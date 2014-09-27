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    27 сентября 2014

    Xiaomi будет продавать тонометры, подключаемые к смартфонам, по цене $32: Xiaomi начала продавать тонометры

    20:167

    Системная плата начального уровня Gigabyte H81M-WW получила звуковую подсистему повышенного качества: Плата Gigabyte H81M-WW имеет всего один видеовыход

    14:5111

    Конструкция процессорного охладителя Gelid SnowStorm включает три тепловые трубки, напрямую контактирующие с процессором: Производитель предоставляет на охладитель Gelid SnowStorm пятилетнюю гарантию

    13:4014

    В кассах московского метро начнут принимать банковские карты: Такая возможность появится у пассажиров в первом квартале 2015 года

    13:205

    Смартфон HTC Eye получит систему Duo Camera с датчиком изображения разрешением 13 Мп: В остальном HTC Eye может оказаться клоном модели One (M8)

    12:0413

    Прекращение работы службы «Синхронизация Nokia»: «Синхронизация Nokia» — это служба, с помощью которой можно синхронизировать контакты, события календаря и заметки между телефоном и облаком

    12:023

    В планшетном компьютере Acer Iconia Tab 10 используется однокристальная платформа MediaTek MT8127: Acer Iconia Tab 10 поступит в продажу в двух модификациях: A3-A20 и A3-A20FHD

    11:443

    После шести убыточных кварталов подряд третий по величине корейский производитель смартфонов Pantech выставлен на продажу: Наиболее вероятным покупателем Pantech считается сотовый оператор SK Telecom

    11:1215

    Apple отреагировала на жалобы, что iPhone 6 можно легко согнуть: Чтобы успокоить потенциальных покупателей и погасить скандал в зародыше, в лабораторию Apple была приглашена группа журналистов

    10:50317

    Globalfoundries всё-таки заберёт у IBM полупроводниковое производство: IBM и Globalfoundries достигли соглашения

    08:3013

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