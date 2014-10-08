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    8 октября 2014

    HP Envy 32 — 32-дюймовый монитор разрешением WQHD: HP Envy 32 наделен акустической системой Beats Audio и концентратором USB 3.0

    22:4812

    TSMC будет выпускать 20-ядерные процессоры AMD по 16-нанометровой технологии FinFET+: TSMC начнет серийный выпуск 20-ядерных процессоров AMD по 16-нанометровой технологии FinFET+ в 2016 году

    21:5025

    Появились фото планшетного компьютера Apple iPad Air 2: Между моделями iPad Air и iPad Air 2 сохраняется преемственность дизайна

    21:15106

    Google использует верблюдов для улучшения сервиса Google Street View: чно Google применяет камеру Trekker, когда использование автомобиля не представляется возможным, однако в этих случаях ее закрепляют за спиной человека

    20:119

    Миниатюрный тепловизор Seek Thermal, подключаемый к смартфону, стоит меньше $200: Сенсор тепловизора Seek Thermal имеет разрешение 206 x 156 пикселей

    20:0523

    В комплект Cooler Master CM Storm Octane входит клавиатура и мышь: Устройства ввода CM Storm Octane имеют подсветку, цвет которой выбирается из семи вариантов

    19:455

    У T-Mobile будет смартфон Sony Xperia Z3 с 32 ГБ флэш-памяти: Sony подтверждает, что Xperia Z3 будет доступен в варианте с 32 ГБ флэш-памяти

    19:291

    ViewSonic приступает к продажам мониторов VG2435SM и VG2235M на базе панелей ADS и TN соответственно: ViewSonic VG2435SM оценен в 180 евро, а цена модели VG2235M — 130 евро

    17:018

    Телефон-«раскладушка» Samsung Rugby 4 соответствует стандартам MIL-STD-810G:

    16:399

    Механическая клавиатура Qpad MK-70: переключатели Cherry MX Red и подсветка: Новинка названа доступной, оценена в 100 евро

    15:1911

    Представлен первый прототип мобильного компьютера VAIO, созданный вне Sony: Гибридный компьютер VAIO оснащен дисплеем размером 12,3 дюйма и стоит $1800

    14:5429

    Смартфон Sharp Aquos Zeta SH-01G получил дисплей IGZO диагональю 5,5 дюйма: В основе Sharp Aquos Zeta SH-01G лежит SoC Qualcomm Snapdragon 801

    14:4228

    Aqua Computer предлагает водоблоки с полным покрытием для видеокарт GeForce GTX 980: Водоблоки Aqua Computer для карт GeForce GTX 980 стоят 90-110 евро

    14:311

    Системная плата Gigabyte Z97-HD3P оснащена интерфейсами SATA-Express и M.2 с пропускной способностью 10 Гбит/с: Предположительно, плата Gigabyte Z97-HD3P будет стоить около $100

    13:1211

    Panasonic Toughpad FZ-B2 — защищенный 7-дюймовый планшет на базе процессора Intel Celeron N2930 (Bay Trail): Panasonic Toughpad FZ-B2 работает под управлением ОС Android 4.4

    12:594

    Quanta Computer уже приступила к производству мобильных ПК Apple MacBook Air с 12-дюймовыми экранами: Ультрабуки Apple MacBook Air с 12-дюймовыми экранами всё-таки могут появиться в этом году

    12:5021

    Возможно, планшету Apple с дисплеем размером 12,9 дюйма достанется ОС, полученная интеграцией Mac OS и iOS: У Apple есть два прототипа планшетов с экраном размером 12,9 дюйма

    12:4353

    TDK демонстрирует прототипы микросхем памяти STT-MRAM плотностью 8 Мбит: Ожидается, что коммерциализация памяти STT-MRAM займет у TDK от трех до пяти лет

    12:231

    Nvidia может отложить выпуск 3D-карты GeForce GTX 960 до первого квартала следующего года: Видеокарта GeForce GTX 960 может появиться лишь в следующем году

    12:032

    Новые Smart TV приставки и «умные» аксессуары Upvel уже в России: Обе новинки работают на основе четырехъядерного процессора Cortex-A9 1,6 ГГц и оснащены 2 ГБ оперативной памяти

    11:531

    HTC решила отложить запуск «умных» часов, так как пока недовольна результатом: HTC представит свои «умные» часы лишь в следующем году

    11:4614

    Twitter подал в суд на ФБР и минюст США: Google, Microsoft и Apple будут извещать пользователей о запросах информации со стороны властей

    11:078

    Планшетный ПК Asus Fonepad 8 появится в продаже через несколько дней по цене $200: Планшет Asus Fonepad 8 оснащён платформой Atom Z3530

    10:4327

    Продажи умных часов LG G Watch R с пластиковым дисплеем OLED стартуют 14 октября: Цена умных часов LG G Watch R — $330

    09:0013

    IBM представляет альтернативу x86-совместимым серверам — системы на базе технологий OpenPower: Основой серверов IBM Power S824L служит процессор IBM Power8

    08:3020

    Mushkin относит SSD Chronos G2 к недорогому сегменту: Контроллер новинок нам уже хорошо знаком

    08:085

    Apple приберет к рукам оборудование и технологии обанкротившейся компании GT Advanced Technologies : Причина банкротства GT Advanced Technologies пока неясна

    07:3035

    Смартфон ZTE XMax, оснащённый шестидюймовым экраном и платформой Snapdragon 200, оценён в $200: Смартфон ZTE XMax получит аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч

    07:052

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