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    24 ноября 2013

    Компания Huntkey представила беспроводное зарядное устройство Wireless Charger HKW00550-WA: Зарядное устройство Huntkey Wireless Charger HKW00550-WA оснащено индикатором состояния

    21:309

    MSI показала системную плату Z87I Gaming AC и 3D-карту GTX 760 Gaming OC ITX: Плата Z87I Gaming AC типоразмера mini-ITX построена на чипсете Intel Z87

    21:206

    Портативная гидроэлектростанция HydroBee поможет зарядить мобильные устройства в полевых условиях: Разработчики HydroBee постарались вписать устройство в габариты стандартной пивной банки

    20:5925

    Электронная книга Amazon Kindle Paperwhite нового поколения выйдет весной, получит экран плотностью 300 точек на дюйм и новые шрифты: Устройство под условным наименованием Ice Wine будет несколько легче по сравнению с его предшественником

    20:2518

    Sigma улучшила совместимость ряда объективов с камерой Nikon D5300: Для обновления прошивки объективов Sigma в домашних условиях понадобится док, подключаемый к порту USB

    20:046

    У One Stop Systems готов массив флэш-накопителей объемом до 100 ТБ, демонстрирующий производительность до 8 млн. IOPS: В массиве One Stop Systems FSA используются флэш-накопители производства Fusion-io

    19:332

    Звуковая плата Asus Xonar D-KARAX адресована любителям караоке: Звуковая плата Asus Xonar D-KARAX позволяет накладывать звуковые эффекты на вокал

    19:124

    Google Play Пресса — чтение периодики на Android: На данный момент к проекту присоединились более 1900 изданий.

    19:111

    Опрос: всего 10% пользователей установили мобильный антивирус: Опрос проводился среди посетителей портала и читателей журнала «Директор по безопасности»

    18:592

    Trojan.Lyrics — опасный троян разгуливает по Сети: Эта вредоносная программа создает массу проблем: в частности, демонстрирует назойливую рекламу и без ведома пользователя открывает в окне браузера веб-сайты сомнительного содержания.

    18:541

    Игрушка Toymail может принимать и оправлять по сети голосовые сообщения: Toymail позволяет взрослым поддерживать связь с малышом

    18:457

    Вышел обновленный Поиск Mail.Ru для Android-устройств: С главного экрана нового приложения Поиска можно в одно нажатие перейти на сайты крупных соцсетей

    18:441

    PPG вводит в строй новую линию по выпуску материалов для OLED: Спрос со стороны Universal Display стимулирует развитие производства PPG

    17:232

    Против Apple подан коллективный иск из-за дефектов в разъемах Lighting: Иск подан в окружной суд северного округа Калифорнии и зарегистрирован в разряд «прочее мошенничество»

    16:4596

    Европейское патентное ведомство аннулировало один из базовых патентов на фосфоресцирующие OLED: По мнению руководства Universal Display, решение EPO является ошибочным

    15:51

    Красный Mac Pro продан на аукционе Sotheby’s почти за миллион долларов: Ожидалось, что красный Mac Pro будет продан за 40-60 тысяч долларов

    15:2140

    Трансформируемый ноутбук Lenovo Flex 10 основывается на платформе Intel Bay Trail-M: Ноутбуки Lenovo Flex 10 стоят от 340 евро

    15:177

    Intel называет уменьшение энергопотребления Haswell заслугой Apple: В Intel довольны сотрудничеством с Apple

    14:2599

    Внешняя звуковая карта Asus Xonar U7 Echelon Edition 7.1 ориентирована на любителей игр: Производитель закамуфлировал внешнюю звуковую карту Asus Xonar U7 Echelon Edition 7.1

    13:4010

    Sapphire Technology ускоряет референсную 3D-карту R9 290 и обещает скоро выпустить собственные варианты этой модели: В новой версии BIOS для Sapphire R9 290 максимальная скорость вращения вентилятора увеличена на 47%

    13:251

    Специалистами One Stop Systems и PLX Technology создан первый ускоритель PCIe Gen3 HDCA для суперкомпьютеров: Разработчики оценивают производительность ускорителя HDCA Gen3 в 73,3 TFLOPS

    12:352

    Появились подробности о гибридных процессорах AMD Kaveri 2.0: Основой гибридных процессоров AMD Kaveri 2.0 послужит ядро SteamrollerB

    12:157

    Circuit Scribe — ручка для рисования проводников: Electroninks собирает средства на выпуск ручек Circuit Scribe

    11:4711

    Флэшки Team Group M131 комплектуются переходником для подключения к смартфонам и планшетам: При габаритах 44 x 16,6 x 9,4 мм накопитель Team Group M131 весит 6,6 г

    08:302

    Pioneer предложит док APS-WF01J для беспроводного подключения к ПК устройств с USB: Стыковочная станция Pioneer APS-WF01J в Японии будет стоить $150

    08:004

    Датчик изображения Sony IMX124LQT для промышленного применения в 2,7 раза превосходит по светочувствительности своего предшественника: Для внешнего оформления Sony IMX124LQT выбран корпус типа LGA с 98 выводами

    07:304

    Samsung готовит к выпуску в Европе смартфон Galaxy Grand 2: Предположительно, смартфон Samsung Galaxy Grand 2 имеет каталожное обозначение G7105

    07:003

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