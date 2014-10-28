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    28 октября 2014

    LG Nuclun — первый процессор LG для мобильных устройств: Мобильный процессор LG Nuclun имеет восемь ядер

    23:2510

    Выручка Freescale Semiconductor за третий квартал 2014 года составила 1,21 млрд долларов: Компания Freescale Semiconductor отчиталась за третий квартал 2014 года

    21:46

    Всё и сразу — Motorola представила смартфон Droid Turbo: Смартфон Motorola Droid Turbo представлен официально

    20:3163

    Sharp разрабатывает дисплеи для смартфонов с разрешением Ultra HD: Sharp в 2016 году представит дисплей для смартфонов разрешением 4K

    19:3354

    Британские метеорологи получат суперкомпьютер Cray XC40, который будет самым быстрым компьютером, предсказывающим погоду: Заключена крупнейшая сделка с зарубежным заказчиком в истории Cray

    19:0023

    Линейку накопителей для систем видеонаблюдения WD Purple пополнила модель объемом 6 ТБ: Накопители WD Purple объемом 6 ТБ будут доступны в продаже, начиная с конца ноября 2014 года

    17:4815

    Жители Южной Кореи охотнее заказывают новые iPhone, нежели Galaxy Note 4: Порядка ста тысяч за неделю до старта продаж

    17:3555

    Logitech представляет линейку клавиатур для iPad Air 2 :

    16:416

    Спецификации смартфона Samsung Galaxy A7 стали известны благодаря тесту GFXBench : Основой смартфона служит SoC Qualcomm Snapdragon 615

    16:363

    Huawei наделила смартфон Honor 4X платформой Snapdragon 410 и аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч: Смартфон Huawei Honor 4x оценён в $210

    16:154

    Корпус Thermaltake Core V41 тоже получил фирменный сертификат Tt LCS Certified: Когда эмитент сертификата и производитель сочетаются в одном лице - его продукция становится сертифицированной в числе первых

    15:50

    Motorola опубликовала список смартфонов, которые получат обновление до ОС Android 5.0 Lollipop: Даты фактического начала обновления пока не озвучены

    15:48

    В Москве прошла вторая выставка 3D-печати и сканирования 3D Print Expo: Мероприятие посетило около 5 тысяч человек, интересующихся современными технологиями трехмерной печати и сканирования

    14:421

    Enermax представила в России новые устройства для переноса информации:

    14:293

    По данным IHS iSuppli, Xiaomi уже заняла третье место в мире среди крупнейших производителей смартфонов: Xiaomi вышла на третье место в мире по продажам смартфонов

    14:2713

    Transcend представляет внешние накопители StoreJet for Mac с портами Thunderbolt и USB 3.0: В серию вошли два HDD и один SSD

    14:09

    Корпус Zalman Z11 Neo позволяет установить видеокарту длиной до 400 мм: Zalman представила корпус Z11 Neo

    14:003

    ARM представила новые графические процессоры: Mali-T820, Mali-T830 и Mali-T860: Графические процессоры ARM Mali-T820, Mali-T830 и Mali-T860 основаны на архитектуре Midgard

    13:324

    Магазин Sony Xperia Aquatech Store предложит посетителям проверить аппараты компании прямо в море: Sony хочет искупать своих клиентов вместе со своими смартфонами

    12:3112

    Asustor выпускает линейку корпоративных сетевых накопителей AS70R: Новая линейка корпоративных сетевых накопителей AS70R, предназначенных для монтажа в стойку

    12:25

    Alienware Graphics Amplifier — док-станция для подключения настольной видеокарты к ноутбуку Alienware 13: Alienware Graphics Amplifier оценена в $300

    12:0935

    Планшет Apple iPad mini 3 не опередил предшественника в тестах автономности: При одинаковых характеристиках это нетипичный результат

    09:5558

    Карты памяти Sony G соответствуют стандарту XQD 2.0 и развивают скорость записи до 350 МБ/с: Предложено три варианта объема карт памяти Sony G: 32, 64 и 128 ГБ.

    08:304

    Freescale SABRE AI впускает интернет вещей в автомобиль: Основой SABRE AI являются процессорные платы SABRE Automotive Rev2

    08:002

    3D-карта AMD Radeon R9 M295X (Tonga XT), судя по первому тесту, превосходит 3D-карту Nvidia GeForce GTX 780m: 3D-карта AMD Radeon R9 M295X протестирована в тесте Cinebench

    07:3029

    Vivo готовит смартфон толщиной 3,8 мм?: Vivo может выпустить смартфон, толщина которого не превысит 4 мм

    07:2021

    Первым смартфоном с платформой MediaTek MT6732 станет Gionee F301: Смартфон Gionee F301 получит SoC MediaTek MT6732

    07:151

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