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    27 октября 2014

    Подписчикам Office 365 подарили неограниченный объем места в OneDrive: Неограниченный доступ к ресурсам файл-хостинга OneDrive подписчики Office 365 получат без дополнительной платы

    21:1829

    Однокристальная платформа MediaTek MT6753 получит восемь ядер Cortex-A53 и GPU Mali-T760: SoC MediaTek MT6753 появится в следующем году

    20:3010

    Фотогалерея дня — смартфон Motorola Droid Turbo : Смартфон Motorola Droid Turbo позирует на фото вместе с упаковкой

    19:4523

    Чипсет Broadcom BCM65200/900 обеспечивает подключение по телефонной паре со скоростью до 1 Гбит/с: Существующая кабельная инфраструктура DSL получает новую жизнь, благодаря G.fast и G.Vector

    19:257

    На сайте Lenovo появилась информация о фитнес-браслете SW-B100: Lenovo SW-B100 — фитнес-браслет с расширенной функциональностью

    19:15

    Fitbit анонсировала носимые устройства Charge, Charge HR и Surge : Fitbit показала Charge, Charge HR и Surge

    18:093

    Компания Transcend выпускает серверные модули памяти DDR4, включая низкопрофильные модели: В ассортименте производителя имеются модули обемом от 4 до 16 ГБ

    17:044

    Видеокарта Elsa GeForce GTX 980 SAC оснащается системой охлаждения производства Inno3D: Elsa представила карту GeForce GTX 980 SAC

    16:552

    Появилось «живое» фото смартфона Meizu MX4 Pro: Смартфон Meizu MX4 Pro получит SoC Exynos 5430

    16:429

    За месяц Samsung удалось реализовать 4,5 млн смартфонов Galaxy Note 4: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 продаётся примерно также, как и Note 3

    16:2121

    Планшет Apple iPad mini 3 не отличается от предшественника даже по ремонтопригодности: iFixit поставили планшету iPad mini 3 два балла из десяти

    16:0713

    Edifier возвращает рублёвые цены к уровню прошлого года : Представительство Edifier в России надеется, что это сделает ее технику более доступной для российских покупателей

    16:041

    Часть пользователей Apple iPhone 6 Plus столкнулась с циклическими перезагрузками своих смартфонов: Неполадка встречается редко, но малозаметной ее назвать нельзя

    16:0068

    Toshiba TC358791XBG — вспомогательная микросхема для работы с видео в автомобильных информационно-развлекательных системах: Для внешнего оформления TC358791XBG выбран корпус типа FBGA257 размерами 15 х 15 мм

    14:36

    В тесте Futuremark Ice Storm Unlimited однокристальная система Nvidia Tegra K1 существенно превосходит Apple A8X: Показатели GPU равны 36 109 баллов для Tegra K1 и 31 396 баллов для A8X

    13:4574

    Семейство серверов HP ProLiant Moonshot пополнилось моделью m710 на процессорах Intel Xeon E3-1284L v3: Одновременно представлена модель HP Moonshot ProLiant m350 на процессорах Intel Atom C2730

    12:095

    Symbol TC70 — наиболее защищенный карманный компьютер Motorola Solutions : Карманный компьютер Symbol TC70 работает под управлением Android

    08:0010

    C помощью Icy Dock ToughArmor MB994SK-1B можно разместить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма четыре накопителя: Корзина для накопителей ToughArmor MB994SK-1B изготовлена из металла

    07:303

    Смартфон в усиленном исполнении Motorola Solutions LEX L10 поддерживает LTE: Конструкция LEX L10 рассчитана на манипуляции одной рукой

    07:0018

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