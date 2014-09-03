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    3 сентября 2014

    Sony Xperia E3 — бюджетный смартфон с поддержкой LTE: В основе Sony Xperia E3 лежит SoC Qualcomm Snapdragon 400

    22:516

    Представлены «умные» часы Sony SmartWatch 3 с ОС Android Wear и трансрефлективным дисплеем: Часы Sony SmartWatch 3 оценены в $300

    21:578

    Дисплей ноутбука Toshiba Satellite Radius 11 вращается на угол, близкий к 360°: В Toshiba Satellite Radius 11 используются процессоры Intel серий Celeron и Pentium

    21:302

    Sony представила планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Обновлено (видеообзор с IFA 2014): с 8-дюймовым экраном типа IPS

    20:4042

    Фитнес-браслет Sony SmartBand Talk оснащён изогнутым дисплеем E Ink и аккумулятором ёмкостью 70 мА·ч: Браслет Sony SmartBand Talk оценён в 160 евро

    19:554

    Фотографии часов Samsung Gear S с IFA 2014: Напомним, Samsung использует в устройстве изогнутый 2-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением 360 x 480 точек

    19:259

    Sony представила камеру Action Cam Mini: Sony представила новую камеру для экстремальных и спортивных съемок

    19:126

    Реальные фото часов Sony Smart Watch 3: Вопреки слухам, Sony все же решила использовать платформу Android Wear

    18:5811

    Sonnet анонсирует продажи адаптеров, преобразующих порт Thunderbolt 2 в два порта 10GbE: Адаптер Sonnet Twin 10G имеет два порта Thunderbolt 2

    18:537

    Мини-ПК Zotac Zbox BI320 с предустановленной ОС Windows 8.1 стоит $220: ПК Zotac Zbox BI320 с ОС Windows 8.1 оснащён платформой Celeron 2957U

    18:483

    Фото смартфона Sony Xperia Z3 Compact с выставки IFA 2014: Предыдущая информация о том, что смартфон рассчитан на работу с карточками Nano SIM, была опровергнута

    18:4711

    Sony показала смартфон Xperia Z3 на IFA 2014: Смартфон будет доступен в черном, белом и золотом цветах

    18:4611

    Подробный анонс Samsung Galaxy Note 4. Обновлено (фотографии с IFA 2014): Samsung Galaxy Note 4 оснащен 5,7-дюймовым Quad HD (2560x1440) экраном типа Super AMOLED

    18:0032

    Анонсированы планшеты Acer Iconia Tab 8W, Iconia Tab 10 и Iconia One 8: Acer Iconia Tab 8W работает под управлением Windows 8.1 with Bing, а в Iconia Tab 10 и Iconia One 8 используется Android 4.4

    17:591

    Смартфон Samsung Galaxy Note Edge с изогнутым дисплеем. Обновлено (фото с IFA 2014): Модификация Samsung Galaxy Note 4

    17:5272

    Acer Aspire R 13 — ноутбук-трансформер с дисплеем разрешением 2560 х 1440 точек: Acer представила трансформируемые ноутбуки Aspire R 13 и Aspire R 14

    17:175

    Представлен планшет Asus Memo Pad 7 с экраном Full HD и процессором Intel Atom Z3560 (Moorefield): Asus Memo Pad 7 в базовом исполнении оценен в 199 евро

    16:256

    «Умные» часы Wellograph могут похвастаться сапфировым стеклом, металлическим корпусом и стоят $350: «Умные» часы Wellograph работаю автономно до семи дней

    16:255

    Беспроводная мышь Logitech M280 работает без замены источника питания до 18 месяцев: В мыши Logitech Wireless Mouse M280 используется оптический сенсор

    16:235

    Фото, характеристики и цена нетбука Asus Eeebook X205: Привлекательное устройство начального уровня за $199

    15:5211

    Представлены полнокадровые объективы Zeiss Loxia 2/35 и Loxia 2/50 для камер с байонетом Sony E: Продажи Loxia 2/50 начнутся в октябре, Loxia 2/35 — в конце четвертого квартала

    15:5032

    Green House использует контроллеры Phison в SSD серии GH-SSD32C: Наличие альтернативы в выборе контроллера можно поприветствовать

    15:002

    Клавиатура Logitech K480 с интерфейсом Bluetooth подходит для компьютера, планшета и смартфона: Клавиатура Logitech K480 имеет стандартную раскладку

    14:511

    Портативный компьютер Toshiba Chromebook 2: не только для учебы, но и для развлечений: Toshiba Chromebook 2 получил дисплей IPS разрешением Full HD

    14:40

    Внешний жесткий диск WD My Passport Wireless оснащен интерфейсами Wi-Fi и USB 3.0, а также слотом SD: Внешний накопитель My Passport Wireless увеличивает доступный объём памяти мобильных устройств

    14:228

    Apacer выпускает миниатюрные твердотельные накопители mPDM+ и M.2 PCIe SSD: Накопитель mPDM+ представляет собой карту расширения mini PCIe размерами 50,8 x 29,8 мм

    14:10

    В мониторе Iiyama XB3070WQS-B1 используется 30-дюймовая панель типа AH-IPS разрешением 2560 х 1600 пикселей: В России монитор XB3070WQS-B1 предложен по ориентировочной розничной цене 38 900 рублей

    13:5811

    7-дюймовый Wintel-планшет Toshiba Encore mini оценен в $120: Разрешение экрана Toshiba Encore mini — всего 1024 х 600 точек

    13:575

    В серию мощных домашних роутеров Netgear Nighthawk вошла модель X4 AC2350: Мощность устройства соответствует цене

    13:502

    Lenovo готовит планшет Yoga Tablet 2-830LC с экраном Full HD и тыльной панелью, оформленной «под кожу»: Yoga Tablet 2-830LC базируется на платформе Intel Bay Trail и работает под управлением Android 4.4.2

    13:45

    Технология квантовых точек QD Vision позволила TCL выпустить телевизор 4K, «сопоставимый с OLED, но стоящий втрое дешевле»: Технология квантовых точек позволила улучшить передачу цветов

    13:4221

    Lenovo Y70 Touch — первый ноутбук компании с сенсорным экраном диагональю 17 дюймов: Lenovo Y70 Touch преподносится как игровой ноутбук

    12:443

    3D-карта Gigabyte Radeon R9 285 Overclock Edition оснащена охладителем WindForce 2X и разогнана в заводских условиях: Карта GV-R9285WF2OC-2GD оснащена видеовыходами DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort

    12:21

    Восьмидюймовый планшет Lenovo Tab S8 на платформе Intel Bay Trail-T представлен официально: Lenovo Tab S8 оценен в США в $200

    12:053

    Opera Mini будет доступна для Windows Phone:

    11:275

    Названа дата анонса необычного смартфона BlackBerry Passport: BlackBerry Passport имеет экран размером 4,5 дюйма по диагонали и разрешением 1440 x 1440 пикселей

    11:225

    Число загрузок Facebook для Android превысило один миллиард:

    11:125

    Фото дня: смартфон Apple iPhone 6 с дисплеем размером 4,7 дюйма во включенном состоянии: Анонс Apple iPhone 6 намечен на 9 сентября

    11:00114

    HP Stream 7 стал одним из первых 7-дюймовых планшетов под управлением Windows 8.1: HP Stream 7 построен на SoC Intel Atom Z3735G

    10:3023

    Стали известны характеристики ещё одного смартфона Samsung, который войдёт в линейку Alpha: Стали известны параметры смартфона Samsung Aplha SM-A500 или SM-A5000

    09:3030

    Алюминиевый корпус X2 Quantax рассчитан на платы типоразмера Mini ITX: В корпусе X2 Quantax установлен блок питания мощностью 200 Вт

    09:0014

    Смартфон Alcatel OneTouch Flash оснастили дисплеем диагональю 5,5 дюйма и платформой MediaTek MT6592M: Смартфон Alcatel OneTouch Flash получил 13-мегапиксельную камеру

    08:451

    Графическое ядро ускорителя MSI Radeon R9 285 Gaming работает на частоте 1 ГГц: Адаптер MSI Radeon R9 285 Gaming оснащён СО TwinFrozr IV

    08:15

    Монитор ViewSonic VG2401mh поддерживает кадровую частоту 144 Гц: Монитор ViewSonic VG2401mh оснащен двухпортовым концентратором USB 3.0

    07:307

    EK Water Blocks обещает выпустить водоблоки для системных плат на чипсете Intel X99 Express до конца месяца: Среди новых водоблоков EK Water Blocks упомянуты водоблоки с полным покрытием (Full Board)

    07:00

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