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    5 октября 2014

    Сервис Codename One компилирует мобильные приложения для любых ОС:

    23:192

    Google собирается запустить новый сервис обмена сообщениями:

    23:1710

    Кнопка Like появится в мобильных приложениях:

    23:141

    Планшетный компьютер HP 10 Plus на платформе Allwinner A31 поступил в продажу: HP 10 Plus работает под управлением ОС Android 4.4.2

    22:456

    В структуре продаж смартфонов iPhone 6 больше половины спроса приходится на «гнущийся» iPhone 6 Plus: По косвенным данным, спрос на iPhone 6 Plus на 10% превышает спрос на iPhone 6

    19:3563

    В следующее поколение смартфонов Asus Zenfone войдет модель с экраном диагональю 5,5 дюйма: Премьера нового поколения смартфонов Asus Zenfone состоится на выставке CES 2015

    19:2013

    AMD существенно снижает цены на 3D-карты Radeon R9 290 и R9 290X: 3D-карты AMD Radeon R9 290 и R9 290X подешевели до $300 и $400 соответственно

    18:5026

    Фото дня: смартфоны Samsung Galaxy Alpha A5 и A3: Ожидается также выпуск модели Samsung Galaxy Alpha A7

    17:4325

    «Мятая графеновая бумага» позволит создать необычные источники питания — гибкие и эластичные: По словам исследователей, новые источники питания могут быть недорогими и простыми в производстве

    14:439

    Минфин подготовил законопроект о запрете онлайн-денег и криптовалют : Теоретически под прицелом оказались и те, кто майнят биткоины, и даже WebMoney

    12:4812

    В серию QNAP Turbo NAS TS-x31 вошли домашние сетевые хранилища с одним, двумя и четырьмя отсеками для накопителей: Основой домашних сетевых хранилищ QNAP Turbo NAS TS-x31 служит двухъядерный процессор Freescale

    12:2528

    Google будет обозначать сайты, оптимизированные для небольших экранов:

    12:16

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