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    1 октября 2014

    Blu Win HD — пятидюймовый смартфон ценой $179, работающий под управлением Windows Phone 8.1: Blu считает, что в сравнении характеристик Nokia Lumia 925 и Win HD, перевес в пользу последнего

    23:5216

    Zopo готовит к выпуску флагманский смартфон ZP999 на платформе MediaTek MT6595: Zopo ZP999 будет предлагаться в двух версиях: базовой и «профессиональной»

    22:219

    Apple и Samsung быстро теряют контроль над рынком планшетов: За третье место на рынке планшетов борются Asus, Lenovo и Amazon

    20:1976

    27-дюймовый монитор Dell UltraSharp U2715H оценен в $850: Dell UltraSharp U2715H пришел на смену модели U2713HM

    19:4010

    Известны официальные цены и время начала продаж мобильных устройств HP Stream: В серию вошли недорогие планшеты и ноутбуки

    18:548

    Мобильная батарея I-O Data EL541.804 емкостью 13600 мА∙ч может заряжать сразу два устройства: Габариты батареи I-O Data EL541.804 — 71,2 х 93,2 х 28,7 мм

    18:358

    В Google+ можно ограничить доступ к публикации по возрасту:

    16:023

    Google добавил в магазин приложений адреса разработчиков и сведения о ценах:

    15:592

    Появилось официальное изображение смартфона HTC Eye (M8): Смарфтон HTC Eye (M8) будет отличаться от HTC One только камерой

    15:375

    Смартфон LG F60 с поддержкой LTE оснастили дисплеем диагональю 4,5 дюйма и аккумулятором ёмкостью 2100 мА·ч: Смартфон LG F60 поддерживает функцию Knock Code

    15:274

    Новый полноразмерный планшет Apple iPad будет доступен в золотистом цвете: Новый планшет Apple появится в золотом цвете

    15:1018

    Процессорные ядра Cortex-A12 и Cortex-A17 не имеют ощутимых различий и будут существовать под одним именем: ARM удалила всякие упоминания о процессорных ядрах Cortex-A12

    14:50

    Pebble снижает стоимость своих часов до $100 и $200 за обычную и металлическую версии соответственно: Часы Pebble подешевели на $50

    14:4310

    Игровые аксессуары Redragon выходят на российский рынок: Впервые с устройствами бренда отечественные геймеры познакомятся на выставке «Игромир»

    14:311

    iXBT.com поздравляет всех читателей со своим 17-летием! : 1 октября 2014 года iXBT.com исполнилось 17 лет

    12:1451

    Toshiba предлагает стартовый набор для разработки устройств с поддержкой Bluetooth Low Energy: Набор содержит все необходимые микросхемы, датчики и программное обеспечение

    11:421

    Стыковочная станция Belkin Thunderbolt 2 Express Dock HD обеспечивает подключение монитора разрешением 4K: Belkin Thunderbolt 2 Express Dock HD оценена в $300

    11:153

    Объем твердотельных накопителей SanDisk X300 достигает 1 ТБ: Для SanDisk X300 выбраны три типоразмера: 2,5 дюйма, M.2 2280 и mSATA

    10:207

    Тонкий смартфон Umi Zero оценен в $250: При толщине 6,4 мм емкость аккумуляторной батареи Umi Zero равняется 2500 мА·ч

    09:1510

    В миниатюрном внешнем хранилище Drobo Mini 8TB установлено четыре жестких диска: Как и в других хранилищах Drobo, в Drobo Mini 8TB используется фирменная технология Drobo BeyondRAID

    09:004

    Дисплеи для планшетов Apple iPad нового поколения будет поставлять Samsung : Поставки дисплеев размером 9,7 и 12,9 дюйма начнутся в этом полугодии

    08:30100

    Операционная система Microsoft Windows 10 доступна в виде предварительной версии: По словам Microsoft, окончательная версия Windows 10 будет готова «в ближайшие месяцы»

    08:00108

    Новый фитнес-трекер Basis B1 обзавёлся сенсорным дисплеем и функциями «умных» часов: Новый фитнес-трекер Basis B1 стоит $200

    07:309

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