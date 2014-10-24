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    24 октября 2014

    Apple приписывают намерение стимулировать выпуск смартфонов iPhone 6 Plus повышенной оплатой: Сборкой iPhone 6 Plus занимается компания Foxconn

    23:2091

    Microsoft официально подтверждает отказ от использования марки Nokia Lumia: Говоря более точно, компания переходит от использования марки Nokia Lumia к использованию марки Microsoft Lumia

    22:4510

    Смартфон Samsung Galaxy A7 может получить более качественный экран, чем предполагалось: Улучшение может быть не последним

    22:2250

    Однокристальная система Ambarella S3 поддерживает видео 4K: Однокристальная система Ambarella S3 предназначена для IP-камер

    22:178

    Аппаратный ключ Google Security Key обеспечивает новый уровень защиты доступа к аккаунтам Google: Устройство Google Security Key подключается к порту USB

    21:4625

    Microsoft выручила за квартал 23,2 млрд долларов: За год квартальный доход Microsoft вырос на 25%

    20:1316

    Флэш-накопитель Adata UC330 Dual USB имеет металлический корпус и два разъема: Adata UC330 Dual USB обеспечивает резервное копирование и удобный обмен данными между ПК и мобильными устройствами

    19:567

    За минувший квартал Nokia получила 747 млн евро чистой прибыли: 90% дохода Nokia приходится на подразделение Nokia Networks

    18:4520

    У SK Hynix готовы модули памяти NVDIMM рекордно большого объема: В модулях памяти SK Hynix NVDIMM используется память DDR4, изготовленная по технологии 20-нанометрового класса

    18:2814

    Флагманы Samsung и LG могут обновиться до ОС Android 5.0 Lollipop уже до Нового года: Обещанного мажорного обновления три года ждут

    18:123

    LG Group вложит 3,7 млрд долларов в постройку крупнейшего в Южной Корее научно-исследовательского комплекса: LG построит в Южной Корее технопарк LG Science Park

    18:009

    Производительность GPU планшета Apple iPad Air 2 сравнили c Nexus 9 и предшественником: Пока только в приложении GFXBench 3.0

    17:24117

    Pentax K-S1 Sweets Collection — еще три варианта зеркальной камеры Pentax K-S1: В комплект поставки камер Pentax K-S1 Sweets Collection будут включены белые объективы SMC DA L 18-55mm f/3.5-5.6

    17:2010

    Olympus извиняется за задержку с отгрузкой объективов M.Zuiko ED 40-150mm f2.8 Pro: Некоторые покупатели получил объективовы Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f2.8 Pro позже, чем ожидалось

    17:05

    Вместе с моделью N3 компания Oppo может анонсировать смартфон толщиной менее 5 мм: Oppo готовится представить самый тонкий смартфон в мире

    16:2513

    Разработчик называет XTZ Headphone Divine первыми беспроводными наушниками с DSP: Первые покупатели получат XTZ Headphone Divine в канун Рождества

    16:207

    VisionTek выпускает производительные внешние накопители USB Pocket SSD: Цены новинок сравнимы с внутренними аналогами

    16:1012

    Обнаружен новый вариант вредоносного ПО для пользователей устройств на базе Android: Как сообщает пресс-служба McAfee, «вымогатель» под именем Koler распространяется при помощи SMS-сообщений

    15:5112

    Parade DP667 — первый контроллер синхронизации eDP с поддержкой видео 4К: Контроллер Parade DP667 предназначен для мониторов и моноблочных компьютеров

    15:382

    В начале следующего года Sony выпустит 12-дюймовый планшет с поддержкой пера: Sony намерена выйти на рынок огромных планшетов

    15:383

    Корпус Lian Li PC-Q26 подойдет для сборки сетевого хранилища: Алюминиевое изделие немалой стоимости для эстетов

    15:319

    Dell Venue 8 7000 — самый тонкий планшет в мире появится в продаже в ноябре по цене $500: Планшет Dell Venue 8 7000 оснащён дисплеем OLED 2K

    15:2313

    Adplus iCA6 делает смартфон iPhone 6 похожим на классическую фотокамеру: Среди владельцев Apple iPhone 6 есть те, кто хотел бы превратить свой смартфон в камеру в стиле ретро

    15:028

    Alcatel намерена и дальше выпускать смартфоны с Windows Phone, но только в бюджетном сегменте: Alcatel не откажется от платформы Windows Phone

    14:576

    За следующие два года Apple откроет в Китае 25 фирменных магазинов: Apple делает особую ставку на Китай

    14:0117

    Выручка Amazon увеличилась на 20%, но квартал завершился большими убытками: Amazon отчиталась об очередном финансовом квартале

    13:363

    В этом году будет отгружено 50 млн смартфонов Apple iPhone 6, подсчитали поставщики компонентов: Pegatron Technology и Foxconn Electronics должны отгрузить в 2014 году по 25 млн смартфонов Apple iPhone 6

    13:2315

    Bluesmart собирает средства на «умный чемодан»: Чемодан Bluesmart оснащен электронным замком, управляемым со смартфона

    12:2326

    Sony изменит стратегию выпуска флагманских смартфонов: Apple — единственный крупный производитель смартфонов, выпускающий флагманскую модель раз в год

    11:5329

    Беспроводная мышь Satechi Edge может превращаться в пульт дистанционного управления проигрывателем: Мышь Satechi Edge работает от двух элементов AA

    11:382

    Компания Broadcom получила в третьем квартале 2014 года рекордно большой доход и вернулась к прибыли: Чистый доход Broadcom в третьем квартале 2014 года достиг 2,26 млрд долларов

    11:1410

    Новые жидкокристаллические экраны Japan Display не боятся мороза: Специалисты Japan Display создали жидкокристаллические экраны с малым временем отклика, работающие в широком диапазоне температур

    09:3021

    Компания Magic Leap собрала уже 2 млрд долларов инвестиций для своего проекта «кинематографической реальности»: Google инвестирует в Magic Leap 542 млн долларов

    09:0542

    Гибридные ПК Dell Latitude 7000 оснащаются процессорами Intel Core M: Устройство предназначено для корпоративных пользователей

    08:3522

    Новое поколение «умных» часов Pebble анонсируют в первом квартале следующего года : Pebble анонсирует новые «умные» часы через несколько месяцев

    08:309

    Компьютерный корпус In Win 703 выпускается в черном и белом цветовых вариантах: В корпусе In Win 703 помещается системная плата типоразмера microATX или ATX и до семи карт расширения

    08:006

    Операционная прибыль LG Display за квартал выросла на 190% : LG Display получила 6,2 млрд долларов дохода

    07:3014

    В продаже появился смартфон HTC One mini 2 в розовом цвете: В Великобритании можно купить смартфон HTC One mini 2 розового цвета

    07:151

    Foxconn хочет построить новую фабрику в Китае для производства дисплеев для смартфонов: Постройка новой фабрики Foxconn обойдётся в 5,7 млрд долларов

    07:156

    Soft Machines VISC — новая процессорная архитектура : На разработку архитектуры VISC понадобилось более семи лет

    07:0027

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