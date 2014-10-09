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    9 октября 2014

    Смартфон Nexus 6 (Motorola Shamu): тесты производительности и данные CPU-Z: Новый флагман работает, как и полагается, под управлением новейшей ОС

    17:5530

    Хромбуки с платформами MediaTek и RockChip появятся в следующем году: Платформы MediaTek и RockChip поспособствуют двукратному приросту поставок хромбуков

    17:034

    Ноутбуки Eurocom M5 Pro с новейшими GPU Nvidia оценены в $1375 в начальной конфигурации: Цена может возрасти в несколько раз в зависимости от конфигурации

    16:4715

    Apple может отложить старт массового производства планшета iPad Pro для удовлетворения спроса на iPhone 6 Plus: Планшет iPad Pro появится позже, чем предполагалось

    16:26187

    Банкротство GT Advanced Technologies должно послужить предупреждением другим компаниям, сотрудничающим с Apple: Компания GT до сих пор не объяснила мотивы своего решения подать заявление о банкротстве

    16:2050

    Смартфон One M8 Eye без лишнего шума пополнил ассортимент HTC: Смартфон HTC One M8 Eye появился на сайте компании

    16:018

    Планшетный компьютер Lenovo Miix 3-1030 оснащен 10-дюймовым дисплеем разрешением Full HD: В Lenovo Miix 3-1030 используется процессор Intel Atom Z3735F

    15:3312

    Завтра Xiaomi представит набор для «умного» дома, состоящий из «умной» лампочки, розетки, камеры и блока управления: Xiaomi решила выйти на рынок электроники для создания умного дома

    15:2313

    NAS WD Sentinel DX4200 работают под управлением Windows Storage Server 2012 R2: Хранилища предназначены для использования в сегменте малого и среднего бизнеса

    15:154

    AMD может заказать у Samsung выпуск x86-совместимых процессоров на микроархитектуре Zen по 14-нанометровой технологии FinFET: Процессоры AMD на микроархитектуре Zen должны появиться на рынке в начале 2016 года

    15:1017

    HTC заявила, что не собирается продавать свои активы либо занимать деньги: HTC не собирается продавать часть себя

    14:37

    Microsoft может отказаться от производства планшетов Surface: Планшеты Surface продолжают приносить Microsoft убытки

    13:5921

    В России, возможно, придется доплачивать за доступ к популярным интернет-сервисам: ФАС не против того, чтобы операторы тарифицировали доступ к «тяжелым» интернет-сервисам по повышенной ставке

    13:5724

    В Apple удивлены банкротством GT Advanced Technologies : Первое слушание по делу GT пройдет сегодня

    13:5615

    Однокристальная платформа Intel Atom E3805 для встраиваемых систем характеризуется TDP всего 3 Вт: SoC Intel Atom E3805 стоит $31

    13:184

    Смартфон HTC Desire Eye будет продаваться по сходной с моделью One M8 стоимости: Стоимость смартфона HTC Desire Eye в Европе составит 530 евро

    12:48

    По подсчетам Gartner, рынок ПК за год сократился всего на 0,5%: Пять ведущих производителей впервые обеспечили две трети мирового объема поставок ПК

    12:2810

    В AMD сменился президент и генеральный директор: Лиза Су (Lisa Su) одолела последнюю ступеньку карьерного роста в AMD

    11:5319

    Защищенная камера Ricoh WG-30 может вести съемку на глубине 12 метров: Ricoh WG-30 оснащена датчиком изображения BSI CMOS разрешением 16 Мп

    11:259

    Наличие в смартфоне Motorola Droid Turbo камеры разрешением 21 Мп подтверждено инструкцией: Motorola Droid Turbo совместим с беспроводными зарядками стандарта Qi

    10:3415

    В Госдуме поддержали идею о запрете госзакупок иностранного софта: Внесение соответствующих поправок в закон о закупках обсуждалось в среду

    09:4635

    Смартфон HTC Desire EYE, оснащенный двумя камерами разрешением 13 Мп, представлен официально: HTC Desire EYE выполнен в водозащищенном корпусе

    09:3311

    На выпуск «умного коврика» для занятий йогой менее чем за сутки удалось собрать $110 000: Розничная цена коврика SmartMat определена равной $447

    08:3029

    Плата Tah позволяет приспособить электронные устройства для управления по Bluetooth: На плате Tah размерами 36 х 51 мм находится микроконтроллер ATmega32U4

    08:003

    APU AMD Carrizo будут представлены в марте будущего года : APU AMD Carrizo будут предназначены для ноутбуков

    07:3019

    HTC RE — миниатюрная камера-перископ с 16-мегапиксельным датчиком, широкоугольным объективом и защитой от воды: HTC представила камеру RE стоимостью $200

    07:1522

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