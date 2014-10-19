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    19 октября 2014

    Apple запросила разрешение суда на подачу закрытого протеста против ходатайств GT Advanced Technologies: Apple рассчитывает сохранить в тайне содержание протеста, поскольку не хочет раскрывать информацию о своей деятельности

    21:3855

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность компьютера Apple iMac с 27-дюймовым дисплеем Retina 5К: В компьютере Apple iMac с 27-дюймовым дисплеем Retina 5К используется жидкокристаллическая панель производства LG Display

    15:5873

    Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia Z4: По предварительным данным, Sony Xperia Z4 получит 4 ГБ оперативной памяти дисплей QHD диагональю 5,5 дюйма

    15:3519

    BungBungame Photon 2 — планшетный компьютер на базе однокристальной платформы AMD A10 Micro-6700T (Mullins): BungBungame Photon 2 оснащен экраном Full HD и работает под управлением ОС Windows 8.1 with Bing

    15:3018

    MasterCard и Zwipe представили первую бесконтактную платежную карту с дактилоскопическим датчиком: В платежной карточке Zwipe MasterCard используется технология биометрической идентификации, разработанная Zwipe

    11:1750

    Hanna Instruments Halo — первый в мире измеритель pH с интерфейсом Bluetooth Smart: Цена Halo — $195

    10:3814

    Гарантия на карты памяти Delkin Black включает замену в случае поломки в течение 48 часов: Карты памяти Delkin Black сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°C до 85°C

    10:0811

    «Раскладушка» Samsung Galaxy Golden 2 получит два дисплея Super AMOLED разрешением 1280 х 768 точек: Смартфон Samsung Galaxy Golden 2 оснастят 16-мегапиксельной камерой

    10:009

    Новые мини-ПК Apple Mac mini не позволяют увеличить объём оперативной памяти: Новые Mac mini получили впаянную ОЗУ

    09:0080

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