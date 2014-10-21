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    21 октября 2014

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Plus появился на нидерландском сайте компании: В смартфоне Samsung Galaxy S5 Plus используется SoC Qualcomm Snapdragon 805

    20:4431

    Монитор BenQ BL2420PT оснастили панелью IPS диагональю 23,8 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек: Монитор BenQ BL2420PT предназначен для профессионалов в области графики

    20:0024

    Ноутбук Toshiba Satellite Radius 11 появится в продаже 26 октября по цене всего $330: Toshiba снизила перед анонсом стоимость ноутбука Satellite Radius 11

    19:2119

    Смартфон LG с платформой Odin может появиться до конца месяца: LG готова анонсировать смартфон с SoC Odin на этой неделе

    19:079

    Новое рекламное изображение смартфона Oppo N3 подтверждает информацию о наличии сканера отпечатков пальцев: Oppo опубликовала ещё одно изображение N3

    18:4711

    Qualcomm Atheros QCA9377 — новое решение для устройств с поддержкой сетей 802.11ac: В настоящее время доступны ознакомительные образцы QCA9377

    18:382

    Видеокарта Gigabyte GTX 970 Mini-ITX получила укороченную печатную плату и рекордное количество портов видеовыхода: Адаптер Gigabyte GTX 970 Mini-ITX работает на повышенной частоте GPU

    18:2812

    Специалисты iFixit обнаружили при разборке мини-ПК Apple Mac mini очень редкие винты: Новый Mac mini получил у iFixit шесть баллов из десяти

    16:2156

    Китайские производители модулей камер для смартфонов быстро снижают цены на свою продукцию: Производители модулей камер рассчитывают, что снижение цен поможет стимулировать продажи

    15:313

    Компания ARM Holdings отчиталась за третий квартал 2014 года: Как утверждает ARM Holdings, за квартал было выпущено 3 млрд микросхем на архитектуре ARM

    14:326

    Смартфон Philips Aurora (I966): дисплей 2K, SoC Snapdragon 801, 3 ГБ ОЗУ, 20-мегапиксельная камера и цена $650: Смартфон Philips Aurora (I966) получил сканер отпечатков пальцев

    14:2413

    Аналитики прочат Lenovo возвращение на первую позицию в списке крупнейших производителей ноутбуков: Специалисты Digitimes Research полагают, что рынок ноутбуков в этом квартале сократится

    14:144

    Thermalright HR-02 Macho Zero обеспечивает пассивное охлаждение процессоров : Радиатор, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и крепление Thermalright HR-02 Macho Zero покрыты черным никелем

    11:3818

    Корпус Streacom NC2 для мини-ПК Intel NUC имеет радиопрозрачные боковые стенки: Габариты корпуса Streacom NC2 — 150 x 112 x 59 мм, масса — 0,85 кг

    10:538

    EK Water Blocks выпускает водоблоки для регуляторов напряжения системных плат MSI X99S XPower: Водоблоки EK Water Blocks для регуляторов напряжения системных плат MSI X99S XPower уже доступны для заказа

    10:372

    За квартал Apple удалось получить 42,1 млрд долларов дохода, продав 39,2 млн смартфонов и 12,3 млн планшетов: Значительный рост продаж iPhone, Mac и App Store обеспечил рекордную доходность и прибыль в сентябрьском квартале

    10:26149

    Смартфон HTC Desire 820 mini замечен на сайте производителя: Цена HTC Desire 820 mini — $230

    08:007

    Ассортимент Belkin пополнили клавиатуры и чехлы для планшетов Apple iPad Air 2 и Apple iPad mini 3: Чехол Classic Cover for iPad mini/iPad mini 2/iPad mini 3 (F7N247) стоит $30

    07:307

    В следующем году прибыль от продаж смартфонов компании Asus может составить около 66 млн долларов: Asus надеется в следующем году получить более 60 млн прибыли от продаж смартфонов

    07:153

    Freescale FXTH87 — самая маленькая интегральная система мониторинга давления в шинах: Freescale FXTH87 имеет самое низкое энергопотребление в своей категории

    07:0010

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