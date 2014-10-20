  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 октября 2014

    Intel уже отправила партнёрам тестовые партии настольных процессоров Skylake: Intel начала отгрузки тестовых партий CPU Skylake

    21:2059

    Первый в мире фильм в разрешении 6K был создан при помощи Nvidia Quadro:

    20:5927

    Приложение Smart Driver для смартфона обладает функциональностью видеорегистратора и антирадара:

    20:048

    Устройства Xiaomi станут ещё дешевле: Xiaomi снизит цены на некоторы устройства

    20:0316

    Lenovo снова попытается купить BlackBerry : Lenovo сделает BlackBerry предложение о её покупке

    19:045

    Toshiba создала свой прототип умного дома:

    18:56

    Fitbit Surge: умные часы со спортивным уклоном: «Сверхчасы» позволят сверхуспеть на сверхважные сверхмероприятия

    18:353

    «Умные» часы Microsoft будут анонсированы в ближайшие недели: «Умные» часы Microsoft разработаны совместно со специалистами Kinect

    18:2723

    Программа Google Android Silver была заморожена из-за нежелания производителей отказываться от своих оболочек и ПО: Google заморозила Android Silver так как не смогла договориться с производителями смартфонов

    18:0566

    Корпус Cooltek GT-03 оснащен наружной док-станцией и реобасом: Новинка рассчитана на игроков

    18:033

    Lenovo готовит к выпуску смартфон K30-T с 5-дюймовым дисплеем: По своим характеристикам Lenovo K30-T относится к моделям среднего уровня оснащения

    17:552

    Один из вариантов смартфона Motorola Droid Turbo может получить заднюю крышку, обтянутую тканью: Чёрный Двкщшв Turbo может получить тканевую заднюю крышку

    17:4011

    В IBM недовольны показателями отчета за третий квартал 2014 года: Доход IBM за отчетный период составил 22,4 млрд долларов, прибыль — 3,5 млрд долларов

    17:331

    Globalfoundries приобретает микроэлектронный бизнес и тысячи патентов IBM: Globalfoundries выходит в лидеры контрактного производства полупроводниковой продукции

    16:5613

    В неттопе Biostar iDEQ-T1 установлен четырехъядерный ЦП Intel Celeron N2940: Размер новинки меньше листа А4

    16:516

    Дешевый смартфон JiaYu F2 наряду с модемом LTE получит 5-дюймовый дисплей и 2 ГБ оперативной памяти: JiaYu F2 также получит съемную аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч

    15:507

    Ericsson ConsumerLab установила, что местоположение пользователей не влияет на характер их поведения в сети:

    15:16

    Названа дата обновления устройств серии Nexus до ОС Android 5.0 Lollipop: Бонус в виде нескольких скриншотов прилагается

    14:536

    LensVector и Sunny Opotech создали самую маленькую в мире камеру разрешением 5 Мп с автофокусом : Камера P5S10A предназначена для недорогих смартфонов

    14:223

    Производители мониторов сосредотачивают усилия на моделях с экранами Ultra HD размером от 27 до 32 дюймов: В ближайшие годы рынок мониторов продолжит сокращаться в количественном выражении

    13:2738

    IBM заплатит Globalfoundries 1,5 млрд долларов, чтобы избавиться от полупроводникового производства: В течение ближайших 10 лет Globalfoundries будет поставлять IBM процессоры Power

    11:1772

    В серию Raidmax Vampire вошли блоки питания RX-700GH, RX-800GH, RX-900GH и RX-1000GH мощностью до 1000 Вт: В блоках питания Raidmax Vampire есть защита от всевозможных нештатных режимов

    09:003

    Мембранная игровая клавиатура Cooler Master CM Storm Suppressor оснащена белой подсветкой: К компьютеру клавиатура Cooler Master CM Storm Suppressor подключается по интерфейсу USB

    08:3022

    Накопители и блок питания в корпусе anidees AI7 находятся в отдельном отсеке: ...котлеты отдельно

    08:086

    Датчик изображения Sony IMX224MQV имеет рекордно высокую светочувствительность и позволяет снимать практически в полной темноте: Датчик изображения Sony IMX224MQV формата 1/3 дюйма имеет разрешение 1,27 Мп

    07:0015

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018