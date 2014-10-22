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    22 октября 2014

    Процессор планшета Apple iPad Air 2 имеет три ядра: Тестирование раскрыло секреты планшета Apple iPad Air 2

    21:5498

    Смартфон Oppo N3 получит поворотный модуль камеры с собственным приводом: Смартфон Oppo N3 оснастят дисплеем Full HD диагональю 5,5 дюйма

    20:137

    Olloclip выпустила съёмные объективы для смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Новые объективы Olloclip для смартфонов iPhone 6 включают четыре сменные линзы

    19:357

    Очередной планшет Barnes & Noble представляет собой старшую версию Samsung Galaxy Tab 4 Nook: Samsung Galaxy Tab 4 Nook 10.1 — новое устройство B&N

    19:11

    Процессоры Intel Broadwell-E появятся на рынке только в начале 2016 года: Intel задержит появление линейки Broadwell-E до 2016 года

    18:4317

    Samsung Display показывает, почему дисплеи OLED лучше всего подходят для мобильных устройств: Представлены новые режимы, доступные только в дисплеях AMOLED

    17:32115

    Начались продажи «семейных планшетов» nabi Big Tab HD 20 и nabi Big Tab HD 24: Цена nabi Big Tab HD 20" — $449, nabi Big Tab HD 24" — $549

    16:229

    Nvidia еще больше снижает цену карты GeForce GTX Titan Z, теперь и в рознице: Карта соперничает со своими младшими братьями

    15:4811

    LG aka: эмоциональный смартфон с анимированными органами чувств: Саурон обзавидуется

    14:4220

    Игрушка Dynepic DynePod построена на платформе Internet of Toys: В оснащение DynePod входит светодиодный дисплей размерами 5 х 5 пикселей

    14:406

    Новым исполнительным директором SteelSeries стал М. Эхтишам Раббани : На свою должность в SteelSeries Раббани переходит с позиции старшего вице-президента/директора по маркетингу в компании Logitech

    14:253

    Смартфон Samsung Galaxy Core Max оснастили дисплеем Super AMOLED невысокого разрешения: Смартфон Samsung Galaxy Core Max поддерживает LTE

    14:091

    В твердотельном накопителе G.Skill Phoenix Blade объемом 480 ГБ установлено четыре контроллера LSI SF-2281 : G.Skill Phoenix Blade демонстрирует скорость передачи до 2000 МБ/с

    13:2512

    Семислойное стекло iloome ScreenMate призвано защищать экраны смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Закаленное стекло iloome ScreenMate имеет закругленные углы

    12:5641

    В минувшем квартале отгружено 310 млн смартфонов, лидер рынка не изменился: В третьем квартале Apple удалось немного приблизиться к лидеру рынка смартфонов

    12:2539

    Семидюймовые жидкокристаллические панели IPS пока стоят $25, но скоро продолжат дешеветь: Заказы на четвертый квартал уже размещены, поэтому в ближайшие месяцы ожидаются устойчивые поставки

    11:545

    Adesso выпустила недорогую беспроводную мышь iMouse M20: Рекомендованная розничная цена устройства составляет 25 долларов

    11:136

    Highscreen представляет бюджетные смартфоны WinWin и WinJoy: Российский бренд Highscreen объявляет о начале продаж двух смартфонов под управлением операционной системы Windows Phone 8.1

    10:083

    Новый российский спутник «Экспресс-АМ6» выведен на околоземную орбиту : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что спутник должен занять орбиту на позиции 53 градуса восточной долготы

    10:007

    Samsung начинает использовать 20-нанометровую память DDR4 в модулях объемом 32 ГБ: Samsung начинает серийный выпуск первых в отрасли модулей памяти DDR4 из 20-нанометровых компонентов плотностью 8 Гбит

    08:0035

    Стилус Montblanc StarWalker для смартфона Samsung Galaxy Note 4 стоит $1200: Montblanc представила для смартфона Samsung Galaxy Note 4 чехол Extreme Cover, стилус StarWalker и «гибридную» ручку Pix

    07:4520

    Sckipio впервые показала в работе 16-портовый чипсет FTTdp DPU G.fast: Sckipio показала работу чипсета G.fast на мероприятии Broadband World Forum

    07:301

    Разборка смартфона Samsung Galaxy Note 4 показала, что в нём используется датчик Sony IMX240: Samsung использовала в Note 4 датчик камеры производства Sony

    07:1548

    Intel может прекратить субсидировать мобильные решения: Intel не откажется от поддержки партнеров, но будет делать это по-другому

    07:006

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