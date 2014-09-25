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    25 сентября 2014

    Karbonn Titanium Wind W4 — стодолларовый смартфон под управлением Windows Phone 8.1: Karbonn Titanium Wind W4 оснащен экраном диагональю 4 дюйма и камерой разрешением 5 Мп

    22:3810

    Umi готовит флагманский смартфон Zero с лицевой камерой разрешением 8 Мп и восьмиядерным CPU: В основу Umi Zero легка SoC MediaTek MT6592T

    22:116

    Серия Deepcool Captain включает три модели систем жидкостного охлаждения для процессоров: Продажи «капитанов» начнутся в октябре по цене $80, $110 и $140 за модель Captain 120, Captain 240 и Captain 360 соответственно

    19:325

    В России стартовали продажи 28-дюймового монитора с поддержкой Ultra HD от AOC : Новинка объединяет в себе большую диагональ и высокое разрешение Ultra HD (3840 x 2160 пикселей)

    18:222

    Компания Xiaomi планирует выйти на рынок РФ в следующем году: Компания обещает, что цены на ее продукцию будут близки к китайским

    18:072

    Cansonic Sky - мультимедийное устройство для продвинутых автомобилистов: Cansonic Sky объединяет в себе не только автомобильный видеорегистратор на базе ОС Android с качеством записи Full HD, но и проигрыватель аудио- и видеофайлов, GPS-навигатор, функции Bluetooth/HandsFree и Wi-Fi, а также систему видеопарковки

    17:489

    Уязвимость ShellShock позволяет атаковать множество устройств: от OS X до промышленных серверов: Эксперты Positive Technologies предупреждают о новой уязвимости, использование которой позволяет выполнить произвольный код

    17:344

    LG и Microsoft будут вместе покорять сегмент Интернета вещей: LG и Microsoft заключили соглашение о продвижении устройств и услуг Интернета вещей

    16:4517

    Графическое ядро Nvidia GM200 (Maxwell) с 2816 ядрами CUDA станет основой 3D-карты к концу года: Видеокарта на новом ядре GM200 появится к концу года

    16:1747

    Игровая клавиатура Sharkoon Skiller Pro имеет 18 дополнительных клавиш: Цена клавиатуры Sharkoon Skiller Pro — 27 евро

    16:0910

    Смартфон Coolpad Grand 5, оснащенный тремя камерами, прошел тестирование TENAA: Coolpad Grand 5 получил также экран разрешением 2K и 3 ГБ оперативной памяти

    16:074

    Двухканальный контроллер Phison PS8210 предназначен для карт памяти SDXC UHS-I U3: Объем памяти готовых устройств может достигать 256 ГБ

    16:053

    Место Samsung на европейском рынке хромбуков может занять Acer: Основной спрос на хромбуки сейчас приходится на Северную Америку

    15:496

    Планшетный компьютер Lenovo Yoga Tablet 2 Pro с экраном диагональю 13,3 дюйма предстал на первых фото: Lenovo Yoga Tablet 2 Pro получил акустическую систему JBL

    15:233

    Смартфон Vertu Aster оснастят платформой Snapdragon 800: Смартфон Vertu Aster получит дисплей Full HD

    15:207

    TSMC и HiSilicon выпустили первый 16-нанометровый 32-ядерный 64-разрядный процессор ARM Cortex-A57: Компания TSMC объявила о выпуске по 16-нанометровой технологии FinFET первого сетевого процессора на архитектуре ARM

    15:1538

    Super Talent обновляет флэш-накопители FDM с семиконтактными разъемами SATA: Флэш-накопители Super Talent FDM получили интерфейс SATA 6 Гбит/с

    14:482

    Адаптер Microsoft Wireless Display Adapter транслирует видеосигнал с помощью Miracast: Продажи устройства начнутся в октябре

    14:402

    БПЛА Facebook размером с Boeing 747 могут подняться в небо уже через три года: Facebook надется, что её дроны для доставки Интернета появятся уже через три-пять лет

    14:3322

    Apple отзывает обновление iOS 8.0.1: Проблемы выражались в потере связи, невозможности осуществления голосовых звонков и работе сенсора Touch ID

    14:2812

    Выпуск ноутбуков и смартфонов для Gigabyte Technology в этом году будет убыточным: Системные платы и 3D-карты продолжают оставаться источником дохода Gigabyte Technology

    14:22

    Samsung поставляет 40% процессоров Apple A8 : По оценке IHS, процессор A8 и сопроцессор, обрабатывающий информацию датчиков, суммарно стоят $20

    13:5952

    Первый отпечатанный на 3D-принтере автомобиль прошел испытания: Очень интересным является тот факт, что Strati состоит менее, чем из 50 деталей

    13:5211

    DHL запустит программу доставки товаров беспилотными дронами на острове в Германии: Дроны DHL будут доставлять товары на остров Йюст

    13:389

    Кабель Samsung Power Sharing Cable позволяет зарядить мобильное устройство посредством смартфонов и планшетов Galaxy: Кабель Samsung Power Sharing Cable стоит $20

    13:116

    Появились изображения камеры HTC для любителей активного отдыха: Изделие своей формой напоминает медицинский прибор для светотерапии

    12:398

    AMD получит доступ к разработкам Synopsys, касающимся норм 16/14 нм и 10 нм, а Synopsys возьмет в штат около 150 инженеров AMD: AMD и Synopsys расширяют партнерство

    12:0510

    Аналитики раскрыли характеристики экрана часов Apple Watch и подсчитали его стоимость : Стоимость сапфирового стекла с сенсорным слоем почти в 2,5 раза больше цены самого дисплея AMOLED

    11:3545

    Система жидкостного охлаждения Raijintek Triton комплектуется красителями для охлаждающей жидкости: Цену Raijintek Triton производитель не называет

    09:544

    HGST рассчитывает начать серийный выпуск HDD объемом 10 ТБ в первом квартале 2015 года: По прогнозу HGST, суммарный объем хранилищ данных в 2020 году достигнет 447 ЗБ

    09:4916

    В игровой мыши Razer DeathAdder Chroma используется оптический датчик разрешением 10 000 точек на дюйм: Мышь Razer DeathAdder Chroma оснащена пятью программируемыми кнопками

    09:3020

    До конца года RockChip выпустит платформы RK3126 и RK3128, а также SoC MayBach с восемью ядрами Cortex-A53: RockChip планирует выпустить три новых однокристальных системы до конца года

    08:155

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