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    13 сентября 2014

    Опубликовано первое изображение камеры Canon PowerShot G7 X и ее основные технические данные: В камере Canon PowerShot G7 X будет установлен датчик типа CMOS формата 1 дюйм

    23:357

    Sigma представила телеконверторы TC-1401 и TC2001, и четыре серии фильтров: Телеконверторы Sigma TC-1401 и TC2001 увеличивают фокусное расстояние объективов в 1,4 и 2,0 раза соответственно

    23:051

    Sigma анонсирует две модели объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний 150-600 мм: Цены объективов Sigma 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM Sports и 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM Contemporary пока не названы

    22:351

    Объектив Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC OS HSM Macro стоит $579 и появится в продаже в октябре: Объектив Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC OS HSM Macro рассчитан на использование совместно с камерами формата APS-C

    13:226

    Анонсированы продажи камеры Sigma dp1 Quattro и видоискателя LVF-01: В США камера Sigma dp1 Quattro будет доступна, начиная с середины октября

    12:4513

    Появились изображения и спецификации беззеркальной камеры Samsung NX1: Камера Samsung NX1 получит защищенный от непогоды корпус из магниевого сплава

    11:4537

    Водоблок EK-MOSFET Asus M7G предназначен для регуляторов напряжения на платах Asus Maximus VII Gene, VII Hero и VII Ranger: Основание водоблока EK-MOSFET Asus M7G изготовлено из никелированной меди

    09:002

    Дисплеи MEMS-IGZO появятся в готовых устройствах лишь в 2017 году : Sharp начнёт массовое производство экранов MEMS-IGZO только через три года

    08:3015

    Разблокированный и немаркированный смартфон Moto X будет называться Pure Edition: Когда Moto X Pure Edition можно будет купить — неизвестно

    08:005

    Canon скоро представит объективы EF-S 24mm f/2.8 STM, EF 400mm f/4 DO IS II USM и EF 24-105mm f/ 3.5-5.6 IS STM: Полнокадровый телеобъектив Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM весит 2100 г

    07:3010

    GPU Apple A8 (iPhone 6) по производительности почти не отличается от GPU Apple A7 (iPhone 5) : В состав однокристальной системы Apple A8, скорее всего, входит GPU PowerVR G6630

    07:00101

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