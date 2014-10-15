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    15 октября 2014

    Представлен смартфон Google Nexus 6 с шестидюймовым дисплеем AMOLED разрешением 2560 х 1440 точек: Google анонсировала Nexus 6 по цене $650

    21:33111

    LG выпустит смартфон с FireFox OS, но пока только в Японии: LG присоединилась к производителям смартфонов с FireFox OS

    20:45

    Младшая линейка мобильных процессоров Intel Skylake продолжит использовать имя Core M: Появились данные о мобильных процессорах Intel Skylake

    20:314

    Стоимость смартфона Nexus 6 и планшета Nexus 9 будет начинаться с 570 и 400 евро соответственно: Стала известна предположительная стоимость новых устройств Nexus

    19:338

    К концу года Intel потеряет около 4 млрд долларов из-за субсидий на свои однокристальные платформы: Подразделение по выпуску SoC компании Intel принесёт около 4 млрд долларов убытков до конца года

    18:5016

    «Мосгортранс» потратит на создание собственной социальной сети почти 100 млн рублей: В Москве в 2015 году запустят социальную сеть для пассажиров общественного транспорта

    18:3414

    Смартфон Sharp Aquos Crystal X с тончайшим обрамлением экрана рассмотрен на видео: Интересная компоновка экрана создает эффект расширения изображения за его пределы

    18:2317

    Следующий флагман LG получит камеру разрешением 20,7 Мп с улучшенной оптической стабилизацией: LG и Samsung показали модули камер для смартфонов с оптической стабилизацией

    18:2212

    Смартфон Samsung Galaxy Golden 2, основанный на SoC Snapdragon 801, выполнен в форм-факторе «раскладушка»: Раскладушка Samsung Galaxy Golden 2 получит два дисплея Super AMOLED

    16:412

    Google поможет учёным разработать облачную платформу для хранения данных о геноме рака: Google будет участвовать в борьбе с раком

    16:242

    Представлена третья ревизия процессорного кулера Gelid Tranquillo: Кулер Gelid Tranquillo Rev. 3 оценен в $40

    15:576

    Планшеты Apple iPad следующего поколения появятся на рынке только в будущем году, а процессоры для них будет делать TSMC: В минувшем квартале выпуск продукции по 20-нанометровой технологии принес TSMC 10% всего дохода

    15:2812

    NEC LaVie U — гибрид планшета и ультрабука на базе процессоров Intel Core M (Broadwell): В NEC LaVie U используются процессоры Intel Core M-5Y70 и Core M-5Y10

    15:0933

    Гарнитура JBL E1+ предназначена для смартфона OnePlus One: В список ее возможностей входит даже управление фотомодулем

    15:012

    Xiaomi выпустит смартфон в рамках программы Android One: Xiaomi станет партнёром Google по программе Android One

    14:473

    Китайская компания JiaYu готовит смартфон S3 на базе 64-разрядного процессора Mediatek: JiaYu S3 получил экран Full HD диагональю 5,5 дюйма и съемную АКБ емкостью 3000 мА·ч

    14:262

    Российские хакеры похитили данные НАТО, воспользовавшись дырой в Windows : Атака была частью двухлетней российской шпионской кампании, целью которой были США, Франция, Соединенное Королевство и Германия

    14:0718

    Энтузиасты разобрали 3D-карту Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme — самый быстрый вариант модели Nvidia GeForce GTX 980: От референсного образца Nvidia GeForce GTX 980 изделие Zotac отличается как печатной платой, так и системой охлаждения

    13:316

    Intel впервые отгрузила за квартал более 100 миллионов микропроцессоров: В третьем квартале 2014 года доход Intel составил 14,6 млрд долларов

    12:5321

    Смартфон Motorola Droid Turbo наряду с дисплеем диагональю 5,2 дюйма разрешением 2K получил АКБ емкостью 3900 мА·ч: Корпус Motorola Droid Turbo защищен от брызг, а тыльная панель изготовлена из кевлара

    12:048

    Умный браслет .klatz раскладывается и превращается в гарнитуру:

    11:4410

    Жесткая игровая поверхность Tesoro Ancile Z1 названа в честь щита из древнеримских мифов: Рабочая поверхность Ancile Z1 с микротекстурой характеризуется низким трением

    11:147

    Смартфон Nokia RM-1090 с пятидюймовым дисплеем AMOLED и двумя слотами SIM «засветился» в базе FCC: Пятидюймовый дисплей смартфона Nokia RM-1090 имеет разрешение 540 x 960 пикселей

    10:506

    Samsung, возможно, разработает для Facebook новый смартфон : Samsung и Facebook будут сотрудничать более плотно

    09:3012

    Linksys открывает новую серию сетевого оборудования восьмипортовым коммутатором Gigabit Ethernet SE4008: Коммутатор Linksys SE4008 предназначен для использования вместе с роутером Linksys WRT1900AC

    09:008

    Российские киберпреступники получили в 2013 г. почти $2,5 млрд:

    08:4210

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 может получить платформу Snapdragon 615 и стоимость $245: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 сохранит диагональ и разрешение дисплея

    08:309

    Клавиатуры Belkin QODE Ultimate Pro и QODE Slim Style предназначены для планшетов Apple iPad Air: Клавиатура Belkin QODE Ultimate Pro оснащена подсветкой

    08:003

    Запуск флэш-контроллеров SandForce SF3700 снова откладывается на несколько месяцев: Seagate перенесла старт отгрузок контроллеров SandForce SF3700 на следующий год

    07:452

    Гибридный планшет Acer Aspire Switch 12 похож одновременно и на ноутбуки, и на планшеты Lenovo Yoga: Планшет-трансформер Acer Aspire Switch 12 оснастили процессором Intel Broadwell

    07:107

    Samsung SDI и LG Chem показали гибкие и изогнутые аккумуляторы: Специалисты Samsung создали цилиндрический аккумулятор длиной 20 мм и диаметром 3,6 мм

    07:0012

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