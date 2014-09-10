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    10 сентября 2014

    Microsoft отказывается от брендов Nokia и Windows Phone: Уже в грядущий рождественский период компания не будет использовать данные бренды в своих рекламных кампаниях и акциях

    22:54108

    Samsung представит линейку твердотельных накопителей 850 Evo в октябре: В Samsung 850 Evo будет использоваться флэш-память TLC NAND с объемной компоновкой 3D Vertical

    22:4523

    Blu Win JR — смартфон ценой $100 под управлением Windows Phone 8.1: Blu Win JR, в отличие от Nokia Lumia 530, оснащен двумя камерами

    21:4410

    Камера Ricoh WG-M1 необычной формы будет предназначена для любителей экстремального спорта: Основой камеры Ricoh WG-M1 послужит датчик типа CMOS формата 1/2,3 дюйма

    20:0816

    Стали известны европейские цены смартфонов Apple iPhone 6 без привязки к оператору: Обе модели Apple iPhone 6 будут доступны в золотистом, серебристом и сером цветах

    19:5287

    Плеер iPod classic покинул ассортимент Apple: Последняя модель iPod, оснащенная знаменитым колесом управления Clickwheel, отправилась на пенсию

    19:1521

    Intel рассказала о своем видении интернета вещей и показала примеры его применения: Бочки, инвалидные коляски и грузовики в интернете вещей

    19:015

    Inno3D намекает, что 3D-карта GeForce GTX 980 iChill получит охладитель с тремя вентиляторами: Ожидается, что 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 будет стоить $499

    18:353

    Тонкий планшет Dell Venue 8 7000 оснащен экраном OLED разрешением 2K и бесконтактным контроллером Intel RealSense: Dell Venue 8 7000 — один из первых массовых продуктов с поддержкой Intel RealSense

    18:3516

    Fujinon XF56mmF1.2 R APD — первый в мире объектив с аподизирующим фильтром, наделенный автофокусом: Объектив Fujinon XF56mmF1.2 R APD хорошо подходит для портретной съемки и стоит $1500

    18:1215

    Яндекс: база «взломанных» аккаунтов поддельная, можно не волноваться:

    18:0519

    «Умные» очки Samsung Gear Blink будут анонсированы в марте 2015 года : Очки Samsung Gear Blink будут использовать дополненную реальность

    17:5814

    В Evernote 6 для Android улучшен поиск и упрощено создание заметок: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    17:54

    Обновлен клиент Evernote для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    17:541

    Яндекс.Перевод переводит с китайского и тайского:

    17:481

    Внешний накопитель LaCie d2 Thunderbolt 2 может включать HDD объемом до 6 ТБ и SSD объемом 128 ГБ: Цена LaCie d2 Thunderbolt 2 объемом 3 ТБ равна $299, 4 ТБ — $399, 6 ТБ — $499

    17:236

    ОРФО 2014 поддерживает Adobe CC 2014:

    17:22

    Появились первые тесты производительности процессоров Intel Core M (Broadwell): На планшете удалось запустить три теста: Cinebench R11.5, SunSpider 1.0.2 и 3DMark Ice Storm Unlimited

    17:0756

    Seagate продала 10 млн гибридных накопителей: Seagate преодолела рубеж в 10 млн поставленных SSHD

    17:01

    В свободном доступе появились данные о 5 млн. аккаунтов gmail.com: Несколько дней назад хакеры слили в Сеть данные о почтовых ящиках «Яндекса» и mail.ru

    16:065

    SoC Qualcomm Snapdragon 210 с поддержкой 3G/4G LTE и LTE Dual SIM предназначен для смартфонов начального уровня: SoC Snapdragon 210 начнут появляться на рынке в первой половине 2015 года

    15:351

    Жесткие диски HGST Ultrastar He8 объемом 8 и 6 ТБ проходят квалификационные испытания: В HGST Ultrastar He8 используется семь пластин, плотность записи достигает 664 гигабит на квадратный дюйм

    15:272

    Новый пластик производства Bayer позволит сделать мобильные компьютеры и другие электронные устройства еще тоньше и легче : Армированный поликарбонат Bayer может принять любую форму

    15:1914

    Монитор LG 31MU97 основан на матрице AH-IPS диагональю 31 дюйм разрешением 4096 х 2160 точек: Монитор LG 31MU97 будет стоить 1500 евро

    14:3710

    HGST анонсировала HDD объемом 10 ТБ: Характеристики самого емкого в мире HDD пока не сообщаются

    14:3029

    Начались продажи системных плат Asus X99-A с процессорным гнездом LGA2011-v3: Плата Asus X99-A выполнена в форм-факторе ATX

    14:175

    Asus ROG G20 — угловатый игровой мини-ПК на процессоре Intel Core i7 четвертого поколения: Габариты Asus ROG G20 равны 104 x 340 x 358 мм, масса — 6,38 кг

    12:4714

    Intel хочет обойтись при освоении норм 10 нм без жесткого ультрафиолета : Процессоры, выпускаемые по нормам 10 нм, Intel планирует иметь в 2016 году

    12:2125

    Модемы Intel XMM 726x поддерживают технологию LTE-Advanced: Компания Intel объявила о доступности модулей Intel XMM 726x

    11:432

    Fossil Group и Intel намерены сотрудничать в разработке носимых устройств: Вместе Fossil Group и Intel рассчитывают выявить, поддержать и развить нарождающиеся тенденции в сегменте носимых технологий

    11:331

    Одновременно с ядром K12 на архитектуре ARM компания AMD выпустит x86-совместимое ядро под условным наименованием Zen: Достоверные технические подробности о Zen пока отсутствуют

    11:1018

    На системной плате Biostar J1800NH2 установлен процессор Intel Celeron J1800 с пассивным охлаждением: На системной плате Biostar J1800NH2 есть два слота для модулей памяти SO-DIMM

    09:0016

    Специалисты iFixit разобрали часы Moto 360 и обнаружили там платформу TI OMAP 3, которая выпускалась по нормам 45 нм: Часы Moto 360 получили только 3 балла у iFixit

    08:4518

    Acer пополнила ассортимент мониторами S277HK и H257HU: Монитор Acer S277HK оснащён панелью Ultra HD

    08:154

    Разработка Toshiba в области транзисторов позволит создать микрокомпьютеры со сверхмалым энергопотреблением: В Toshiba рассчитывают выпустить микрокомпьютеры со сверхмалым энергопотреблением в 2017 году

    08:008

    Анонсированы умные часы Apple Watch, экран которых защищен сапфировой пластиной: Apple пока не раскрыла технические характеристики Watch

    01:05145

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