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    4 сентября 2014

    Смартфон Nokia Lumia 830, оснащенный камерой Pure View разрешением 10 Мп, представлен официально. Обновлено (фото с IFA 2014): Nokia Lumia 830 назван разработчики «доступным флагманом»

    20:4118

    Производитель называет модули G.Skill Ripjaws 4 DDR4-3333 самыми быстрыми в мире модулями памяти DDR4: Цена набора Ripjaws 4 DDR4-3333 объемом 16 ГБ примерно равна $700

    20:4010

    Представлен смартфон Nokia Lumia 730 с дисплеем OLED и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Обновлено (фото с IFA 2014): Смартфоны Nokia Lumia 730/735 оценены в 200 и 220 евро

    20:326

    Новый гибридный мобильный ПК Lenovo ThinkPad Helix 2 основан на платформе Intel Broadwell: Новый ПК Lenovo ThinkPad Helix 2 тоньше и легче предшественника

    20:275

    Shuttle XH81 и XH81V: компактные комплекты для сборки HTPC и не только: Производительное наполнение компактного объема

    18:345

    «Слоёный» смартфон Lenovo Vibe X2 оснащён SoC MediaTek MT6595 и позволяет подключать специальные модули Xtensions: Смартфон Lenovo Vibe X2 будет стоить 390 евро

    18:326

    Карты HERE выйдут для устройств с Android и iOS:

    18:306

    Huawei представила смартфон Ascend Mate 7 : Быстрый 8-ядерный смартфон с технологией распознавания отпечатков пальцев

    17:548

    Системная плата Gigabyte GA-H97-DS3H обладает хорошей совместимостью со старыми устройствами: Владельцы матричных принтеров и шариковых мышей оценят

    17:454

    HTC Desire 820 - новый смартфон на Android с 64-битным процессором. Обновлено (видеообзор с IFA 2014): HTC представила смартфон HTC Desire 820 на IFA 2014

    17:4111

    Наушники Pioneer HDJ-C70 предназначены для профессиональных диджеев: Продажи наушников Pioneer HDJ-C70 начнутся в октябре по цене $239

    16:384

    Samsung представила восьмидюймовый защищённый планшет Galaxy Tab Active, способный выдержать падение с высоты 1,2 м: Планшет Samsung Galaxy Tab Active получил дисплей разрешением 1280 х 800 точек

    16:2328

    Вентиляторы DeepCool GF120 оснащаются гидродинамическими подшипниками: Специальная форма лопастей лучше фокусирует воздушный поток

    15:351

    В серию HyperX Savage вошли модули памяти DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133 и DDR3-2400: Модули HyperX Savage сменят в ассортименте Kingston серию HyperX Genesis

    15:202

    По подсчетам IDC, рынок беспроводных локальных сетей за год вырос на 9,2%: Лидером среди поставщиков оборудования WLAN остается Cisco

    14:35

    Asus представила часы ZenWatch. Обновлено (видеообзор с IFA 2014): на базе Android Wear

    13:5029

    Nvidia снижает стоимость карты GeForce GTX 770 до $275: Карты GeForce GTX 770 стали дешевле на $50

    13:493

    Bose наделяет наушники QuietComfort 25 самой эффективной системой шумоподавления компании: За возможность подобрать дизайн придется доплатить

    13:451

    3D-карта XFX Radeon R9 285 Black Edition подверглась заводскому разгону: Тактовая частота GPU XFX Radeon R9 285 Black Edition на 57 МГц выше стандартного значения

    13:10

    AMD снизила цену на восемь процессоров линейки FX : Стоимость процессора FX-9590 отныне составляет $220

    13:0610

    Foxconn намерена инвестировать 814 млн долларов в сегмент электрических автомобилей: Китай хочет развивать сферу электрических автомобилей

    12:445

    В следующем поколении графических карт Matrox будут использованы GPU AMD: Matrox и AMD, когда-то соперничавшие на рынке 3D-карт, стали партнерами

    12:429

    Компания NZXT отказалась от поддержки оптических приводов в корпусе Source 340 : Интересная компоновка и внешний вид

    12:407

    Dropbox дарит 50 Гбайт места покупателям Samsung Galaxy Note 4:

    12:1714

    Однодисковое сетевое хранилище Synology DiskStation DS115j поддерживает HDD объемом до 6 ТБ: NAS Synology DS115j работает под управлением ОС DiskStation Manager (DSM) 5.0

    12:15

    Представлен объектив SLR Magic 10mm T2.1 HyperPrime Cine и фильтр SLR Magic 77mm ND 0.4-1.8 ND: Продажи SLR Magic 10mm T2.1 HyperPrime Cine и SLR Magic 77mm ND 0.4-1.8 ND начнутся в октябре

    11:3311

    Недорогой портативный компьютер Toshiba Satellite CL10-B составит альтернативу хромбукам: Toshiba Satellite CL10-B оценен в Европе в 260 евро

    10:436

    В конфигурацию смартфона Samsung SM-G530 войдёт пятидюймовый дисплей qHD и платформа Snapdragon 410: Смартфон Samsung SM-G530 будет нацелен на бюджетный сегмент

    10:104

    VisionTek представляет свою версию карты Radeon R9 285: Стоимость новинки составляет $250

    09:45

    Foxconn представляет три неттопа на базе платформы AMD Beema с ценой менее $250: В представленные комплекты для сборки осталось добавить ОЗУ и системный накопитель

    09:4513

    Sony представила обновление линейки автономных объективов Sony серии QX. Обновлено (видеообзор с IFA 2014): Модель ILCE-QX1 дает профессиональным фотографам возможность использовать свои любимые объективы с байонетом Е

    09:308

    Представлена звуковая карта Creative Sound Blaster X7: Sound Blaster X7 — самая большая внешняя звуковая карта Creative

    09:0015

    Смартфон Nokia Lumia 830 получит камеру PureView разрешением 10 Мп: В конфигурацию смартфона Nokia Lumia 830 войдёт платформа Snapdragon 400

    08:1023

    Комплекты памяти Mushkin Essentials DDR4 ориентированы на OEM сборщиков и деловой сегмент: Рядовые модули нового стандарта

    08:053

    Монитор Samsung UD970 построен на базе панели размером 31,5 дюйма и разрешением 3840 x 2160 пикселей: Продажи Samsung UD970 стартуют в этом месяце по цене $2000

    08:0017

    Микросхема Broadcom BCM4358 одновременно поддерживает 5G Wi-Fi (802.11ac) 2x2 MIMO и Bluetooth: Производитель относит микросхему Broadcom BCM4358 ко второму поколению комбинированных решений с поддержкой 2x2 MIMO

    07:006

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