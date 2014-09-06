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    6 сентября 2014

    Первая партия умных часов Motorola Moto 360 была распродана за считанные часы: Сейчас сайты Motorola и Google Play показывают, что Moto 360 нет в наличии

    20:1635

    Флэш-накопитель Lexar JumpDrive M20 Mobile оснащен разъемами micro-USB и USB 3.0: Флэш-накопитель Lexar JumpDrive M20 Mobile можно подключать к смартфонам и планшетам без переходников и кабелей

    19:524

    Безымянные китайские производители испытывают давление со стороны известных марок на рынке планшетов с функцией голосовой связи: Рынок планшетов с функцией голосовой связи быстро растет

    19:3216

    Raijintek Metis стал первым корпусом форм-фактора Mini-ITX этой компании: Неплохие возможности расширения, несмотря на размер

    16:357

    Платить по счетам можно со страницы результатов поиска в Яндексе:

    15:582

    Dell анонсировала два мини-ПК под управлением ОС Chrome: Dell Chromebox оценен в $180, цена Dell Chromebox for Meetings — $1000

    15:576

    Изогнутый 34-дюймовый монитор LG 34UC97 оценен в 1100 евро: LG 34UC97 наделен двумя портами HDMI и двумя Thunderbolt

    14:3821

    LG показала телевизионный дисплей разрешением 8K: Разрешение экрана ЖК-панели — 7680 x 4320 точек

    13:4629

    Представлены обновленные ноутбуки HP Chromebook 11 и Chromebook 14: В HP Chromebook 11 используется процессор Intel Celeron N2830, а в Chromebook 14 — SoC Nvidia Tegra K1

    12:454

    Известный дизайнер Марк Ньюсон стал сотрудником Apple: Марк Ньюсон станет частью команды под руководством Джонатана Айва

    11:2734

    Видеообзор умных часов LG G Watch R с IFA 2014: Сотрудники iXBT.com записали небольшой видеообзор умных часов LG G Watch R на выставке IFA 2014

    10:036

    Фотографии и характеристики новых смартфонов ZTE с IFA 2014. Обновлено (видео с IFA 2014): ZTE представила три новые модели смартфонов: Blade Vec 3G, Blade Vec 4G, а также бюджетную Kis 3 Max

    09:575

    HiTi расширяет ассортимент компактных принтеров: На IFA 2014 производитель привез целых три новинки

    09:24

    MSI представила тонкий ноутбук GS30 Shadow и док-станцию GamingDock для подключения к мобильному ПК настольных видеокарт: Док-станция MSI GamigDock позволяет превратить любой ноутбук в игровой

    09:0012

    Moto Hint — «умный» крошечный беспроводной наушник для голосового управления смартфоном: Гарнитура Moto Hint будет стоить $150

    08:106

    Устройство Lexar Professional Workflow UR1 позволяет работать с тремя карточками microSDHC/microSDXC UHS-I одновременно: Устройство Lexar Professional Workflow UR1 оснащено интерфейсом USB 3.0

    08:003

    Появилось первое изображение объектива Zeiss Otus 1.4/85: Внешне объектив Zeiss Otus 1.4/85 очень похож на модель Otus 1.4/55

    07:3017

    OriginGPS Nano Hornet — самый маленький модуль GPS со встроенной антенной: Модуль OriginGPS Nano Hornet предназначен для мобильной и носимой электроники

    07:006

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