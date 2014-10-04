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    4 октября 2014

    Компания Samsung показала в работе 14-нанометровый процессор: Samsung уже удалось заинтересовать 14-нанометровой технологией FinFET несколько заказчиков

    20:1775

    Panasonic CG-320 — самый маленький в мире цилиндрический литиево-ионный аккумулятор диаметром 3,5 мм для носимой электроники : Серийный выпуск Panasonic CG-320 должен начаться в феврале будущего года

    14:5219

    Ожидание новой платформы Wintel и выход планшетов Apple iPad нового поколения уменьшит спрос на ноутбуки в этом квартале: Выход новой платформы Wintel ожидается в следующем полугодии

    13:5249

    Toshiba представила самые маленькие в мире встраиваемые накопители eMMC: Встраиваемые накопители eMMC предназначены для использования в устройствах потребительской электроники

    13:224

    Лаборатория Google X работает над проектом «модульного» дисплея, состоящего из большого числа меньших экранов: Google X работает над созданием технологии совмещения отдельных экранов в бесшовную панель

    09:0521

    Ещё один финансовый квартал завершился для HTC небольшой прибылью: HTC получила прибыль 21,1 млн долларов

    08:1516

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