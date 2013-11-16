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    16 ноября 2013

    Смартфон Samsung Galaxy S III mini Crystal Edition, украшенный кристаллами Сваровски, появился в продаже в Германии: Смартфон Samsung Galaxy S III mini Crystal Edition, украшенный кристаллами Сваровски, стоит 299 евро

    19:4729

    HTC M8 получит пятидюймовый экран и SoC Qualcomm Snapdragon 800: Если слухи окажутся правдивыми, то HTC M8 придется нелегко в борьбе с флагманскими смартфонами других компаний

    15:0933

    У WD готов жесткий диск, в котором используется технология магнитной записи с лазерным подогревом: WD удалось преодолеть сложности, связанные с практической реализацией HAMR

    12:1153

    Эксперты IDC подвели итоги третьего квартала на рынке персональных хранилищ и хранилищ начального уровня: Персональные хранилища в основном продолжают оставаться однодисковыми

    11:345

    Смартфон Huawei Honor 4 на базе SoC MediaTek MT6592 будет нацелен на конкуренцию с Xiaomi HongMi : Смартфон Huawei Honor 4 появится на рынке в следующем месяце

    09:005

    Asus планирует в начале будущего года выпустить смартфоны и хромбуки: Asus приписывают намерение выйти на рынок носимой электроники

    09:002

    Eurocom включает в конфигурацию «суперкомпьютерного ноутбука» Panther 4.0 процессор Intel Core i7-4960X: Ноутбук Eurocom Panther 4.0 весит 5,5 кг

    08:3025

    В камере Casio Exilim EX-10 реализована функция двойного брекетинга : В компактной камере Casio Exilim EX-10 используется датчик формата 1/1,7 дюйма

    08:006

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