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    14 сентября 2014

    В китайском городе Чунцин для «телефонозависимых» отвели отдельную полосу на пешеходных дорожках: Чунцин — крупнейший из четырех китайских городов центрального подчинения

    20:5118

    Смартфоны Apple iPhone 6 Plus первой партии распроданы, срок поставки по предварительному заказу — до четырех недель: Смартфоны Apple iPhone 6 еще доступны для предварительного заказа

    20:30164

    Серверные процессоры Xeon E5-2629 v3, E5-2649 v3 и E5-2669 v3 рассчитаны на работу с оперативной памятью DDR3: У ASRock уже есть четыре системные платы с процессорным гнездом LGA 2011 R3 и поддержкой памяти DDR3

    14:5010

    Смартфон LG Flex 2 окажется компактнее предшественника: Выпуск LG Flex 2 состоится до конца года

    14:4112

    Поворотный дисплей и встроенная подставка делают камеру Nikon Coolpix S6900 хорошо подходящей для съемки автопортретов: На одной зарядке аккумулятора камера Nikon Coolpix S6900 может сделать 190 снимков

    13:2010

    Опубликован стандарт JESD229-2 Wide I/O 2, описывающий высокоскоростную мобильную память DRAM: Организация JEDEC опубликовала стандарт мобильной памяти DRAM Wide I/O 2

    12:052

    Объем настольного хранилища G-Technology G-Speed Studio XL с интерфейсом Thunderbolt 2 достигает 64 ТБ: Хранилище G-Technology G-Speed Studio XL имеет восемь отсеков для накопителей

    11:418

    Selfie Brush — необычный аксессуар для смартфонов Apple iPhone: Создатели смартфонов едва ли думали, что для этих устройств будут выпущены такие аксессуары, как Selfie Brush

    11:2223

    Анонсированы продажи графических карт Matrox C420 и C680 на GPU AMD, рассчитанных на подключение четырех и шести мониторов: Продажи карт Matrox C-Series начнутся в четвертом квартале

    08:0010

    Новые изображения дают более полное представление о зеркальной камере Canon EOS 7D Mark II: Сведений о цене камеры Canon EOS 7D Mark II пока нет

    00:1825

    Представлена камера среднего формата Hasselblad H5X стоимостью 4595 евро: Камера Hasselblad H5X полностью совместима с объективами Hasselblad H System

    00:0511

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