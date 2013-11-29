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    29 ноября 2013

    Ramos готовит планшетный компьютер i10 Pro на платформе Intel Bay Trail-T и с двумя ОС: Ramos i10 Pro дебютирует, вероятно, на выставке CES 2014

    19:5614

    Чашки наушников Razer Kraken Forged Edition изготовлены из алюминиевого сплава : В наушниках используются Razer Kraken Forged Edition 40-миллиметровые излучатели

    19:4024

    Gigaset пробует свои силы на рынке планшетов с ОС Android, выпуская модели QV830 и QV1030 : Немецкая компания Gigaset оценила планшеты QV830 и QV1030 в 199 и 369 евро

    17:5416

    Мобильные телефоны с сенсорным экраном Nokia Asha 502 Dual SIM и Nokia Asha 503 поступили в продажу: Телефоны Nokia Asha 502 Dual SIM и Nokia Asha 503 получили сенсорный дисплей диагональю три дюйма

    17:369

    Intel выделит миллиард долларов субсидий на продвижение процессоров для планшетов в 2014 году: У Intel есть ресурсы, чтобы быстро продвинуть свои процессоры на рынок планшетов

    17:0634

    APU AMD A10-6790K в исполнении FM2 замечен в продаже: APU AMD A10-6790K выпускается по 32-нанометровой технологии

    16:0317

    Asus и Toshiba выпустят хромбуки в следующем году: Asus выпустит мобильные компьютеры с экранами диагональю 11,6 и 13,3 дюйма на базе процессоров Intel Haswell

    15:4521

    Ожидается, что в следующем полугодии основные производители SoC для смартфонов представят модели с четырехъядерными 64-разрядными процессорами: Производители смартфонов обеспокоены появлением 64-разрядного процессора A7 в смартфоне Apple iPhone 5s

    15:1524

    В 2014 году Intel планирует выпустить контроллер Thunderbolt с новыми возможностями: Новый контроллер Thunderbolt будет поддерживать подачу питания и подключение «точка-точка»

    14:2120

    Смартфон Huawei G750, оснащенный восьмиядерным процессором, позирует на живых фото: Huawei G750 получил съемную батарею емкостью 3000 мА·ч

    14:194

    Яндекс.Навигатор вышел для Windows Phone: Приложение покажет и расскажет, как проехать по дорогам России, Украины, Беларуси и Турции, и проложит маршрут с учетом дорожных событий

    10:381

    В основе смартфона Oppo R829 лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 600: Предположительная стоимость Oppo R829 — $320

    10:153

    Deksi Network Inventory v.10.8 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    09:45

    Wifi Analyzer 3.6.3 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    09:322

    Рынок процессоров в этом году рос из-за популярности мобильных устройств, уверены аналитики iSuppli: Планшеты и смартфоны спасают рынок процессоров

    09:301

    Корзина Icy Dock Black Vortex MB074SP-B может вместить четыре накопителя и охлаждается 120-миллиметровым вентилятором: Корзина Icy Dock Black Vortex MB074SP-B может принять до восьми SSD

    09:306

    OfficeSuite 7.3.1543 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    09:22

    Root Explorer (File Manager) 3.1.4 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    09:17

    Lian Li попросила оценить прототип компьютерного корпуса PC-A51: Lian Li в нынешнем виде оснащен четырьмя портами USB 3.0 и поддерживает установку пяти накопителей

    09:1014

    Netgear Genie v.2.3.1.13 - программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint: Программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint

    09:101

    Мой Мир включил мобильное видео: Разработчики перевели на мобильные «рельсы» самые востребованные функции сервиса видео из «большой» версии Моего Мира.

    09:091

    Asus готовит новую видеокарту линейки Poseidon: Новая карта Asus Poseidon получит гибридную СО с парой вентиляторов

    09:002

    Auslogics Registry Defrag v.7.4.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра Windows

    08:351

    В серию однодисковых NAS Buffalo LinkStation LS210D вошли модели объемом до 4 ТБ: Компания Buffalo анонсировала серию однодисковых хранилищ с сетевым подключением LinkStation LS210D

    08:30

    File Expert 6.0.7 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    08:28

    Globalfoundries серьезно настроена в отношении MEMS: Планы Globalfoundries включают выпуск инерционных датчиков, радиочастотных коммутаторов и оптических приборов MEMS

    08:005

    Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy S Duos 2: Основное отличие Samsung Galaxy S Duos 2 от предшественника — двухъядерный процессор

    08:0061

    Auslogics Disk Defrag v.4.4.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    08:00

    Текущий год может оказаться рекордным для Gigabyte по поставкам материнских плат: По объему поставок системных плат Gigabyte может даже превзойти Asus

    07:4217

    В Китае проходит сертификацию устройство Oppo R827T, которое, возможно, является смартфоном Oppo Find 5 mini: Смартфон Oppo R827T получил дисплей диагональю 4,7 дюйма разрешением 960 x 540 пикселей

    06:05

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