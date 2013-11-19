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    19 ноября 2013

    Func выпускает улучшенную версию коврика для мыши Surface 1030: Цена Func Surface 10302 — $35

    23:279

    Акционеры Nokia одобрили сделку с Microsoft: Мобильное подразделение Nokia станет частью истории в первом квартале следующего года

    22:1327

    AMD SeaMicro SM15000 — первый сервер с аппаратной поддержкой крупномасштабного развертывания OpenStack Compute: Сервер AMD SeaMicro SM15000 — основа для использования возможностей OpenStack Compute в крупных сетях с виртуальными и физическими серверами

    22:002

    В массив NetApp EF550 можно включить до 120 SSD суммарным объемом до 96 ТБ: Одновременно в серию NetApp E добавлены модели E2700 и Е5500

    21:516

    Системные платы ASRock H81 Pro BTC и H61 Pro BTC ориентированы на использование в системах для добычи виртуальной валюты: В системе для добычи биткойнов пригодится большое количество слотов расширения

    21:339

    Устройство HP Slate 6 Voice Tab основано на платформе Marvell PXA1088: HP готовит шестидюймовое устройство под управлением Android с возможностью осуществлять звонки

    21:271

    Apple и Samsung получили 109% всей прибыли на рынке смартфонов: Доля Apple в суммарной прибыли рынка смартфонов в третеьм квартале 2013 года составила 56%

    20:2029

    PNY представляет карты памяти SDHC и SDXC High Performance, способные развить скорость до 80 МБ/с: Карты PNY SDHC и SDXC High Perfomance выпускаются объемом 16, 32, 64 и 128 ГБ

    18:427

    Двухпроцессорная видеокарта Asus ROG Mars 760 может составить конкуренцию адаптеру GeForce GTX 780 Ti: Видеокарта Asus ROG Mars 760 представлена

    17:488

    Планшетофон Nokia Lumia 1520 появился в продаже: В США цена планшетофона Nokia Lumia 1520 составит 549 долларов

    17:1114

    Мобильный Яндекс.Браузер научился синхронизации: Помимо синхронизации, Браузер ускоряет загрузку страниц при медленном интернете благодаря режиму Турбо, в нём есть Табло с часто посещаемыми сайтами, Умная строка и поддержка голосовых запросов, которыми особенно удобно пользоваться на мобильном.

    15:45

    Asus готовит планшетный ПК Transformer Pad TF502T с характеристиками флагманов двухлетней давности: Планшет Asus Transformer Pad TF502T оснащается процессором Tegra 3

    15:393

    Компания BungBungame собирает средства на реализацию идеи планшетофона Project S: Стоимость планшетофона BungBungame Project S составит 299 долларов

    15:0210

    За два месяца продано 800 000 умных часов Samsung Galaxy Gear: Продажи умных часов Samsung Galaxy Gear превзошли ожидания производителя

    14:3553

    Представлены смартфоны ZTE Nubia Z5S и Z5S mini: Cмартфоны ZTE Nubia Z5S и Z5S mini представляют собой улучшенные версии существующих моделей

    13:518

    WSUS Offline Update v.8.8 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    13:15

    Netgear называет ReadyNAS 716 самым быстрым настольным хранилищем с сетевым подключением : Одновременно с RN716 компания Netgear представила еще несколько устройств семейства ReadyNAS

    13:103

    Alcohol v.2.0.2.5830 - мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков: Мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков

    12:403

    Ассортимент BenQ пополнился проектором W1300: Проектор BenQ W1300 — реалистичное стереоскопическое изображение у вас дома

    12:244

    XnView v.2.10 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    12:05

    Green House использует контроллеры Phison в твердотельных накопителях GH-SSD3MA, GH-SSD2MA и GH-SSD3HA: Накопители Green House GH-SSD3MA, GH-SSD2MA выполнены в типоразмере mSATA, и GH-SSD3HA — в типоразмере Half-Slim

    11:32

    System Ninja v.2.4.4 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    11:30

    Lepa дебютировала на рынке охлаждающих подставок с моделью Lepad V17 : Цена охлаждающей подставки Lepa Lepad V17 — 18 евро

    11:172

    Glary Utilities v.4.0 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    10:551

    «Лаборатория Касперского» патентует технологию эмуляции: «Лаборатория Касперского» получила патент на систему, препятствующую обнаружению эмулятора вредоносным ПО во время антивирусного анализа

    10:208

    IBM и NVIDIA начинают работу над ускорением корпоративных ЦОД: Компании применяют GPU-ускоренные супервычисления для анализа корпоративных данных на лету

    09:451

    Обзор актуальных угроз Интернета по версии Symantec: Отчет Symantec Intelligence Report, сентябрь 2013

    09:101

    Обновлены бизнес-решения ESET NOD32: Обновилось корпоративное решение ESET NOD32 Endpoint Security для Android и консоль управления ESET Remote Administrator

    08:35

    IzziRent - бесплатная программа для аренды автомобилей по всему миру: Бесплатная программа для аренды автомобилей по всему миру

    08:001

    Принята спецификация OpenCL 2.0: Открытый, бесплатный для использования стандарт OpenCL 2.0 упрощает кроссплатформенное параллельное программирование

    08:008

    Начались продажи смартфона Meizu MX3 со 128 ГБ флэш-памяти : Смартфон Meizu MX3 — первый в мире со 128 ГБ флэш-памяти

    07:308

    Micron объявляет о разработке принципиально новой компьютерной архитектуры : Архитектура воплощена в ускорителе Micron Automata Processor

    07:0017

    Компактный ПК Habey BIS-6761 получил двухъядерный процессор Intel Celeron 857 (Sandy Bridge): Стоимость компьютера Habey BIS-6761 составляет 210 долларов

    06:307

    Названа дата начала продаж умных часов Qualcomm Toq и их цена: Часы Toq совместимы со смартфонами, работающими под управлением ОС Android

    04:3530

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