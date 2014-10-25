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    25 октября 2014

    Игровой ПК Xotic PC Reaper собран в корпусе In Win S-Frame: Компьютер Xotic PC Reaper поставляется с ОС Windows 8.1 и стоит $4299

    18:3629

    У Artesyn Embedded Technologies готово практическое воплощение технологии ATCA 100G: Архитектура QuadStar обеспечивает суммарную пропускную способность 1,6 Тбит/с с заделом на 4 Тбит/с

    18:041

    Самый маленький и дешевый 3D-принтер iBox Nano можно использовать как компьютер: iBox Nano — единственный 3D-принтер с батарейным питанием

    17:3910

    Интерактивная игрушка inXus Verve 2, профинансированная на сайте Kickstarter, доступна для заказа: Verve 2 может стать интересным подарком

    16:518

    Корпус для ПК Thermaltake Core V31 имеет сертификат Tt LCS Certified: В боковой стенке корпуса для ПК Thermaltake Core V31 есть больше окно

    15:124

    В Японии разработана технология измерения уровня липидов без забора крови: Прототип измерительной установки, в которой используется новая технология, был показан на выставке InterOpto 2014

    14:536

    Российские пользователи Android должны будут перевести часы самостоятельно: В это воскресенье часы во всех временных зонах в России переводятся на 1 час назад

    12:0664

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