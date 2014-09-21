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    21 сентября 2014

    Объектив Panasonic Lumix G 14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A) будет предложен в черном и серебристом вариантах: Объектив Panasonic Lumix G 14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A) предназначен для камер системы Micro Four Thirds

    23:522

    В камере Panasonic Lumix DMC-FZ1000 тоже скоро будет доступен режим 4K Photo: Кроме того, в новой версии прошивки Panasonic Lumix DMC-FZ1000 появилась поддержка видеосъемки с разрешением 4K с кадровой частотой 23,98 к/с

    22:10

    Объективы Zhongyi Mitakon 42.5mm f/1.2 и Zhongyi Mitakon 24mm f/1.7 выпускаются в вариантах с байонетами Sony E, Micro Four Thirds и Fuji X: Цена Zhongyi Mitakon 42.5mm f/1.2 равна $359, Zhongyi Mitakon 24mm f/1.7 — $289

    20:243

    В каталоге EVGA появилось 15 моделей 3D-карт GeForce GTX 980 и GeForce GTX 970: Модель EVGA GeForce GTX 980 Hydro Copper (04G-P4-2989) оснащена водоблоком

    20:00

    Специалисты DisplayMate назвали лучший из когда-либо протестированных ими дисплеев мобильных устройств: Дисплей Samsung Galaxy Note 4 превосходит дисплеи AMOLED, используемые в Samsung Galaxy S5 и Samsung Galaxy Note 3

    17:4461

    Fujifilm показала на Photokina объектив XF 140-400mm f/4-5.6 R LM OIS WR и опубликовала план выпуска объективов на 2015 год: Объектив Fujifilm XF 140-400mm f/4-5.6 R LM OIS WR будет представлен в будущем году

    16:123

    Компания Sony рассказала об умных очках SmartEyeglass: Доступен набор для разработки программ для умных очков Sony SmartEyeglass

    14:583

    Объектив Samyang 50mm f/1.4 AS UMC предназначен для полнокадровых камер: Объектив Samyang 50mm f/1.4 AS UMC будет стоить около $500

    12:408

    В серию корпусных вентиляторов Thermaltake Luna вошли модели Luna 12, 14 и 20 со светодиодной подсветкой: Каждая модель серии Thermaltake Luna выпускается в трех вариантах: с синей, красной и белой подсветкой

    12:123

    Dell остается лидером сокращающегося рынка мониторов: За год рынок мониторов сократился на 2,9%

    08:0018

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