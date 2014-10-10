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    10 октября 2014

    На плате ASRock X99 Extreme11 есть двадцать портов eSATA, SATA и SAS: Типоразмер и цену платы ASRock X99 Extreme11 производитель не указывает

    20:2512

    Kobo прекращает производство планшетов и сконцентрируется на электронных книгах и ПО: Kobo больше не будет выпускать планшеты

    20:152

    Роскомнадзор просит больше денег, чтобы лучше контролировать интернет: Роскомнадзор просит Госдуму при рассмотрении проекта бюджета-2015 помочь с выделением на это средств

    19:2815

    Microsoft обещает совместимость аксессуаров Surface Pro 3 со следующими моделями, подтверждая их появление в будущем: Новые планшеты Microsoft Surface Pro 4 всё-таки появятся

    19:2731

    Тайваньские производители сапфира назвали вероятную причину проблем GT Advanced Technologies: Высокая стоимость сапфировых пластин вынудила Apple отказаться от использования их в смартфонах iPhone 6 и iPhone 6 Plus

    19:2614

    BenQ представляет новые беспроводные проекторные решения : Компания анонсировала несколько аксессуаров, созданных для расширения возможностей использования беспроводных проекторов

    17:46

    Samsung Electronics интегрирует флэш-память в микросхему NFC: Микросхема Samsung S3FWRN5 используется в смартфоне Samsung Galaxy Note 4

    17:272

    Apple разослала приглашения на анонс планшетов iPad нового поколения: Анонс планшетов Apple iPad нового поколения назначен на 16 октября

    16:1546

    Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 3 Pro: Дисплей Lenovo Yoga 3 Pro имеет разрешение Quad HD+

    16:0932

    Новая линейка бюджетных смартфонов Lexand: Neon, Oxygen и Argon:

    15:281

    Смартфон ZTE Q802C оснащён платформой Snapdragon 410 при стоимости $165: Смартфон ZTE Q802C получил пятидюймовый дисплей

    15:04

    Наушники Defender Disco выходят на российский рынок: На сайте Defender наушники предлагаются по цене 1145 руб

    14:365

    Аналитики IDC ошиблись с прогнозом сокращения рынка ПК; по их подсчетам, Apple вошла в пятерку крупнейших поставщиков: Специалисты IDC учитывали настольные ПК, ноутбуки, ультрапортативные ноутбуки, хромбуки и рабочие станции

    13:3448

    Специалисты Mitsubishi Electric и университета Тохоку создали микросхему приемника беспроводной связи, работающую в диапазонах 5 и 60 ГГц: Микросхема приемника беспроводной связи, работающая в диапазонах 5 и 60 ГГц, изготавливается по технологии Si-CMOS

    13:016

    UMC инвестирует 1,35 млрд долларов в СП по выпуску полупроводниковой продукции, мощности которого будут расположены в Китае: Трехстороннее соглашение предусматривает выпуск полупроводниковой продукции с использованием 300-миллиметровых пластин

    12:403

    Гарнитура Gigabyte Force H3X выйдет в России до конца октября:

    11:231

    Oculus Rift используют для продвижения голливудских блокбастеров: Над созданием Oculus Rift Interstellar Experience трудились около 20 человек в течение двух месяцев

    11:183

    8-дюймовый планшет Fujitsu Arrows Tab QH33/S работает под управлением ОС Windows 8.1 with Bing: Fujitsu Arrows Tab QH33/S отличается от аналогов небольшой шириной — 126 мм

    11:0811

    Планшет Lenovo Yoga Tablet 2 Pro оснащен проектором и сабвуфером: Планшет Lenovo Yoga Tablet 2 Pro может работать автономно до 15 часов

    09:4325

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 4 и Galaxy Note Edge поддерживают MirrorLink: MirrorLink связывает мобильные устройства с бортовыми системами автомобилей

    08:5520

    SMART Modular Technologies расширяет ассортимент модулей памяти DDR4 модулями RDIMM корпоративного уровня : SMART Modular Technologies уже отгружает модули DDR4 RDIMM корпоративного уровня объемом 8 и 16 ГБ небольшими партиями

    08:301

    Pilot Labs CoinGuard — интернет вещей помогает охранять помещения и предметы: Миниатюрные датчики CoinGuard уведомят о подозрительной активности

    08:155

    Первые результаты тестов производительности HTC Desire Eye: Делать окончательные выводы еще рано

    08:08

    Компьютерный корпус Enermax Thormax GT рассчитан на платы типоразмера E-ATX, ATX и microATX: Продажи корпусов Enermax Thormax GT начнутся в середине октября

    07:4810

    Компания Samsung Electronics первой начинает выпуск флэш-памяти 3D V-NAND, способной хранить три бита в одной ячейке: Плотность чипа трехбитной флэш-памяти Samsung Electronics 3D V-NAND — 128 Гбит

    07:3034

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