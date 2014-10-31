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    31 октября 2014

    Samsung и LG взяли курс на квантовые точки, поскольку удешевить технологию OLED пока не удалось: Технология квантовых точек предполагает добавление в обычную жидкокристаллическую панель дополнительного слоя

    19:5755

    По итогам прошедшего квартала HTC зафиксировала чистую прибыль в размере 19 млн долларов: Очередной финансовый квартал завершился для HTC прибылью

    19:354

    Galax готовит видеокарту GeForce GTX 980 HOF с оригинальной системой охлаждения: Видеокарта Galax GeForce GTX 980 HOF выполнена в бежевых тонах

    19:074

    Последний крупный производитель прекращает выпуск плазменных панелей: Выпуск плазменных панелей компания LG Electronics намерена прекратить до конца ноября

    18:5151

    Мощнейший смартфон Motorola Droid Turbo показал неожиданные результаты в тестах автономности: Сочетание сиюминутной мощности и долговременной выносливости

    18:02207

    Смартфон HTC Desire 820us построен на SoC MediaTek MT6752: Смартфон HTC Desire 820us замечен в базе данных TENAA

    17:255

    Razer представила игровую мышь Naga Epic Chroma с 19 кнопками и возможностью работы в проводном и беспроводном режимах: Razer Naga Epic Chroma оптимизирована для многопользовательских онлайновых игр

    16:3510

    Zoner выпустила обновленную версию своего фоторедактора Zoner Photo Studio 17: Этот фоторедактор разрабатывается с 1993 года, в Zoner Photo Studio 17 произошло много интересных и полезных изменений

    16:055

    Начат прием заказов на объектив HD Pentax DA 16-85mm f/3.5-5.6ED DC WR: Цена объектива HD Pentax DA 16-85mm f/3.5-5.6ED DC WR примерно равна $747

    15:5512

    Планшеты HP Pro Slate 12 и Pro Slate 8 базируются на SoC Snapdragon 801: Младшая модель имеет большее разрешение экрана

    15:184

    Участники Project Ara показали работающий модульный смартфон: Прототип модульного смартфона Ara работает под управлением ОС Android 4.3 Jelly Bean

    15:1243

    Смартфон HTC Desire D816h замечен в базе данных TENAA: Смартфон HTC Desire D816h оснащен пятидюймовым дисплеем

    14:52

    Полиция имеет право получить доступ к устройству, защищённому отпечатком пальца, но при защите паролем — нет: В рамках законодательства США защита отпечатком пальцев является недостаточной

    14:2522

    Смартфон Samsung Galaxy A3 имеет металлический корпус и экран Super AMOLED: Продажи Samsung Galaxy A3 должны начаться в ноябре

    13:4917

    Планшет Dell Venue 8 Pro 3000 с ОС Windows 8.1 оснастили всего 1 ГБ оперативной памяти: Планшет Dell Venue 8 Pro 3000 стоит $200

    12:4012

    Платформа Microsoft Health и умный браслет Microsoft Band помогут пользователю поддерживать хорошую физическую форму: Умный браслет Microsoft Band стоит $199

    11:5222

    Энди Рубин, один из создателей Android, уходит из Google: Рубин, по неподтвержденным данным, планирует заняться инкубатором для молодых компаний

    11:105

    Представлен смартфон Samsung Galaxy A5 толщиной 6,7 мм: Продажи Samsung Galaxy A5 «на некоторых рынках, включая Китай» должны начаться в ноябре

    10:1533

    По подсчетам IDC, рынок планшетов за год вырос на 11,5%, а поставки планшетов Apple iPad сократились с 14,1 до 12,3 млн штук: Рынок планшетов в третьем квартале 2014 года вырос на 11,2% по сравнению с предшествующим кварталом

    09:3033

    Появилось изображение 3D-карты MSI Radeon R9 290X Gaming с 8 ГБ памяти: 3D-карта MSI Radeon R9 290X Gaming с 8 ГБ памяти разогнана в заводских условиях

    09:002

    Подсчеты IDC: рынок смартфонов за год вырос на 25,2%, лидер рынка остался прежним: По итогам третьего квартала 2014 года лидером рынка смартфонов является Samsung

    08:0020

    Набор ARM Embedded Education Kit предназначен для обучения проектированию встраиваемых систем и программированию для них: Наборы ARM Embedded Education Kit уже доступны для заказа на сайте компании

    07:003

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