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    13 октября 2014

    Планшетофон HP 7 VoiceTab построен на однокристальной платформе MediaTek MT8382: HP 7 VoiceTab получил экран диагональю 6,95 дюйма разрешением 1024 х 600 точек

    23:509

    Archos выпустит собственный вариант шлема виртуальной реальности: Ожидается, что цена изделия составит всего около 30 евро

    19:528

    Сингапурские учёные обещают через два года появление аккумуляторов, которые можно зарядить за несколько минут: Учёные Наньянского технологического университета создали аккумуляторы со сроком службы 20 лет

    19:3632

    Гибридный ноутбук Asus Transformer Book T200 с дисплеем диагональю 11,6 дюйма поступил в продажу по цене $400: Ноутбук Asus Transformer Book T200 оснащён платформой Atom Z3775

    18:3716

    Смартфон Huawei Honor 6 Pro будет выпущен ограниченной партией 9999 штук: Huawei Honor 6 Pro оснащен процессором HiSilicon Kirin 928

    18:2514

    На выпуск недорогой камеры fps1000, снимающей со скоростью до 18500 к/с, уже собрано в несколько раз больше необходимого минимума средств: Камера fps1000 рассчитана на объективы с креплением С-mount

    18:1533

    Специалистами pureLiFi создана первая в мире световая локальная сеть: Технология Li-Flame может придать новый импульс интернету вещей

    16:1428

    Lenovo уличили в копировании iPhone: дизайн тыльной панели смартфона Lenovo Sisley «слизан» с iPhone

    16:1069

    Появилось первое официальное изображение смартфона Oppo N3: Oppo подретушировала дизайн поворотного модуля камеры смартфона N3

    15:424

    HTC готовит смартфон One E8 Eye, но его отличия от существующей модели неизвестны: Смартфон HTC One E8 Eye появился на сайте Zauba

    15:10

    Представлен корпоративный ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad Yoga 14: Сочетание традиций ThinkPad и новых веяний в дизайне и массогабаритных показателях

    14:4911

    Премьера планшета Google Nexus 9 ожидается 15 октября: Стоимость Google Nexus 9 в базовом исполнении составит $399

    13:5611

    ZTE претендует на покупку Pantech: ZTE поборется за Pantech с Samsung, LG, Hyundai Motor Group и SK Telecom

    13:202

    Игровой ноутбук Asus G751 может быть оснащён адаптерами GeForce GTX 980M либо GTX 970M: Ноутбук Asus G751 получил дисплей Full HD

    11:0126

    Флэшки Silicon Power Touch T50 и Jewel J50 в металлических корпусах оснащены интерфейсами USB 2.0 и USB 3.0 соответственно: Производитель предоставляет на Touch T50 и Jewel J50 пожизненную гарантию

    10:524

    Шлем виртуальной реальности Zeiss VR One также требует подключения смартфона, но поддерживает Galaxy S5 и iPhone 6: Шлем виртуальной реальности Zeiss VR One появится в конце года по цене $100

    10:1740

    Снимки компонентов указывают на наличие в планшете iPad Air 2 процессора A8X, 2 ГБ оперативной памяти и датчика Touch ID: Анонс планшетов Apple iPad следующего поколения ожидается 16 октября

    09:5834

    Samsung Electronics увеличивает скорость Wi-Fi до 4,6 Гбит/с: Samsung Electronics осваивает Wi-Fi 802.11ad в диапазоне 60 ГГц

    09:0038

    Мини-ПК Shuttle XH97V имеет два видеовыхода DisplayPort и один HDMI: Габариты мини-ПК Shuttle XH97V — 240 x 200 x 72 мм

    08:006

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