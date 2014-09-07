  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 сентября 2014

    Стала известна дата анонса и цена объектива Zeiss Otus 85mm f/1.4 Apo Planar T*: Объектив Zeiss Otus 85mm f/1.4 Apo Planar T* стоит несколько больше, чем Zeiss Otus 1.4/55

    20:5049

    Philips анонсировала 40-дюймовый монитор BDM4065UC разрешением 4K: В Philips BDM4065UC используется ЖК-панель типа TN

    13:0031

    Смартфоны Huawei Ascend G620s и Ascend Y550 оснащены 64-разрядными процессорами Qualcomm Snapdragon 410: Huawei Ascend G620s оценен в 200 евро, цена модели Ascend Y550 — 130 евро

    12:50

    В Сети появились результаты 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980, GTX 970, GTX 980M и GTX 970M в тесте 3DMark: По предварительным данным, Nvidia GeForce GTX 980 имеет 256-разрядную шину памяти и 4 ГБ памяти GDDR5

    12:1525

    Ecom Tab-Ex на платформе Samsung Galaxy Tab Active — первый планшет для работы во взрывоопасной газовой среде: Модель Ecom Tab-Ex открыла серию планшетов, рассчитанных на эксплуатацию во взрывоопасной газовой среде

    11:1161

    На IFA 2014 показан прототип умных очков Sony Smart EyeGlass: Очки Smart EyeGlass являются прямым ответом Sony на устройство Google Glass

    10:142

    Новый датчик изображения Sony для съемки в темноте десятикратно превосходит существующие по светочувствительности: Минимальная освещенность объекта, необходимая датчику, равна 0,05 лк

    08:3022

    Представлен объектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM: Объектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM будет доступен в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    08:007

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018