  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 ноября 2013

    Мобильная рабочая станция Fujitsu Celsius H730 на процессоре Intel Core i7-4900MQ весит 2,75 кг: Толщина Fujitsu Celsius H730 — 24,8 мм

    20:2824

    В охлаждающую подставку Deepcool M5 встроен 180-миллиметровый вентилятор, два громкоговорителя и дополнительный порт USB 2.0: Габариты подставки Deepcool M5 равны 386 х 335 х 52 мм, масса — 1166 г

    12:035

    В Европе начались продажи процессорных охладителей Scythe Kotetsu: Процессорный охладитель Scythe Kotetsu имеет традиционную компоновку

    09:00

    Samsung выпустит смартфон Galaxy Grand Lite: Samsung Galaxy Grand Lite получит 5-дюймовый экран, четырехъядерный процессор и 2 слота для карт SIM

    08:3020

    Небольшой и недорогой смартфон Xolo Q500 поддерживает две карточки SIM : Основой смартфона Xolo Q500 служит однокристальная система Snapdragon MSM8225Q

    08:3012

    В SSD окажется четверть всей памяти NAND, выпущенной в 2014 году : В 2014 году рынок флэш-памяти NAND вырастет на 13,3% и достигнет 28 млрд. долларов

    08:009

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018