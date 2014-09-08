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    8 сентября 2014

    Представлены процессоры Intel Xeon E5-2600/1600 v3 с рекордными показателями энергетической эффективности: Процессоры Intel Xeon E5-2600/1600 v3 выпускаются по 22-нанометровой технологии с объемными транзисторами Tri-Gate

    23:5817

    Мобильный ПК HP Stream 14 поступит в продажу 24 сентября, правда, по цене в полтора раза выше, чем ожидалось: Ноутбук HP Stream 14 будет стоить не $200, а $300

    20:306

    Карта расширения SilverStone ECU01 позволяет добавить в конфигурацию компьютера четыре порта USB 3.0: Низкопрофильная карта расширения SilverStone ECU01 наделена интерфейсом PCI Express 2.0 x2

    19:3919

    Смартфон Micromax Canvas Nitro, стоимостью $215, оснащён восьмиядерной платформой MediaTek MT6592 и 2 ГБ ОЗУ: Смартфон Micromax Canvas Nitro получил пятидюймовый дисплей HD

    18:5413

    Технологии беспроводных сетей Wi-Fi исполнилось 15 лет: Организация Wi-Fi Alliance отмечает 15-летие технологии Wi-Fi

    18:5215

    Наборы модулей памяти GeIL Evo Potenza DDR4 предложены объемом 16, 32 и 64 ГБ: Цены наборов модулей памяти GeIL Evo Potenza DDR4 производитель не приводит

    18:311

    Google вернет 19 млн долларов за детские покупки в приложениях:

    18:29

    Сервис Twitpic закроется 25 сентября:

    18:18

    Отчёт за прошедший месяц показал, что MediaTek выручила на 54% больше, нежели годом ранее: MediaTek ставит очередные рекорды по выручке

    18:107

    AU Optronics готовит матрицу AHVA для монитора с кадровой частотой 144 Гц: AU Optronics панель AHVA для геймерских мониторов

    17:4811

    Представлен объектив Zeiss Otus 1.4/85: Полнокадровый объектив Zeiss Otus 1.4/85 ориентирован на самых требовательных профессионалов

    17:2740

    Видеокарта Elsa GeForce GTX 750 Ti SP, благодаря своей системе охлаждения, не занимает соседний слот расширения: 3D-карта Elsa GeForce GTX 750 Ti SP оснащена однослотовой СО

    17:0410

    В конфигурацию планшета Asus VivoTab 8, работающего под управлением Windows 8.1, входит SoC Atom Z3745: Планшет Asus VivoTab 8 получил восьмидюймовый экран

    16:425

    HTC готовит смартфон с восьмиядерной платформой MediaTek, который будет почти полной копией модели Desire 816: HTC готовит смартфон с SoC MediaTek 6595

    16:01

    Garmin Vivosmart совмещает в себе функции фитнес-трекера и «умных» часов: Носимое устройство Garmin Vivosmart стоит $170

    13:3619

    Глава AMD обозначил срок выхода процессоров нового поколения (K12): Компания AMD работает сразу в нескольких направлениях, чтобы внедрить новые разработки в продукты разных категорий

    12:4129

    Специалистами кембриджского университета и компании Plastic Logic создан первый гибкий дисплей, в котором используется графен: Прототип должен дать толчок коммерческому использованию графена

    12:0716

    В наушниках Sennheiser Momentum In-Ear использованы детали из нержавеющей стали: Самый доступный представитель семейства Momentum

    09:4912

    Компания CPT показала прототипы гибких и прозрачных дисплеев OLED: CPT использует в дисплеях AMOLED аморфный кремний и IGZO

    09:00

    Затраты на выпуск устройства Project Sierra для безопасной и анонимной работы в интернете разработчик оценил в $150 000: Сбор средств на выпуск устройства Project Sierra начнется 1 октября

    08:309

    Смартфоны начнут приносить компании Asus прибыль только в текущем месяце: 10 лет понадобилось Asus чтобы начать получать прибыль от продажи смартфонов

    08:15

    В ближайшее время будет анонсирован объектив Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC OS HSM Macro: Ориентировочная цена объектива Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC OS HSM Macro — $600

    08:007

    Диски и проигрыватели Blu-ray, поддерживающие видео 4K, появятся в будущем году: Диски 4K Blu-ray будут двухсторонними, а их объем составит 50 ГБ

    07:3049

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