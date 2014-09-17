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    17 сентября 2014

    Длина объектива Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. — всего 50 мм: Объектив Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. оснащен системой оптической стабилизации и шаговым приводом автоматической фокусировки

    23:143

    «Аскон» выпустила бесплатную учебную версию «Компас-3D» v15 :

    22:0122

    Amazon готовит к выпуску электронную книгу Kindle Voyage с 6-дюймовым сенсорным экраном нового поколения: Amazon Kindle Voyage в базовом исполнении будет стоить 189 евро

    20:3610

    Molex выпускает самый маленький комбинированный разъем microSD/micro-SIM: Толщина разъема Molex microSD/micro-SIM — 2,8 мм

    20:245

    Камера Panasonic Lumix DMC-GM5 системы Micro Four Thirds оснащена встроенным электронным видоискателем и горячим башмаком: Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GM5 стоит $900

    20:051

    Panasonic добавляет в камеру Lumix DMC-GH4 новый режим 4K Photo и управление по USB: Новая версия встроенного ПО наделяет камеру Panasonic Lumix DMC-GH4 новыми возможностями

    19:352

    Samsung выпускает первый в отрасли датчик изображения BSI CMOS формата APS-C: Датчик Samsung S5KVB2 разрешением 28 Мп используется в камере Samsung NX1

    18:249

    Компании MediaTek и Opera Software объединяют усилия: Приложение Opera Max будет интегрировано в чипсеты MediaTek с поддержкой LTE

    17:486

    Ricoh подтверждает намерение выпустить полнокадровую зеркальную камеру под маркой Pentax в 2015 году: Ricoh обещает периодически сообщать о ходе работ по созданию полнокадровой зеркальной камеры

    17:4421

    Relonch Camera — камера для iPhone 5 со своим объективом и датчиком изображения формата APC-S: Relonch Camera оценена в $500

    17:3411

    Silicon Motion SM2704: быстрейший одноканальный контроллер для карт памяти SD UHS-II: Готовые устройства с ним мы уже сегодня видели

    16:59

    Galax придет на место торговых марок Galaxу и KFA2: Марка Galax видна на шпионских снимках 3D-карты GTX 970

    15:549

    Для спуска затвора в камере Canon PowerShot N2 используется кольцо вокруг объектива: Продажи Canon PowerShot N2 компания планирует начать в декабре

    15:357

    Акустическая система Defender Avante S10 BT формата 2.1 оснащена приемником Bluetooth: Суммарная мощность - 10 Вт

    15:331

    Монитор BenQ SW2401PT ориентирован на пользователей, работающих с графикой и фото: В BenQ SW2401PT используются 14-разрядные программируемые таблицы LUT

    15:308

    Беспроводной адаптер TP-Link Archer T4U соответствует спецификациям Wi-Fi 802.11ac и USB 3.0: Небольшие размеры делают адаптер TP-Link Archer T4U особенно подходящим для использования с мобильным ПК

    14:50

    Logitech G910 Orion Spark RGB Mechanical: первая клавиатура с механическими переключателями Romer-G: По стоимости это устройство конкурирует с некоторыми нетбуками

    14:309

    Intex Aqua T2 является самым доступным смартфоном в мире под управлением ОС Android 4.4: Intex Aqua T2 оценен в $44

    13:474

    Цифровая фотокамера Leica V-Lux (Typ 114) поддерживает запись видео разрешением 4K: Leica V-Lux (Typ 114) является клоном фотокамеры Panasonic Lumix DMC-FZ1000

    12:5917

    В серию карт памяти Toshiba Exceria вошли носители для записи видео 4K: Пополнение в ассортименте быстрых карт

    12:404

    3D-карта MSI GeForce GTX 970 Gaming первой получит кулер TwinFrozr V: Конструкция охладителя MSI TwinFrozr V включает два 100-миллиметровых вентилятора

    10:5012

    Lexar Professional 2000x — самые быстрые в мире карты памяти SDHC/SDXC UHS-II — развивают скорость до 300 МБ/с: Карточки Lexar Professional 2000x стоят $185 за вариант объемом 64 ГБ и $106 за вариант объемом 32 ГБ

    10:356

    МФУ Epson Expression Photo XP-860 Small-in-One хорошо подходит для печати фотографий: Для высококачественной передачи цветов в принтере Expression Photo XP-860 используются чернила Claria Photo HD шести цветов

    09:307

    Toshiba готовит планшеты Encore 2 Write с поддержкой пера : Планшеты Toshiba Encore 2 Write оснащены платформой Atom Z3735

    09:153

    Koolance подтверждает, что водоблок CPU-380I совместим с процессорами в исполнении LGA2011 v3: Стоит водоблок Koolance CPU-380I $50

    09:00

    На тыльной стороне смартфона My Go GoFone можно увидеть логотип Windows: Смартфон My Go GoFone оснащён платформой Snapdragon 200

    08:4510

    У CEA готовы логотипы для дисплеев с поддержкой разрешения 4K Ultra HD: По последней оценке CEA, продажи устройств отображения 4K Ultra HD в этом году достигнут 0,8 млн штук

    08:307

    Графическое ядро GM204 насчитывает 5,2 млрд транзисторов: Графическое ядро GM204 имеет площадь 398 квадратных мм

    08:156

    В микросхеме Celeno CL2340 интегрированы интерфейсы PCIe и Wi-Fi 802.11ac MIMO 4x4: Производитель подготовил референсный дизайн с использованием CL2340

    08:001

    Камера Canon PowerShot SX60 HS оснащена объективом с 65-кратным зумом : Камера Canon PowerShot SX60 HS поддерживает съемку видео Full HD с кадровой частотой до 60 к/с

    01:3912

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