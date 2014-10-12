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    12 октября 2014

    GT Advanced Technologies закрывает фабрики и увольняет сотни рабочих, назвав соглашения с Apple «гнетущими и обременительными»: GT Advanced Technologies должна была выпускать сапфир для смартфонов Apple iPhone

    13:4896

    Внешний накопитель Imation IronKey Enterprise H300 с интерфейсом USB 3.0 можно администрировать через облако: Доступно две модификации IronKey Enterprise H300 — объемом 500 ГБ и 1 ТБ

    12:551

    Quantek Q88 — самый маленький в мире модуль для приема цифрового радиовещания : Размеры модуля Quantek Q88 — 17 х 17 х 1,15 мм

    12:0214

    Модуль Streacom Flirc-SE добавляет в мини-ПК поддержку дистанционного управления по инфракрасному каналу: Модуль Streacom Flirc-SE позволяет пробуждать компьютер из спящих режимов S4 (STR) и S5

    09:003

    Производитель просит не путать развлекательную систему iBuyPower SBX на платформе AMD с персональным компьютером: Цены на iBuyPower SBX стартуют с отметки $399

    08:309

    Внешний оптический привод Pioneer BDR-XD05J2 потребляет на 40% меньше энергии, чем Pioneer BDR-XD05J: Внешний оптический привод Pioneer BDR-XD05J2 оснащен интерфейсом USB 3.0

    08:009

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