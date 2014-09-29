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    29 сентября 2014

    Стали известны характеристики 17 мобильных CPU Intel Broadwell U : Процессоры Intel Broadwell U появятся в начале следующего года

    21:2841

    Смартфон Huawei X3 оснащен восьмиядерным процессором Kirin 920: Huawei X3 является версией модели Honor 6

    21:274

    BlackBerry собрала свыше 200 000 предварительных заказов на смартфон Passport: На это у BlackBerry ушло 48 часов

    21:1519

    Смартфон Oppo N3: новые изображения и подробности об оснащении: В Oppo N3, как сообщается, легла SoC Qualcomm Snapdragon 805

    20:506

    Смартфон Samsung Galaxy A3 (SM-A300) получит дисплей OLED диагональю 4,5 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy A3 получит экран qHD

    20:4114

    Производители прекращают разработку новых моделей ноутбуков с сенсорными дисплеями из-за низкого спроса: Производители не хотят создавать мобильные ПК с сенсорными экранами

    20:0041

    Ожидается, что в этом году будет закуплено 116 млн жидкокристаллических панелей для смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Панели для iPhone 6 Plus поставляют LG Display и Japan Display

    18:0243

    Смартфон Samsung Galaxy Ace Style LTE оснастили дисплеем Super AMOLED и четырёхъядерной платформой: Смартфон Samsung Galaxy Ace Style LTE стоит 200 евро

    17:196

    Gigabyte дополняет ассортимент карт на базе GPU Nvidia GeForce GTX 970 новым представителем: Имя ему GV-N970WF3OC-4GD

    16:4512

    Apple присоединилась к альянсу Next Generation Mobile Networks для разработки сотовых сетей 5G: Apple стала членом яльянса NGMN

    16:1540

    Lian Li готовит корпуса из алюминия и закаленного стекла с нестандартной компоновкой: Применение райзер-карты позволило смелее экспериментировать с компоновкой

    15:0015

    Компания Verbatim анонсирует продажи сверхпрочного эластичного расходного материала Primalloy для 3D-принтеров: Расходный материал Primalloy поступит в продажу в Европе в ноябре 2014 года

    14:221

    Foxconn помогает китайским производителям смартфонов, чтобы уменьшить зависимость от Apple: Foxconn помогает компаниям Xiaomi, Meitu, Oppo и Meizu нарастить продажи за рубежом

    14:1014

    Prestigio представила новый планшет MultiPad Visconte 3 на базе Windows: Планшет Prestigio Visconte 3 – наиболее мощный в линейке Prestigio Visconte, он оснащён 4-ядерным процессором Intel Quad-Core

    14:031

    Team Nixie представила браслет, который превращается в БПЛА с камерой: Проект должен заинтересовать любителей активного образа жизни, а также тех, кто уже устал придумывать новые сценарии для селфи

    13:0115

    Планшет Huawei Honor Tablet с поддержкой голосовых вызовов стоит $185: Планшет Huawei Honor Tablet оснащён восьмидюймовым дисплеем

    12:36

    Lenovo завершает поглощение бизнеса IBM по выпуску x86-совместимых серверов: Lenovo приобретает бизнес в его неизменном виде и планирует следовать планам, намеченным IBM

    12:326

    Шасси расширения HighPoint RocketStor 6361A рассчитано на одну плату PCIe и оснащено интерфейсом Thunderbolt 2: Рекомендованная производителем розничная цена HighPoint RocketStor 6361A примерно равна $350

    11:244

    Генеральный директор Microsoft посетил главу Xiaomi с неофициальным визитом: Microsoft хочет заполучить Xiaomi в качестве партнёра

    10:0021

    Флэш-накопитель Silicon Power Mobile X31 получился чуть больше разъемов micro-USB и USB 3.0, скрепленных вместе: Накопитель Silicon Power Mobile X31 выпускается объемом 8, 16 и 32 ГБ

    09:307

    Появилось первое «живое» фото смартфона Nexus 6: Смартфон Motorola Nexus 6, также известен под обозначениями Moto X и Shamu

    08:3020

    Epson анонсирует продажи планшетных сканеров Perfection V850 и V800: Сканер Epson Perfection V850 стоит примерно 730 фунтов стерлингов, V800 — 550

    08:004

    Игровая клавиатура Tt eSport Challenger Prime оценена производителем в $30: Клавиатура Tt eSport Challenger Prime устойчива к пролитым на нее жидкостям

    08:004

    Специалисты Consumer Reports подтвердили, что смартфон Apple iPhone 6 гнется гораздо легче, чем Samsung Galaxy Note 3, LG G3 и Apple iPhone 5: Специалисты Consumer Reports проверили на прочность смартфоны Apple iPhone нового поколения

    07:0095

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