчик мышки Gigabyte Aire M93 Ice работает на стеклянных и ледяных поверхностях: С некоторыми оговорками

    08:457

    Смартфон ZTE ZMax оснащён дисплеем диагональю 5,7 дюйма и аккумулятором ёмкостью 3400 мА·ч: Смартфон ZTE ZMax весит 190 г

    08:157

    Смартфоны Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus имеют всего по 1 ГБ оперативной памяти: Модель iPhone 6 Plus отличается от iPhone 6 размерами, экраном, батареей и наличием оптического стабилизатора, но не объемом памяти

    08:00131

    Названа дата анонса новых планшетов Apple: Анонс новых планшетов Apple iPad ожидается 21 октября

    07:4528

    Фотогалерея дня: 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 и GTX 970 снаружи и изнутри: Выход 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980 и GTX 970 ожидается 19 сентября

    07:306

    Карманный компьютер в усиленном исполнении Handheld Nautiz X4 работает под управлением Android 4.2: Оснащение Nautiz X4 включает резистивный сенсорный экран VGA размером 3,5 дюйма по диагонали

    07:007

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