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    8 ноября 2013

    Смартфон Samsung Galaxy Round был замечен в онлайновых магазинах Австралии и США: Цена смартфона Samsung Galaxy Round составляет от 1130 до 1200 долларов

    23:0151

    За год доход Nvidia сократился на 12,5%: Nvidia отчиталась за третий квартал 2014 финансового года

    20:2716

    Первый в мире планшет с 20-дюймовым экраном 4K Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 в США будет стоить $5999: Планшет Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 в США появится в продаже в январе 2014 года

    20:0132

    Смартфон Nokia Lumia 1520 доступен для предзаказа по цене $550: Смартфон Nokia Lumia 1520 с 16 ГБ памяти стоит дешевле, чем предполагалось

    19:3113

    Aqua Computer одной из первых представила водоблок для видеокарты GeForce GTX 780 Ti: Aqua Computer представила водоблок для нового флагмана Nvidia

    19:04

    File Manager 1.16.2 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    19:041

    Планшет HP Omni 10 на платформе Intel Atom Z3770 можно заказать за $400: Планшет HP Omni 10 имеет дисплей разрешением Full HD

    18:1916

    Моноблок Acer TA272HUL работает под управлением ОС Android 4.2 и основан на платформе Tegra 4: Моноблок Acer TA272HUL имеет диагональ дисплея 27 дюймов

    17:195

    Nofan готовит CR-80EH — медный пассивный процессорный охладитель CPU: Nofan CR-80EH сожет охлаждать процессоры с TDP до 80 Вт

    15:2916

    Новое подразделение Intel займется решениями для интернета вещей: Возглавит новое подразделение вице-президент и генеральный директор Дуг Дэвис

    15:0117

    Хранилище с сетевым подключением Synology DS214se рассчитано на два накопителя: Рекомендованная производителем розничная цена DS214se — $160

    14:4110

    Конструктор сайтов Jimdo 1.2.2 для iPhone и iPad обновлен: Используя приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    14:22

    Geekbench 3.0 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: В третьей версии представлено 15 новых тестов, а еще более десяти старых были полностью переписаны.

    14:074

    ES File Explorer 3.0.6.0 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    14:01

    DicePlayer 2.0.43 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    13:56

    DMD Panorama 3.7 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    13:53

    Beautiful Widgets 5.4.2 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    13:50

    BitTorrent Sync 1.2.9 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с устройства в синхронизируемые папки

    13:48

    Вышел Skitch 3.0.4 для iOS: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    13:41

    Китайская компания GooPhone оценила свой вариант умных часов в $350: Goophone Smart Watch построены на Soc MediaTek MT6577

    12:3226

    Флэш-накопители Silicon Power Blaze B05 и Ultima U05 внешне очень похожи, но оснащены разными интерфейсами: Модель Blaze B05 оснащена интерфейсом USB 3.0, модель Ultima U05 — USB 2.0

    12:05

    n-Track Studio v.7.0.3 Build 3105 Final - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    12:05

    VSO Blu-ray Converter Ultimate v.3.0.0.10 - программа для конвертирования видео с Blu-Ray в другие форматы: Программа для конвертирования видео с Blu-Ray в другие форматы

    11:30

    G-Technology ставит во внешние накопители G-DRIVE slim USB 3.0 и G-DRIVE mobile USB 3.0 жесткие диски со скоростью вращения 7200 об/мин: Переход на новые HDD позволил повысить скорость накопителей G-Technology на 20-40%

    11:142

    ChrisPC Free Video Converter v.2.1.0 - бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы: Бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы

    10:55

    Tamron анонсирует телеобъектив SP 150–600 мм F/5–6,3 Di VC USD для полнокадровых зеркальных камер: Запланирован выпуск вариантов телеобъектива Tamron SP 150–600 мм F/5–6,3 Di VC USD для камер Canon, Nikon и Sony

    10:3324

    Internet Explorer 11 доступен для Windows 7: Internet Explorer 11 (IE11) для Windows 7 с сегодняшнего дня доступен для загрузки на 95 языках

    10:207

    Раскрыты новые возможности Office Web Apps: Теперь вы можете совместно работать над документами в Word Web App, PowerPoint Web App или Microsoft Excel Web App в реальном времени

    09:45

    «Лаборатория Касперского» отмечает рост атак с использованием эксплойтов для Java: Количество атак с использованием Java-эксплойтов в период с сентября 2012 года по август 2013 года составило 14,1 миллиона

    09:104

    Двухдисковое хранилище Synology DS214+ оснащено двумя портами Gigabit Ethernet: NAS Synology DS214+ с двумя отсеками для накопителей ориентирован на небольшие предприятия

    09:0022

    Видеокарта Inno3D iChill GTX 780Ti HerculeZ X3 Ultra на данный момент является наиболее разогнанным вариантом нового топового ускорителя Nvidia: Частота памяти карты iChill GTX 780Ti HerculeZ X3 Ultra составляет 7200 МГц

    09:001

    Обнаружен троянец, угрожающий пользователям SAP: «Доктор Веб» предупреждает о распространении вредоносной программы, угрожающей пользователям SAP

    08:352

    3D-карта Gigabyte GTX 780 GHz Edition разогнана в заводских условиях: В 3D-карте Gigabyte GTX 780 GHz Edition используется графический процессор GK110 степпинга B1

    08:303

    Канадское правительство не позволило Lenovo купить BlackBerry: В Канаде не спешат отдавать стратегические ресурсы китайцам

    08:0014

    Решения ESET NOD32 совместимы с Windows 8.1 и Mac OS Mavericks: ESET сообщает, что обновленные персональные продукты ESET NOD32 совместимы с операционными системами Windows 8.1 и Mac OS Mavericks

    08:00

    Гендиректор Acer ушел в отставку после того, как компания завершила квартал с рекордным потерями в размере 445 млн. долларов: Место генерального директора Acer временно займет президент компании

    07:3036

    Принято обозначение для карточек SDXC и SDHC, подходящих для записи видео 4K2K: Оборудование с маркировкой UHS Speed Class 3 будет обратно совместимо с существующими картами SD

    07:0015

    Vector 150 — самые быстрые SSD OCZ: В твердотельных накопителях OCZ Vector 150 используется 19-нанометровая флэш-память и контроллеры Barefoot 3

    01:5513

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