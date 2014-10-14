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    14 октября 2014

    Смартфон BlackBerry Classic: новые фото и полные технические подробности: В BlackBerry Classic задействована SoC Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960

    23:3718

    Лидер группы The Black Eyed Peas подготовил свой вариант умных часов: Устройство сможет принимать и совершать голосовые вызовы без помощи смартфона

    22:5014

    ГКРЧ впервые выставила частоты 1800 МГц на аукцион : «Это судьбоносное решение, которого давно ждали и операторы, и потребители»

    20:32

    Смартфон Philips I966 получит дисплей разрешением 2560 х 1440 точек и сканер отпечатков пальцев: Смартфон Philips I966 оснастят дисплеем 2K

    19:1623

    Новое изображение смартфона Nexus 6 показывает схожесть с Moto X второго поколения: Смартфон Nexus 6 будет очень похож на новый Moto X

    18:5016

    Nvidia и VMware назвали первых участников программы тестирования Nvidia GRID vGPU: Airbus, CH2MHILL и MetroHealth первыми смогли опробовать технологию виртуализации GPU, предложенную Nvidia

    18:154

    Корпус DeepCool Pangu SW-RD комплектуется многоцветной подсветкой, управляемой с пульта ДУ: Габариты корпуса DeepCool Pangu SW-RD — 498 х 205 х 477 мм

    17:559

    OnePlus продала более миллиона смартфонов One и рассматривает возможность использования ОС Windows в своих устройствах: OnePlus может выпустить смартфон с Windows Phone

    17:0581

    UMC будет делать по заказу Qualcomm 28-нанометровые микросхемы LTE для смартфонов Apple iPhone 6: UMC планирует до конца год нарастить выпуск продукции по 28-нанометровой технологии до 20 000 пластин в месяц

    17:025

    Смартфон Lenovo Sisley получит пятидюймовый дисплей AMOLED разрешением 1280 х 720 точек: Смартфон Lenovo Sisley не получит топовых характеристик

    16:1613

    Ещё один топ-менеджер Google перешёл на работу в Xiaomi: Джай Мани (Jai Mani) покинул Google ради Xiaomi

    14:551

    Смартфон Oppo N3 получит 16-мегапиксельную камеру с датчиком формата 1/2,3 дюйма: Стали известны подробности о камере смартфона Oppo N3

    14:203

    Спрос на игровые ноутбуки выше, нежели в среднем по рынку: Игровые ноутбуки не становятся менее популярными

    14:0811

    Выпущен первый смартфон Vertu for Bentley: Смартфон Vertu for Bentley оценен в 12 500 евро

    13:4242

    Фитнес-браслет Huawei Play Smart оснащён светодиодным дисплеем и оценён в $65: Huawei представила браслет Play Smart с защитой от воды

    13:351

    Монитор Philips 272G5DYEB появился в Европе: Philips 272G5DYEB с диагональю 27 дюймов оснащен поддержкой технологии G-Sync от Nvidia

    13:26

    Huawei Glory A55 — «умный дисплей» с экраном диагональю 55 дюймов разрешением 4K, не имеющий ни одного видеовхода: Huawei Glory A55 работает под управлением модифицированной версии ОС Android

    13:1536

    Microchip выпускает первую в мире платформу для разработки, поддерживающую мультитач на плоскости и жесты в пространстве: Панель Microchip 3DTouchPad (индекс по каталогу DM160225) уже доступна для заказа

    12:453

    Prestigio представляет смартфон MultiPhone 3404 DUO на рынке РФ: Смартфон будет доступен в продаже по цене 3 490 руб в магазинах сетей Техносила и Юлмарт

    12:17

    Аналитики назвали первую компанию, капитализация которой может превысить 1 трлн долларов: Apple, Google или кто-то другой?

    12:1444

    «Яндекс» превратит «Кинопоиск» в онлайн-кинотеатр: Новый владелец популярного киносайта уже ведет переговоры с правообладателями видеоконтента

    11:531

    Микросхемы Microchip MTCH65X позволяют улучшить работу сенсорных панелей : Микросхема Microchip MTCH652 используется в панели Microchip 3DTouchPad

    11:501

    «Ростелеком» готов потратить на создание аналога Steam и Battle.net 14 млн рублей: «Ростелеком» проводит тендер на создание программного обеспечения для новой игровой платформы

    11:4116

    Хранилище данных Infortrend EonStor DS 1024B с 24 отсеками для накопителей предназначено для малых и средних предприятий : Системы Infortrend EonStor DS 1024B поддерживают расширенные сервисы корпоративного класса

    11:033

    В Facebook появились стикеры в комментариях (в том числе и анимированные): Пользователи восприняли нововведение неоднозначно

    10:49

    Canon приписывают намерение выпустить объективы EF 11-24 f/4L и EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II: Цена модели Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II пока неизвестна

    09:0018

    Сенсорная технология ShadowSense используется в дисплеях NEC Professional SST: Этот метод ввода будет соперничать с емкостными и резистивными аналогами

    08:086

    Беспроводное зарядное устройство ConvenientPower Tx R2 соответствует спецификации Qi v1.1 A27: ConvenientPower выпускает беспроводные зарядные устройства Tx R2 и Tx R3

    08:001

    Philips разработала небольшой датчик для людей, больных ХОБЛ, передающий данные на смартфон: Датчик Philips для больных ХОБЛ передаёт данные на смартфон, а тот на облако

    07:154

    В технологии сенсорного ввода Elo IntelliTouch Curve используются поверхностные акустические волны: Технология Elo IntelliTouch Curve предназначена для сенсорных экранов

    07:001

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