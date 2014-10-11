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    11 октября 2014

    В серию Fractal Design Edison M вошли блоки питания мощностью до 750 Вт с модульными кабельными системами: Блоки питания Fractal Design Edison M мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт стоят $85, $95, $105 и $120 соответственно

    17:412

    Конструкторы корпуса SilverStone Fortress FT05 отказались от отсеков для оптических накопителей и повернули системную плату: Размеры корпуса SilverStone Fortress FT05 — 221 x 483 x 427 мм

    16:0538

    Sony Digital Paper System, единственная на рынке электронная книга с экраном размером 13,3 дюйма, подешевела: Электронная книга Sony Digital Paper System весит примерно 360 г

    15:0435

    Комиссия по международной торговле США взялась выяснить, нарушены ли в продукции Samsung патенты Nvidia: ITC объявила о начале расследования по жалобе, поданной месяц назад

    13:1654

    На серверных платах SoftIron APM6408.2 установлены 64-разрядные процессоры Applied Micro X-Gene на архитектуре ARM: Начались поставки серверных плат SoftIron APM6408.2

    12:5514

    Microsoft следит за пользователями тестовой версии Windows 10: Тестовая версия Windows 10 записывает все нажатия клавиш

    12:2224

    GT Advanced Technologies отказывается раскрыть причину банкротства и просит суд о конфиденциальности: Наблюдатели называют запрос GT Advanced Technologies крайне необычным

    12:1923

    Водоблок Koolance VID-NX980 предназначен для 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980: Водоблок Koolance VID-NX980 стоит $130

    11:281

    3D-карта Galaxy GeForce GTX750 Ti Razor с 2 ГБ памяти занимает в корпусе ПК один слот: 3D-карта Galaxy GeForce GTX750 Ti Razor с 2 ГБ памяти стоит 140 евро

    11:117

    Компания Nippon Electric Glass продемонстрировала самое тонкое в мире стекло и гибкий дисплей OLED на его основе: Толщина G-Leaf — всего 30 мкм

    10:5210

    Silent Circle довольна продажами смартфона Blackphone, и собирается выпустить «антишпионский» планшет : Silent Circle хочет выпустить защищённый от взлома планшет

    10:303

    Однокристальная платформа AllWinner H8 предназначена для игровых консолей и TV-приставок: SoC AllWinner H8 содержит восемь процессорных ядер Cortex-A7

    09:005

    «ВКонтакте» будет показывать рекламу в видео: «ВКонтакте» объявила о сотрудничестве с системой монетизации видео Pladform

    08:545

    Amazon откроет первый офлайновый магазин: Торговая точка будет работать как мини-склад, с которого курьеры будут разбирать товары для доставки в течение дня по Нью-Йорку

    08:504

    Жителям Душанбе запретили обмениваться sms: Сотовые операторы Таджикистана отключили возможность обмена sms для жителей Душанбе по указанию властей

    08:0514

    Появилось официальное изображение смартфона Motorola Droid Turbo: Смартфон Motorola Droid Turbo будет существовать в красном цвете

    07:1512

    Модель OmniVision OV16850 разрешением 16 Мп возглавила линейку датчиков изображения OmniVision для смартфонов: Серийный выпуск OmniVision OV16850 производитель рассчитывает начать в первом квартале 2015 года

    07:002

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