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    29 октября 2014

    Системная плата Gigabyte H81M-Gaming 3 похожа на системную плату Gigabyte H81M-WW: Плата Gigabyte H81M-Gaming 3 поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA 1150

    18:154

    HP Sprout — самый необычный моноблок с проектором, 3D-сканером и дополнительной сенсорной панелью: Моноблок HP Sprout оснащается камерой-сканером, сенсорной панелью и пером

    18:1113

    Активная акустическая система Razer Leviathan оснащена беспроводным интерфейсом: Активная акустическая система Razer Leviathan стоит 200 долларов

    17:148

    Корпус Raijintek Aeneas выделяется горизонтальным расположением системной платы: Корпус Raijintek Aeneas может принять до восьми вентиляторов

    17:0815

    Браслет Xiaomi Mi Band получит совместимость с iOS: Браслет Xiaomi Mi Band будет работать с устройствами Apple

    16:4551

    Однокристальная платформа Intel Atom Z3570 (Moorefield) работает на частоте 2 ГГц: Intel представила SoC Atom Z3570

    16:066

    Смартфон Huawei Honor 6 появится в продаже в Европе завтра по цене 270 евро: Смартфон Huawei Honor 6 приходит в Европу

    15:464

    Смартфон Moto Maxx может оказаться международной версией Droid Turbo и будет анонсирован через неделю: Motorola может анонсировать международную версию Droid Turbo

    15:314

    AMD готовится представить 3D-карту Radeon R9 290X с 8 ГБ памяти: AMD удвоит объём памяти флагманской видеокарты

    15:1721

    Стоимость компонентов планшета Apple iPad Air 2 практически идентична предыдущей модели: Планшет iPad Air 2 обходится Apple минимум в $275

    14:3413

    Oppo R5 — самый тонкий смартфон в мире, его толщина равна 4,85 мм: Питание Oppo R5 обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 мА∙ч с функцией быстрой зарядки

    12:5538

    Представлен смартфон Oppo N3 с камерой разрешением 16 Мп на моторизованной турели : Основой смартфона Oppo N3 служит SoC Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AA)

    12:1729

    Asustor представила новый сетевой накопитель башенного типа AS7004T : Данное решение на четыре накопителя является самым компактным в линейке AS70T

    11:58

    Процессоры Intel Haswell-EX/EP4S будут выпущены во втором квартале 2015 года: Intel собирается убрать из своего ассортимента некоторые серверные процессоры серий Itanium, Xeon, Xeon Phi м Atom

    11:094

    Источник проговорился о неанонсированном планшете Samsung Galaxy Note 10.1 (2015): Предшественник появился уже более года назад

    09:0917

    Базовый комплект для сборки мини-ПК Shuttle XH97V рассчитан на процессоры Intel в исполнении LGA 1150: Цена Shuttle Barebone XH97V — 193 евро

    08:301

    Игровой ноутбук CyberPowerPC Fangbook III HX6 построен на процессоре Intel Core i7-4700MQ: Игровой ноутбук CyberPowerPC Fangbook III HX6 имеет экран размером 15,6 дюйма по диагонали

    08:002

    MSI готовит игровой ноутбук GT80 Titan с механической клавиатурой и переключателями Cherry MX Brown: MSI готовит игровой ноутбук GT80 Titan получит две видеокарты GeForce GTX 980M

    07:158

    Процессор Freescale QorIQ LS1043A имеет четыре 64-разрядных ядра ARM Cortex-A53 : Процессор Freescale QorIQ LS1043A предназначен для сетевого оборудования

    07:00

    GT Advanced рассказала о кабальном договоре с Apple: Проблемы на предприятии по выпуску сапфира, которым фактически руководила Apple, начались с самого начала

    03:0563

    В РФ подготовлен план защиты рунета от внешнего воздействия:

    02:0737

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