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    30 октября 2014

    В целях уменьшения расходов Sony будет искать более дешёвые дисплеи для своих смартфонов: Sony хочет покупать экраны для смартфонов дешевле

    19:0247

    Sony меняет руководителя проблемного мобильного подразделения : На его нынешнем посту Тотоки занимается корпоративным планированием

    18:5330

    Компания Canon представила восемь сетевых камер серий H и M: Список новинок включает модели Canon VB-H43, VB-H630VE, VB-H630D, VB-H730F, VB-M42, VB-M620VE, VB-M620D и VB-M720F

    18:343

    Xiaomi может работать над бюджетным планшетом с модемом сотовой связи: Новый планшет Xiaomi получит платформу Snapdragon 410

    18:225

    Основой миниатюрного компьютерного модуля Cogent CSB1790 служит SoC AMD GX-420CA: Четырехъядерный процессор SoC AMD GX-420CA работает на частоте 2,0 ГГц

    18:157

    LG Display разработала дисплей для смартфонов с рамками шириной всего 0,7 мм: Новый дисплей LG имеет диагональ 5,3 дюйма

    17:2420

    Motorola готовит часы Moto 360 в золотистом исполнении : Часы Moto 360 золотого цвета появятся через 1-2 месяца

    16:4912

    Наушники Philips SHL3070MV/00 имеют поворачивающиеся чашки: Рекомендованная розничная цена Philips SHL3070MV/00 на российском рынке примерно равна 1000 рублей

    16:144

    Твердотельные накопители Lite-ON EP1 форм-фактора M.2 наделены интерфейсом PCIe Gen 2 x4: К достоинствам накопителей EP1 относится компактность и высокая производительность

    15:4417

    За квартал LG Electronics удалось продать почти 17 млн смартфонов и удвоить операционную прибыль: Консолидированный доход LG В третий квартал 2014 года равен 14,54 млрд долларов

    15:125

    Представлена камера Olympus Stylus 1s: У своей предшественницы камера Olympus Stylus 1s унаследовала миниатюрные размеры

    14:481

    Обновлена камера Ricoh Theta, позволяющая получить сферическую панораму одним снимком: Продажи новой камеры Ricoh Theta начнутся 14 ноября

    14:004

    Основатель Facebook готов ждать 10 лет, пока Oculus Rift не превратится в успешный бизнес: Приобретая компанию Oculus VR за 2 млрд долларов, компания Facebook и ее основатель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) делали долгосрочное вложение

    13:5211

    Сделка с Google вывела Lenovo в тройку крупнейших производителей смартфонов: Компания Lenovo завершила поглощение компании Motorola Mobility, ранее принадлежавшей Google

    13:4513

    Специалисты Northrop Grumman создали интегральный усилитель, работающий на рекордно высокой частоте 1 ТГц: Разработка выполнена в рамках программы, финансируемой DARPA

    12:2615

    Компания Western Digital отчиталась за первый квартал 2015 финансового года: Доход Western Digital за год увеличился, прибыль — уменьшилась

    11:583

    Начат прием заказов на настольный ПК Alienware Area-51 в необычном корпусе: Настольный ПК Alienware Area-51 имеет непривычный вид

    11:4414

    Мышь Gigabyte Raptor ориентирована на любителей «стрелялок» от первого лица: Боковые поверхности мыши Gigabyte Raptor покрыты резиной

    11:157

    У Everdisplay готовы прототипы дисплеев AMOLED для носимой электроники: Everdisplay планирует начать выпуск дисплеев AMOLED для носимой электроники в будущем году

    08:3020

    Блок питания Streacom ZF240 имеет пассивное охлаждение: Блок питания Streacom ZF240 совместим с корпусами Streacom FC5 Evo, FC9 и FC10

    08:0030

    В серверах Supermicro 6U X10 MicroBlade с высокой плотностью компоновки используются процессоры Intel Xeon E5-2600 v3: Компания Supermicro привезла на SEG 2014 суперкомпьютерные платформы

    07:302

    Однокристальная система Broadcom BCM63138 с поддержкой G.fast реализует функции шлюза DSL: Однокристальная система Broadcom BCM63138 обеспечивает доставку многопоточного вещания IPTV, голосовых и других данных в домашнюю сеть

    07:00

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