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    17 октября 2014

    Планшет Acer Iconia One 7 (B1-750) оснащается четырёхъядерной платформой Atom и стоит 90 евро : Новая модель планшета Acer Iconia One 7 получила SoC Atom Z3735G

    21:0812

    Компания Razer оценивается более чем в 1 млрд долларов: Фонд Intel Capital профинансирует Razer

    19:4914

    Однокристальная платформа NuFront TL7689 располагает двумя ядрами Cortex-A9 и двумя Cortex-M3: SoC NuFront TL7689 стала основой планшета с модемом 3G стоимостью всего $54

    19:085

    Производители начнут предлагать планшеты с упором на игровой, образовательный и корпоративный сегменты: Производители планшетов попробую дифференцировать свои устройства

    18:126

    Samsung обновила свой хромбук 2012 года и обтянула крышку искусственной кожей:

    18:0927

    Выпуск планшетов Apple iPad Air 2 ограничен из-за проблем с антибликовым покрытием экрана : Партнеры Apple столкнулись с проблемами при изготовлении планшетов iPad Air 2

    17:4640

    PayPal ограничит анонимные электронные платежи в России: Международная платежная система PayPal вводит ограничения на электронные платежи для тех, кто не прошел проверку личности пользователя в России

    17:358

    Корпус для ПК Lepa LPC501 вмещает карты расширения длиной до 414 мм: Цена модификации Lepa LPC501A — $65

    16:536

    Archos представила очки виртуальной реальности за 2000 рублей: Устройство совместимо с различными приложениями для погружения в виртуальную реальность, количество которых растет каждый день

    16:4323

    Cherry представила клавиатуру, защищенную чип-картой: Механические контакты терминала для приема чип-крты рассчитаны на более, чем 100 тыс. циклов использования

    15:2221

    Компания Google отчиталась за третий квартал 2014 года: За год штат Google увеличился с 46 421 до 55 030 сотрудников

    15:1914

    Wirepas Pino — первая полностью автоматическая беспроводная сеть для IoT: Стек Pino независим от аппаратного обеспечения

    14:493

    В серию энергоэффективных блоков питания FSP Aurum PT вошла модель мощностью 1,2 кВт: Все модели имеют сертификат 80 Plus Platinum

    14:372

    Поставки ноутбуков хоть и медленно, но растут; наиболее популярными являются 15-дюймовые модели: По подсчетам Digitimes Research, в минувшем квартале было отгружено более 45 млн ноутбуков

    14:1415

    Разогнанная производителем 3D-карта Colorful GeForce GTX 980 iGame имеет 14-фазную подсистему питания: 3D-карта Colorful GeForce GTX 980 iGame отличается от референсного образца системой охлаждения и печатной платой

    13:207

    Стали известны характеристики интегрированных графических ядер процессоров Intel Skylake: Процессоры Skylake получат графические ядра с 12-72 потоковыми процессорами

    12:3622

    Уменьшение доходов заставляет AMD сократить персонал и продать часть недвижимости: AMD опубликовала отчет за третий квартал 2014 года

    12:0322

    Canon Cine-Servo 50-1000mm T5.0-8.9 Ultra-Telephoto Zoom — самый длиннофокусный объектив-трансфокатор для видеокамер формата Super 35 с одним датчиком: Объектив Canon Cine-Servo 50-1000mm T5.0-8.9 Ultra-Telephoto Zoom оснащен телеконвертором, увеличивающим фокусное расстояние в 1,5 раза

    11:187

    Вместительный корпус Raidmax Vampire Winterfall окрашен в белый цвет: Корпус Raidmax Vampire Winterfall вмещает системные платы типоразмера XL-ATX и до 10 карт расширения

    10:305

    Apple обновляет компьютер Mac mini, снижает цену до $499: Компьютеры Apple Mac mini поставляются с операционной системой OS X Yosemite

    10:2556

    RockChip и Intel анонсировали платформу XMM6321 для бюджетных мобильных устройств: Платформа XMM6321 влючает в себя SoC XG632 и микросхему AG620

    08:255

    Фотогалерея дня: смартфон BlackBerry Classic: Смартфон BlackBerry Classic получит металлический каркас

    08:006

    Omate Lutetia — женские умные часы за $169 с сапфировой защитой экрана: Женские умные часы Omate Lutetia построены на однокристальной системе MediaTek MT2502 Aster

    08:006

    «Живое» фото смартфона Oppo N3 показывает наличие дактилоскопа и сенсорной панели O-Touch: Появилось живое фото смартфона Oppo N3

    07:152

    Представлен моноблочный ПК Apple iMac Retina 5K display: Моноблок Apple iMac Retina 5K display оценивается в $2500

    00:49147

    Представлен планшет Apple iPad mini 3: iPad mini 2+? iPad mini 2 with Touch ID? А может iPad mini deja vu edition?

    00:1649

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