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    16 октября 2014

    Представлен планшет Apple iPad Air 2: Основой планшета Apple iPad Air 2 служит однокристальная система A8X

    23:3285

    Появились первые результаты тестирования платформы Tegra K1 Denver в составе планшета Nexus 9: Платформа Tegra K1 Denver показывает лучшую производительность среди конкурентов

    20:4243

    «Точка точка запятая, вышла рожица кривая» — аксессуар Dotti оповестит о событиях в смартфоне пиктограммой: Dotti — аксессуар для оповещения о событиях в смартфоне

    20:184

    Цифровые очки для стрельбы TrackingPoint ShotGlass позволяют стрелять из-за угла: Очки ShotGlass предназначены для охотников и стрелков

    20:0518

    Прямая трансляция презентации Apple (начало 16 октября в 21:00):

    19:53218

    Анонсированы продажи гибридных хранилищ Nexsan NST4000: Объем Nexsan NST4000 может достигать 2,1 ПБ

    19:24

    Lenovo будет бороться с Xiaomi на домашнем рынке при помощи нового бренда: Lenovo создаст новую компанию, которая будет работать на рынке Китая

    19:176

    Внешний жесткий диск Adata HC500 заключён в металлический корпус: Adata представила внешний накопитель HC500

    18:552

    Google и Asus представили приставку Google Nexus Player на базе Android: Изначально понятно, что Google Nexus Player должна составить конкуренцию Apple TV

    18:3017

    Lian Li представила модульный испытательный стенд PC-T80: Открытый стенд с интересной компоновкой

    18:144

    Qualcomm приобретает британскую компанию CSR: Сумма сделки между Qualcomm и CSR оценивается примерно в 2,5 млрд долларов

    18:041

    Мини-ПК для ТВ в формате «стика» Meego-T01 поддерживает настольную ОС Windows 8.1: Все благодаря аппаратным возможностям

    17:0029

    Игровые моноблоки MSI AG270 2QE и AG270 2QC оснащены ускорителями GeForce GTX 980M и GTX 970M соответственно: MSI представила моноблоки с картами Nvidia Maxwell

    16:584

    Hewlett-Packard откажется от поддержки webOS через три месяца:

    15:476

    Умный браслет Puls, над которыми трудился рэпер will.i.am, оснащен слотом для карты SIM и АКБ емкостью 780 мА·ч: В устрйостве используется однокристальная платформа Qualcomm

    15:4513

    Монитор AOC i2473Pwm вышел в России: Устройство использует матрицу типа IPS с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей

    15:291

    Google Glass может вызывать зависимость: Недавно был зафиксирован первый случай зависимости от умных очков Google Glass

    15:0430

    Анонсирована восьмиядерная однокристальная система Samsung Exynos 7 Octa: Samsung Exynos 7 Octa получила два кластера по четыре ядра ARM Cortex-A57 и ARM Cortex-A53

    13:5224

    Представлен 32-дюймовый монитор NEC MultiSync PA322UHD разрешением 4K: NEC MultiSync PA322UHD оценен минимум в $2300

    12:5433

    Мышь Cougar 600M помнит три профиля настроек: В продаже Cougar 600M появится в конце года

    12:109

    Игровой мини-ПК Asus ROG GR8 построен на процессоре Intel Core i7-4510U: Оснащение Asus ROG GR8 включает порт Gigabit Ethernet и адаптер Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

    09:0013

    Базовый комплект для сборки мини-ПК Shuttle SH81R4 оценен в 179 евро: Корпус Shuttle SH81R4 имеет размеры 32,5 x 21,5 x 19 мм

    08:309

    Планшетный компьютер NEC LaVie Tab S построен на платформе Intel Bay Trail и оснащен экраном Full HD: NEC LaVie Tab S в конфигурации с модемом LTE оценен в $375

    08:155

    Платформа для смартфонов MediaTek MT6735 с 64-разрядным CPU поддерживает частоты и стандарты связи операторов по всему миру: Первые партии MediaTek MT6735 будут отправлены потребителям в этом квартале

    08:003

    ОС Android 5.0 Lollipop выпущена официально: Сладостей хватит на всех

    00:5378

    Планшетный компьютер Google Nexus 9 представлен официально: Google Nexus 9 — первый планшет, работающий под управлением ОС Android 5.0 Lollipop

    00:1056

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