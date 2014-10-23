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    23 октября 2014

    Анонсирован смартфон Lenovo Sisley S90 с платформой Snapdragon 410: Смартфон Lenovo Sisley S90 получил фронтальную вспышку

    20:0523

    В серии блоков питания Thermaltake Toughpower и Grand вошли модели мощностью от 1 до 1,5 кВт: Пять энергоэффективных новинок Thermaltake

    19:005

    Google создаст специализированный онлайн-магазин для продажи модулей к смартфону Project Ara: Модули для смартфона Project Ara будут продаваться через онлайн-магазин Google

    18:3334

    Видео дня: предварительный обзор Asus Padfone S: Скоро на сайте iXBT.com будет опубликован полноценный обзор Asus Padfone S

    17:283

    За третий квартал Huawei реализовала 16,8 млн смартфонов: За год рост продаж смартфонов Huawei составил 23%

    17:125

    Смартфон ZTE V5 Max, стоимостью $160, получил 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон ZTE V5 Max оснащён платформой Snapdragon 410

    16:43

    Смартфон ZTE V5S оснащён платформой Snapdragon 410 и оценён в $145: Смартфон ZTE V5S получил пятидюймовый дисплей HD

    16:32

    Asus ZenFone 4 и Asus Zenfone 5 появились на российском рынке:

    16:023

    Смартфон LG Liger (F490L) с платформой Nuclun набирает 25 460 баллов в AnTuTu: Смартфон LG Liger (F490L) появился на живых фото

    15:5110

    Смартфон Allview X2 Soul Mini толщиной 5 мм стоит меньше 200 евро: Смартфон Allview X2 Soul Mini — примерно равна 5 мм

    15:3517

    Huawei реализовала уже более 1 млн смартфонов Mate 7 : Смартфон Huawei Mate 7 разошёлся миллионным тиражом

    15:335

    Upvel представила усилитель интернет-сигнала Connect 3.5: Новинка должна привлечь внимание пользователей, которым нужно стабильное и качественное подключение к сети в зонах с неуверенным покрытием сетей

    14:4912

    Компьютерный корпус In Win 707 вмещает платы размером до E-ATX: Конструкторы In Win 707 предусмотрели десять мест для установки вентиляторов

    14:429

    Обновлённый планшет Dell Venue 11 Pro получил процессор Intel Core M: Планшет Dell Venue 11 Pro 7000 оснащается док-станцией и стилусом

    13:586

    Поставки хромбуков за квартал выросли на 67%: Лидером рынка хромбуков является Acer

    13:5035

    Повторитель Parade PS8409 с поддержкой видео 4К улучшает сигнал HDMI 2.0: Parade PS8409 — первый повторитель HDMI 2.0 с восстановлением синхронизации и поддержкой скорости 6 Гбит/с, необходимой для видео 4K

    13:0712

    Ремонтопригодность планшета Apple iPad Air 2 очень низка, считают специалисты iFixit: Планшет Apple iPad Air 2 плохо приспособлен для ремонта, считают специалисты iFixit

    11:5056

    Infinite Peripherals Linea Pro 6 позволяет оснастить смартфон Apple iPhone 6 сканерами штрих-кодов: Linea Pro 6 имеет сертификат MFi

    11:1223

    Названа цена и срок начала продаж камеры Panono, делающей снимки разрешением 108 Мп: На выпуск камеры Panono удалось собрать 1,25 млн долларов

    10:5614

    AMD ощутимо снижает цены на многие гибридные процессоры : AMD снижает стоимость старших APU Kaveri на $36

    09:1534

    Смартфон Archos 50 Diamond получит SoC Snapdragon 615 и очень ёмкий для своего класса аккумулятор: Смартфон Archos 50 Diamond оснастят пятидюймовым экраном Full HD

    09:008

    Появились изображения камеры, которая придет на смену модели Olympus Stylus 1: Ожидается, что одновременно с новой камерой будет представлен широкоугольный конвертор WCON-08X

    08:3011

    Стали известны характеристики смартфона LG F490L с платформой Nuclun (Odin): Смартфон LG Liger с SoC Nuclun получит дисплей диагональю 5,9 дюйма

    08:154

    Камера Canon EOS C100 Mark II пополнила систему Cinema EOS: В камере Canon EOS C100 Mark II используется датчик типа CMOS формата Super‑35 разрешением 8,3 Мп

    08:006

    Устройства Samsung с поддержкой платформы KNOX допущены для использования NSA и правительством США: Устройства Sasmung прошли сертификацию NIAP

    07:457

    В конфигурацию смартфона Gigabyte GSmart Mika M3 вошёл пятидюймовый дисплей HD: Смартфон Gigabyte GSmart Mika M3 получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру

    07:30

    Новые смартфоны Asus Zenfone могут быть анонсированы уже через неделю: 28 октября Asus может представить новый Zenfone

    07:153

    Apple и GT Advanced Technologies договорились «разойтись по-хорошему»: Соглашение между Apple и GT Advanced Technologies должен одобрить суд

    07:0023

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