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    3 октября 2014

    Новые инсталляционные проекторы Epson с высокой яркостью появились в России: Эти устройства созданы специально для больших помещений, конференц-залов и аудиторий

    22:56

    Принтеры Epson WorkForce Pro RIPS могут печатать до 75 тыс. страниц без замены чернил: Они используют мягкие контейнеры с чернилами большого объема (до 1,2 литра)

    22:427

    Карты Nokia HERE работают на любом Android-устройстве:

    22:255

    Качество связи в Skype станет лучше: Skype

    22:2111

    Epson представила сенсорный проектор EB-595Wi: Проектор создан специально для современных интерактивных классов в школах и вузах

    22:01

    HTC приписывают намерение выпустить смартфон Desire Eye, оснащенный двумя камерами разрешением 13 Мп : Судя по новым данным, HTC Desire Eye не будет похож на модель One (M8), хотя ранее утверждалось обратное

    21:0510

    MSI готовит к выпуску видеокарту GeForce GTX 970 Gaming Lite Edition: MSI GeForce GTX 970 Gaming Lite Edition будет медленнее модели eForce GTX 970 Gaming

    19:314

    Стали известны характеристики экрана E Ink, использующегося в чехле для смартфонов InkCase Plus: Диагональ экрана InkCase Plus — 3,5 дюйма

    16:3313

    Вышел свежий номер электронного журнала iТоги!: Вышел свежий номер электронного журнала iТоги!

    16:059

    Технология CMEMS позволила Silicon Labs создать самый маленький генератор тактовой частоты PCIe, не требующий внешнего резонатора: Генератор Si50122 предназначен для устройств потребительской электроники

    15:4614

    Появились фото референсного гибридного ноутбука Intel на платформе Broadwell с поддержкой 3D-технологии RealSense: В перечне характеристик устройства — экран разрешением Quad HD+, шесть датчиков и модем LTE

    14:0833

    VisionTek выпускает концентраторы USB, позволяющие заряжать одновременно до семи устройств: Две из трех представленных моделей не имеют функции обмена данными

    12:378

    Panasonic Let's Note RZ4 — ноутбук-трансформер с 10-дюймовым экраном Full HD на платформе Intel Broadwell: Panasonic RZ4 в базовой конфигурации оценен в $1470

    11:4917

    Asus несколько увеличила прогноз по количеству проданных смартфонов ZenFone, так как очень довольна их успехом: Аппараты Asus ZenFone продаются очень хорошо

    11:4711

    Процессор AMD FX-8310 располагает восемью ядрами с частотой 3,4 ГГц: Процессор AMD FX-8310 стоит $125

    11:3153

    В профессиональном мониторе Sony BVM-X300 используется 30-дюймовая панель OLED 4К производства Sony: Продажи мониторов Sony BVM-X300 начнутся в феврале 2015 года, цена пока неизвестна

    11:2932

    Samsung обновит планшеты Galaxy Tab S, оснастив их платформой Exynos 5433: Обновлённый планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5 получит SoC Exynos 5433

    11:0614

    Стали известны точные характеристики смартфона HTC Eye: Смартфон HTC Eye будет отличаться от One M8 только камерой и массой

    10:493

    Внешний аккумулятор Microsoft Portable Power (DC-21) имеет ёмкость 6000 мА·ч: Портативный аккумултор Portable Power (DC-21) носит логотип Microsoft

    10:0015

    Глава Минкомсвязи не предлагал поднимать цены на услуги сотовых операторов (Обновлено и дополнено): Для этого он призвал операторов воспользоваться запуском сетей четвертого поколения

    09:1321

    Согласно данным Kantar, за полгода BlackBerry увеличила свою долю на рынке США почти в два раза: Kantar опубликовала новые статистические данные по распределению мобильных ОС

    09:056

    2ГИС выпустил карты 26 торговых центров: В целом подробными картами охвачено 32 молла в России

    09:035

    «Билайн» предлагает бесплатные 3,5 месяца безлимитного 4G в Москве: Бесплатный мобильный интернет 4G действует автоматически на тарифах линейки «Всё», «Всё включено», опциях «Хайвей» и «Форсаж»

    09:013

    Специалисты iFixit выставили смартфону Samsung Galaxy Alpha пять баллов из десяти: Специалисты iFixit разобрали смартфон Samsung Galaxy Alpha

    08:356

    Корпус Aerocool Xpredator Cube вмещает платы типоразмера mini-ITX и microATX: В корпусе Aerocool Xpredator Cube можно установить до шести вентиляторов

    08:306

    LG будет использовать в «умных» часах WebOS : Новые часы LG будут работать под управлением WebOS

    08:0510

    На миниатюрной системной плате ASRock UTX-110 установлена однокристальная система серии Intel Atom E3800 (Bay Trail): Для работы платы ASRock UTX-110 необходим источник постоянного напряжения 12 В

    08:002

    Твердотельные накопители Secure Drives Autothysis128 могут физически уничтожать микросхемы памяти по команде: SSD Secure Drives Autothysis128 имеют встроенный модем GSM

    07:1515

    Процессоры Apple A9 будет выпускать Samsung по 14-нанометровой технологии: Процессоры Apple A9 будут на 20% производительнее процессоров Apple A8

    07:0040

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