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    6 октября 2014

    Файлы из Creative Cloud теперь можно просматривать с Android :

    23:19

    Приложение Google+ для Android получило новый дизайн в стиле Material:

    23:161

    Google пыталась купить Cyanogen?:

    23:135

    Графический процессор 3D-карты MSI GeForce GTX 970 Gaming LE работает на частоте до 1216 МГц: На 3D-карте MSI GeForce GTX 970 Gaming LE установлена система охлаждения TwinFrozr V

    21:253

    Sharp заявила, что первый планшет с дисплеем MEMS-IGZO всё-таки появится в следующем году : Дисплеи Sharp MEMS-IGZO появятся в 2015 году

    20:5220

    Монитор BenQ XL2430T поддерживает кадровую частоту 144 Гц, оснащен концентратором USB 3.0 и комплектуется пультом управления: Монитор BenQ XL2430T ориентирован на любителей игр

    20:4830

    Смартфон Samsung Galaxy A5 предстал на официальных изображениях: Очевидно, что официальная премьера Samsung Galaxy A5 уже совсем не за горами

    19:4518

    Робот-пылесос Samsung Powerbot VR9000: Powerbot VR9000 не имеет ограничений, которые свойственны обычным роботам-пылесосам и более эффективно справляется с пылью

    15:389

    Новые фотографии смартфона HTC Desire Eye и список его фотографических функций: Программные нововведения расширяют возможности для творческого фото

    15:169

    Телефонные будки Лондона меняют цвет и назначение благодаря проекту solarbox: Как придать старому символу новый смысл?

    14:358

    Microsoft Research представила новую технологию отслеживания жестов: Новая технология использует Kinect 2.0 для точного воссоздания сложных положений пальцев кисти при помощи одной лишь камеры глубины

    14:30

    Microsoft подтвердила, что DirectX 12 станет частью Windows 10: Microsoft также работает с Epic Games над добавлением поддержки DirectX 12 в Unreal Engine 4.4

    14:0110

    Моноблочный компьютер Apple iMac Retina получит дисплей 5K (5120 x 2880 пикселей): Какой будет графическая подсистема новых компьютеров Apple iMac — пока можно только догадываться

    13:25159

    Появилось изображение тыльной панели планшета HTC Volantis (Google Nexus 9): Дизайн Google Nexus 9 напоминает дизайн смартфона Nexus 5 и планшета Nexus 7

    13:1012

    Модули памяти Kingmax DDR4: частота 3200 МГц при напряжении 1,2 В: Вероятно, остается еще резерв для разгона

    12:559

    Spire использует вентилятор диаметром 200 мм в охлаждающей подставке для ноутбуков Astro III: Стоимость подставки Spire Astro III равняется 14 евро

    12:494

    Samsung выделяет 15 млрд долларов на строительство нового полупроводникового производства: Новое предприятие Samsung по выпуску микросхем заработает в 2017 году

    12:4465

    Lenovo готовит шесть планшетов линейки Yoga, три из которых будут работать под управлением Windows: Lenovo готовит планшеты Yoga Tablet 2 with Windows

    12:3815

    Базовая частота GPU видеокарты Palit GeForce GTX 980 Super JetStream — 1203 МГц: GeForce GTX 980 Super JetStream стала флагманской видеокартой Palit

    12:272

    Фитнес-браслет Lenovo будет совместим с Windows 8 и предложит семь дней автономной работы: Трекер Lenovo Quick Start прошёл сертификацию FCC

    12:032

    Intel и AMD в будущем году предложат новые платформы для планшетов: 14-нанометровые SoC Intel Cherry Trail будут представлены в первом квартале 2015 года

    12:027

    eBay начинает работать с продавцами из России: eBay запустила специализированный сайт, который будет продавать товары российских магазинов

    12:024

    HP приписывают намерение разделиться на две компании: О разделении HP может быть объявлено уже сегодня

    11:3311

    Твердотельный накопитель Apacer Thunderbird PT910 с интерфейсом PCIe 2.0 x2 развивает в режиме чтения скорость 830 МБ/с: Твердотельный накопитель Apacer Thunderbird PT910 с интерфейсом PCIe 2.0 x2 развивает в режиме записи скорость 790 МБ/с

    10:005

    По прогнозу IHS, в 2023 году будет отгружено 800 млн дисплеев для носимых электронных устройств: По прогнозу IHS, в 2023 году объем рынка дисплеев для носимой электроники достигнет 22,7 млрд долларов

    09:002

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy Core Prime готовится к дебюту: Samsung Galaxy Core Prime оценен в Индии в $140

    08:356

    SDK начала серийный выпуск магнитных носителей типоразмера 3,5 дюйма рекордной плотности 1100-1300 ГБ на пластину: Одновременно объявлено о начале выпуска носителей типоразмера 2,5 дюйма плотностью 670 ГБ на пластину

    08:0015

    Panasonic Toughbook CF-LX3 — компактный 14-дюймовый бизнес-ноутбук в корпусе из магниевого сплава: Panasonic Toughbook CF-LX3 оценен в $2200

    07:459

    Fujitsu использует в SSD серии Extreme флэш-память MLC NAND производства IMFT и контроллеры LSI SandForce : В серию Fujitsu Extreme войдут SSD объемом 128, 256 и 512 ГБ

    07:001

    Icy Dock EZConvert Air Lite MB482SP-3B превращает накопитель типоразмера 2,5 дюйма в накопитель типоразмера 3,5 дюйма, обеспечивая ему хорошую вентиляцию: Размеры Icy Dock EZConvert Air Lite MB482SP-3B — 146,6 x 25,4 x 101,6 мм

    01:559

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