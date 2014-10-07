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    7 октября 2014

    Компьютерный корпус Aerocool Strike-X Cube оснащен регулятором скорости вращения вентиляторов: Aerocool Strike-X Cube совместим с видеокартами длиной до 345 мм

    23:259

    Характеристики планшета Apple iPad Air 2 стали известны до премьеры: Анонс Apple iPad Air 2 ожидается 18 октября

    21:4537

    Microsoft осталась без крупнейшей индийской фабрики по производству смартфонов из-за проблем с налогами: Фабрика Nokia в Чиннаи перестанет выпускать смартфоны Microsoft

    21:329

    50% активных пользователей Windows Phone работают с восьмой версией:

    21:271

    Nvidia представила новые мобильные адаптеры поколения Maxwell: GeForce GTX 980M и GTX 970M: Видеокарты GeForce GTX 980M и GTX 970M получили 1536 и 1280 ядер CUDA соответственно

    21:0725

    Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR появится в продаже 1 декабря по цене $187: Шлем Samsung Gear VR изначально появится в Южной Корее

    20:3628

    В корпоративных накопителях Adata SR1010 используется контроллер Seagate SF2581: Новинки не боятся пропажи питания

    16:555

    Результаты опроса «Какой маркой смартфона вы пользуетесь?»: Результаты не являются окончательными, еще можно принять участие в голосовании

    16:4782

    HP Stream x360 — недорогой ноутбук, принимающий форму планшета: HP Stream x360 будет предлагаться в исполнении со встроенным модемом 3G

    16:076

    Ericsson объявляет о выходе бесплатного веб-браузера Bowser для iOS и платформы OpenWebRTC: Bowser является единственным браузером под iOS, поддерживающим технологию WebRTС 

    15:401

    Планшетный компьютер Lenovo Yoga Tablet 2 Pro получил экран диагональю 13,3 дюйма разрешением 2K: Lenovo Yoga Tablet 2 Pro с экраном диагональю 13,3 дюйма оценен в 499 евро

    14:5018

    Дата начала продаж и объемы производства Apple Watch могут быть пересмотрены?: Банкротство одного из поставщиков может негативно повлиять на сроки и доступность

    14:3619

    Конфликт с Apple аналитики считают причиной банкротства GT Advanced Technologies: Неизвестно, что стало причиной разрыва между Apple и GT Advanced Technologies

    13:4759

    HP разделяется на две компании: HP разделяется на Hewlett-Packard Enterprise и HP Inc

    12:5014

    TCL Communication заинтересована в покупке доли HTC: Глава TCL Communication считает, что объединив усилия с HTC, компании станут угрозой для Apple

    12:503

    Elliptic Labs продемонстрировала технологию управления смартфоном посредством ультразвуковых датчиков: Elliptic Labs обещает смартфоны с ультразвуковыми датчиками в следующем году

    12:291

    Фото дня: смартфон BlackBerry Passport Gold Edition: Позолота не испортила внешний вид BlackBerry Passport

    12:178

    Lenovo фиксирует рублевые цены на ноутбуки: Аналогичные действия уже предприняли и другие производители

    12:086

    Intel будет продвигать процессоры Broadwell в трех сегментах ноутбуков: Производители ноутбуков уже начали освобождать склады от моделей на процессорах Haswell

    11:476

    Со следующего года в системах охлаждения смартфонов появятся испарительные камеры: В следующем году Sony представит смартфон с испарительной камерой

    08:0524

    Поставщик сапфира для устройств Apple объявил о банкротстве: Руководство GT Advanced Technologies подчеркивает, что компания не намерена сворачивать свою деятельность

    08:0038

    Твердотельный накопитель Apacer AS710 TurboIII оснащен интерфейсами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: Объем накопителя Apacer AS710 TurboIII — 128 ГБ

    07:303

    Технология Microsoft IllumiRoom превратилась в RoomAlive и предлагает интерактивное игровое окружение в вашей комнате: Microsoft RoomAlive основана на шести датчиках Kinect

    07:1516

    Корпус Akasa Tesla T обеспечивает пассивное охлаждение процессора на плате Intel DE3815TYBE (NUC): Габариты корпуса Akasa Tesla T — 236 x 111 x 39 мм

    07:004

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