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    2 октября 2014

    Система жидкостного охлаждения Swiftech H240-X оценена производителем в $150: Система жидкостного охлаждения Swiftech H240-X поставляется в заправленном виде

    21:414

    Vivitek представила два короткофокусных проектора : Новинки специально разработаны для образовательных учреждений

    16:32

    ViewSonic представила новые ультрапортативные LED-проекторы: Новые проекторы предлагают высокую яркость, обладают небольшим весом и оснащены интерфейсом HDMI с поддержкой MHL

    16:20

    Разборка смартфона Sony Xperia Z3 показала, что в конструкции используется тепловая трубка: Специалисты Ewisetech разобрали смартфон Sony Xperia Z3

    15:3133

    Gigabyte анонсировала ещё пару видеокарт GeForce GTX 980 и GTX 970 с повышенными частотами: Адаптеры Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD (GTX 970) и GV-N980WF3OC-4GD (GTX 980) охлаждаются кулерами WindForce

    14:443

    Видеокарта GeForce GTX 960 может получить 1280 ядер CUDA, а AMD всё-таки выпустит Radeon R9 285X с 384-разрядной шиной: Видеокарта GeForce GTX 960 получит 192-разрядную шину памяти

    14:137

    Google протестирует раздачу интернета с воздушных шаров в России: Ранее система была успешно опробована в Австралии и Новой Зеландии, теперь Google рассчитывает протестировать Loon над Северным полушарием

    13:4618

    3D-принтер Arduino Materia 101 будет предложен в виде готового устройства и в виде наборов для самостоятельной сборки: Цена 3D-принтера Arduino Materia 101 пока не названа

    13:439

    Vertu Aster, «типично английский смартфон», представлен официально: В основе Vertu Aster лежит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 801

    12:3567

    Представлена платформа для интернета вещей ARM mbed IoT Device Platform : Платформа ARM mbed IoT Device Platform включает бесплатную операционную систему mbed OS для устройств на процессорах ARM Cortex-M

    12:311

    Разработка DynaOptics позволит наделить камеры смартфонов оптическим зумом, не увеличивая их размеры: К серийному выпуску объективы DynaOptics могут быть готовы в конце 2015 года

    11:5249

    Вдохновившись дизайном смартфона Oppo N1, создатели планшета Chuwi DX1 наградили его поворотной камерой: Даже разрешение камеры Chuwi DX1 — те же 13 Мп

    11:206

    Решения Nvidia в основе новых информационно-развлекательных систем Honda: Nvidia Tegra станет основой новых аудио- и информационных систем Honda Connect в таких автомобилях, как Honda Civic, Civic Tourer и CR-V

    10:29

    Цены на процессорные кулеры Captain от Deepcool в России: Новая серия включает в себя три модели кулеров «все-в-одном» с шириной радиаторов 120, 240 и 360 мм

    10:172

    Basis представляет Peak — новое устройство для слежения за сном и физической активностью: Новинка оснащена сенсорным экраном с улучшенной технологий распознавания касаний

    10:06

    Zotac оснастила мини-ПК ZBox nano XS MI521 процессором Core i3-4030U: ПК Zotac ZBox nano XS MI521 располагает SSD объёмом 128 ГБ

    10:00

    Появилось «живое» фото смартфона Nexus 6: Смартфон Nexus 6 засветился в «дикой природе»

    09:3014

    Смартфон Xolo Q2100, оснащённый сканером отпечатков пальцев, оценён в $220: Смартфон Xolo Q2100 получил дисплей диагональю 5,5 дюйма

    09:00

    В маршрутизаторе Buffalo WXR-1900DHP с поддержкой Wi-Fi 802.11ac установлено три процессора: Продажи маршрутизатора Buffalo WXR-1900DHP начнутся в середине текущего месяца

    08:3011

    Флэш-накопители Corsair Flash Voyager Vega получили интерфейс USB 3.0: Их скорость предстоит проверить на практике

    08:251

    Toshiba планирует перейти на выпуск памяти ReRAM только в 2020 году: Потенциала BiCS, по мнению Toshiba, хватит на пять-шесть лет

    08:0010

    В серию Thermaltake TR2 Bronze вошли блоки питания мощностью 450, 500 и 600 Вт : Блоки питания Thermaltake TR2 Bronze соответствуют спецификации ATX 12V 2.3

    07:305

    Samsung создаёт команду для вывода компании из кризиса на рынке смартфонов: Новая команда Samsung займётся поиском вариантов вывода компании из кризиса

    07:1578

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